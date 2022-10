Spezialkontrollen Die Polizei führt ab nächster Woche Lichtkontrollen im ganzen Kanton Solothurn durch: Verstösse werden mit Busse oder Anzeige bestraft Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit wird die Polizei in der kommenden Woche auf dem ganzen Kantonsgebiet Verkehrskontrollen im Zusammenhang mit der «Lichtpflicht» durchführen. Diese gilt in der Schweiz für alle Motorfahrzeuge, auch am Tag. Aktualisiert 20.10.2022, 11.44 Uhr

Vor allem Personen auf Zweirädern werden im Zuge der Lichtpflicht vermehrt kontrolliert. (Symbolbild) Donato Caspari

In der Schweiz gilt für alle Motorfahrzeuge eine Lichtpflicht, auch am Tag. In diesem Zusammenhang wird die Polizei in der nächsten Woche (ab 24. Oktober) auf dem ganzen Kantonsgebiet Spezialkontrollen durchführen. Ziel ist die Erhöhung der Verkehrssicherheit, wie in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Solothurn steht.