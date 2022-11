Sozialhilfe: Freibetrag beim Einkommen sorgt für Diskussion

Sozialhilfe Wenn vom Stundenlohn zwei Franken bleiben: Der Schritt in die finanzielle Selbstständigkeit birgt Überraschungen Solange jemand Sozialhilfe bezieht, langt der Staat beim Salär für geleistete Arbeit kräftig zu. Nicht alle Betroffenen haben dafür Verständnis. Das sagen die Sozialregionen. Daniela Deck Jetzt kommentieren 01.11.2022, 05.00 Uhr

Beim Sozialamt Olten sind die Erfahrungen mit dem Lohnfreibetrag mehrheitlich gut. Dennoch gibt es Leute, die trotz staatlicher Unterstützung ihr ganzes Salär behalten wollen. Bruno Kissling

Dicke Luft in der Ukrainer Wohngemeinschaft: Sie erhalten nur einen Bruchteil ihres Lohnes aus der Arbeit auf einem Bauernhof ausbezahlt. 2.25 Franken Stundenlohn, um es genau zu sagen. «Das ist nur ein Sechstel von dem, was der Landwirt uns zahlt. Das ist schwach», sagt Andrej. Er spricht damit aus, was mehrere der zehn Ukrainerinnen und Ukrainer denken, die das Schicksal nach der Flucht in der WG in Riedholz zusammengewürfelt hat.

Die WG-Bewohner leben von der Sozialhilfe. Solange sie finanziell nicht auf eigenen Füssen stehen, dürfen sie vom Lohn höchstens pro Monat 400 Franken behalten; für Jugendliche in Ausbildung gelten separate Regeln. So will es das kantonale Sozialgesetz respektive die Sozialverordnung.

Die geschilderte Szene ereignete sich im Sommer. Inzwischen haben die Ukrainer mehr Erfahrung mit dem hiesigen Sozialsystem. Doch die Lohnregel finden sie weiterhin nicht fair.

Damit es keine Ungerechtigkeit gibt

Die Beschränkung des Einkommensfreibetrags soll dafür sorgen, dass Sozial- und Nothilfebezüger nicht bessergestellt sind als Personen, die aus eigener Kraft für ihren Lebensunterhalt aufkommen und am Existenzminimum leben.

«Diesen Zusammenhang Personen zu erklären, die mit einem anderen Staatsverständnis aufgewachsen sind und keine unserer Landessprachen sprechen, ist erfahrungsgemäss schwierig.» Das sagt Anne Birk, Abteilungsleiterin Soziale Leistungen im Amt für Gesellschaft und Soziales.

Schutz vor Lohndumping

Ebenso wichtig wie die Kontrolle, dass Sozialhilfebezüger nicht plötzlich zu viel Geld haben, ist gemäss Birk die Vorschrift, dass Personen, die finanziell am Tropf des Staates hängen, nicht von Arbeitgebern ausgebeutet werden.

Asylbewerber, soweit sie arbeitsberechtigt sind, sowie die Ukrainer, die dank des Schutzstatus «S» arbeiten dürfen, müssen zu markt- und ortsüblichen Löhnen beschäftigt werden. «Deshalb», so Birk, «prüft das Migrationsamt jede Anstellung von Personen mit Schutzstatus und muss diese bewilligen.» Ansonsten bestünde die Gefahr, dass der Arbeitsmarkt durch Dumpinglöhne geschädigt wird.

Mehrheitlich positive Erfahrungen der Sozialregionen

Welche Erfahrungen machen die Sozialdienste mit dem Einkommensfreibetrag? Sie sind es, die tagtäglich mit Leuten zu tun haben, die temporär oder permanent einer Arbeit nachgehen, die (noch) keine wirtschaftliche Unabhängigkeit erlaubt. Entfaltet der Einkommensfreibetrag den erhofften Arbeitsanreiz? Und: Mit welchen Reaktionen der Betroffenen sind die Mitarbeitenden in den Sozialregionen konfrontiert?

Nicht alle Sozialdienste sind dazu auskunftsfreudig. So verweist der Sozialdienst Thal-Gäu lediglich auf das Sozialhandbuch des Kantons Solothurn.

In Olten hingegen sind die Erfahrungen grösstenteils positiv. So sagt Jeannette Kugler, Asylkoordinatorin in der Sozialregion Olten:

«Die Leute haben Verständnis dafür, dass sie vom Lohn etwas abgeben müssen. Im Gegenzug erhalten sie ja schliesslich Wohnungsmiete, Krankenkasse und Arztrechnungen bezahlt, und wenn sie auswärts arbeiten, erhalten sie eine Essenszulage.»

Arbeitsanreiz entfaltet Wirkung

Bei den Sozialen Diensten Oberer Leberberg kommt es nach Aussage von Geschäftsleiter Reto Kämpfer vereinzelt vor, dass Personen mit der Lohnregelung nicht einverstanden sind. Die Mitarbeitenden könnten indessen die meisten Ressentiments im Gespräch glätten.

Von der Wirksamkeit des Arbeitsanreizes in der Sozialhilfe ist Kämpfer grundsätzlich überzeugt, zumal «die Sozialdienste unter einem unheimlichen Kostendruck der Öffentlichkeit stehen». Er sagt weiter: «Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die einem nur zugänglich sind, wenn man selbst Einkommen erwirtschaftet.»

Drohung der Arbeitsverweigerung ist selten

Auch die Leiterin der Sozialen Dienste der Stadt Solothurn, Domenika Senti, spricht von guten Erfahrungen. «Die Mehrheit der Sozialhilfebeziehenden zeigt Verständnis, dass Einnahmen angerechnet werden, und hat auch nicht das Gefühl, dass ‹der Staat zulangt›.»

Allerdings komme es in Einzelfällen vor, «dass Sozialhilfebeziehende die Arbeitsaufnahme verweigern oder eine Verweigerung androhen. In solchen Fällen suchen die Sozialarbeitenden sofort das klärende Gespräch.» Fruchtet dieses nicht, kämen die Sanktionen zum Zug, die im Sozialgesetz geregelt sind. Diese können bis zum Entzug der Sozialhilfe gehen.

Im umgekehrten Fall, wenn Sozialhilfebezüger eine Arbeit aufnehmen, die ihre Existenz sichert, wird die Auszahlung der Sozialhilfe unverzüglich eingestellt, sobald der erste Lohn auf dem Konto ist. In der Regel geschieht das einen Monat nach dem Stellenantritt.

So handhabt der Kanton Aargau den Einkommensfreibetrag Auch der Kanton Aargau hat, den Skos-Richtlinien folgend, den Einkommensfreibetrag auf 400 Franken festgelegt. Im Unterschied zu Solothurn beträgt der Freibetrag für Asylsuchende bei einer Vollbeschäftigung hingegen nur 300 Franken. Grundsätzlich gilt im Aargau für die Berufsarbeit von Sozialhilfebezügern, wie Loranne Mérillat, Leiterin des kantonalen Sozialdienstes, ausführt: «Die Höhe des ausbezahlten Betrags ergibt sich aus der Höhe des Lohns bzw. hängt von der auszurichtenden Sozialhilfe ab und davon, ob eine Lohnpfändung vorliegt.» Zum Vergleich wurde zudem der Kanton Bern zur Handhabung des Einkommensfreibetrags schriftlich angefragt. Auch auf eine nochmalige Nachfrage war keine Antwort erhältlich.

