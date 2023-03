Sex-Spiel überzeugt Gericht: Strafe für Solothurner reduziert

Spektakuläre Wende Schilderungen zum entgleisten Sex-Spiel überzeugen das Genfer Gericht: Freiheitsstrafe für Solothurner Wirtschaftsanwalt wird auf 3 Jahre reduziert Das Genfer Kriminalgericht war der Ansicht, dass der Solothurner seine Frau mit einem Kissen erstickt hatte. Das Berufungsgericht ist nun anderer Meinung – es erkennt keine Beweise, die gegen das Vorliegen eines erotischen Erstickungsspiels sprechen. Julian Spörri, Genf Jetzt kommentieren 09.03.2023, 20.32 Uhr

Das Genfer Berufungsgericht hat sein Urteil im Fall des Solothurner Wirtschaftsanwalts gefällt. Bild: Salvatore Di Nolfi/Keystone

Es ist die nächste Wende in einem aufsehenerregenden Fall: Das Berufungsgericht des Kantons Genf spricht einen bekannten Solothurner Wirtschaftsanwalt der fahrlässigen Tötung schuldig und verurteilt ihn zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren.

Damit reduziert sich die Strafe für den 72-Jährigen deutlich. Noch im letzten Mai war der frühere Verwaltungsrat verschiedener Grossunternehmen zu einer 13-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Ihm wurde vorgeworfen, dass er seine Ehefrau in der Nacht auf den 28. Februar 2016 in der gemeinsamen Wohnung in Grand-Saconnex GE mit einem Kissen oder einem Duvet erstickt habe. Als Beweis diente unter anderem eine 4,5 Zentimeter lange Feder in der Lunge der Verstorbenen. Der Schuldspruch lautete auf vorsätzliche Tötung.

Kurz vor dem Berufungsprozess gab der Beschuldigte dann zu, dass er im erstinstanzlichen Verfahren gelogen hatte. Demnach sei seine Ehefrau – anders als bisher behauptet – nicht eines natürlichen Todes, sondern im Zuge eines erotischen Erstickungsspiels verstorben.

Er habe ihr mit einer Decke Nase und Mund zugehalten, um ihr einen intensiveren Orgasmus zu ermöglichen. Laut den neuen Schilderungen des Solotothurners soll es sich also um einen Unfall gehandelt haben, den er aus Scham für sich behielt.

«Harmonische» Beziehung zu seiner Frau

Wie würde das Berufungsgericht mit dieser neuen Sicht auf die Dinge umgehen? Die Antwort auf diese Frage gab das Gremium am Donnerstagabend.

Der präsidierende Richter machte zunächst klar, dass die Anklage nicht zu widerlegen vermöge, dass das Paar in der besagten Februarnacht sexuellen Kontakt hatte.

Auch in weiteren von der Staatsanwältin vorgebrachten Indizien – einer Verletzung am Finger des Beschuldigten sowie Hämatomen an den Armen und Händen der Verstorbenen – sieht das Gericht keinen Widerspruch zu der Version des entgleisten Sex-Spiels. So sei die Gerichtsmedizin zum Schluss gekommen, dass jegliche Verletzungen am Körper der Frau auch mit ihrem Einverständnis hätten entstehen können. Denn der Solothurner gab selbst zu Protokoll, dass er seine Frau beim Sex mit Kraft fixiert hatte.

Ausserdem beinhalteten die Akten keine Hinweise darauf, dass der Angeklagte «cholerisch» sei oder in manchen Situationen die Kontrolle verliere, setzte der leitende Richter fort. Die Beziehung zwischen dem Paar sei «harmonisch» gewesen. Ein vorsätzliches Tötungsdelikt kommt für das Gericht somit nicht in Frage.

Und trotzdem sehen die Richterinnen und Richter den Mann in der Verantwortung: «Die Schuld des Angeklagten wiegt sehr schwer. Er hat das Vertrauen seiner Frau missbraucht», sagte der Gerichtsvorsitzende. Das Handeln des Mannes sei fahrlässig gewesen, da er beim gefährlichen Erstickungsspiel nicht genügend auf die Reaktion seiner Frau geachtet hatte.

Anwälte sprechen von «grosser Erleichterung»

Aufgrund dieser Versäumnisse wird dem Solothurner Wirtschaftsanwalt die Freiheitsstrafe von drei Jahren auferlegt, wobei die Hälfte davon auf Bewährung ausgesprochen wurde. Kommt hinzu: Der Mann sass seit vergangenem Mai in Haft. Diese Zeit wird ihm nun wie auch die bereits zuvor abgesessene Untersuchungshaft angerechnet. Konkret bedeutet dies, dass der Verurteilte schon rund in einem halben Jahr aus dem Gefängnis kommen dürfte.

Entsprechend zufrieden reagierte die Verteidigung auf das Urteil. «Es ist eine grosse Erleichterung», sagte stellvertretend Anwältin Yaël Hayat. Das Wichtigste sei, dass die Verurteilung wegen vorsätzlicher Tötung aufgehoben und damit die Liebe zwischen dem Beschuldigten und seiner verstorbenen Ehefrau wiederhergestellt worden sei.

Die zwei Anwälte und die Anwältin liessen durchblicken, dass sie das Urteil nicht ans Bundesgericht weiterziehen werden. Ob es auch die Staatsanwältin bei der dreijährigen Freiheitsstrafe bewenden lässt, war am Donnerstag nicht zu erfahren. In ihrem Plädoyer hatte sie die vom Solothurner vorgebrachten Schilderungen zum verhängnisvollen Sex-Spiel als intelligentere «Lüge» bezeichnet, die schwieriger zu widerlegen sei. Ihrer Argumentation und der Forderung nach einer Erhöhung der Freiheitsstrafe auf 14 Jahre ist das Gericht nun aber nicht gefolgt.