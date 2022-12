Zentrum für Frauen und Kinder gewinnt Solothurner Sozialpreis

Soziales Engagement Susanne Schaffner bei der Verleihung des Solothurner Sozialpreises: «Sie stehen dafür ein, dass Menschen Halt finden» Lilith, das Zentrum für Frauen und Kinder in Oberbuchsiten, erhält den Sozialpreis des Kantons Solothurn. Der Regierungsrat würdigte am Freitagabend im Parktheater Grenchen das Engagement. Christof Ramser Jetzt kommentieren 09.12.2022, 21.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fanny Schläppi und Regula Hälg von Lilith mit Regierungsrätin Susanne Schaffner (v.l.). Hanspeter Bärtschi

Seit über 25 Jahren setzt sich Lilith für Frauen und Kinder in schwierigen Lebenssituationen ein. Am Freitagabend würdigte die Solothurner Regierung im Parktheater Grenchen dieses Engagement mit dem Sozialpreis. Im Therapiezentrum von Lilith in Oberbuchsiten können Frauen und Mütter dank stationärer und ambulanter Begleitung sowie einer Tagesstätte und sozialpädagogischer Familienbegleitung im 24-Stunden-Präsenzdienst den Schritt zurück in den Alltag meistern.

In einem Interview mit dieser Zeitung gab Geschäftsleiterin Nicole Brodbeck Einblick in ihre Arbeit. Lilith nimmt Frauen auf, die eine Suchtkrankheit haben – dies sind ungefähr 80 Prozent – eine kognitive Beeinträchtigung und/oder eine psychische Diagnose: «Wir geben ihnen ein Daheim auf Zeit und die Möglichkeit, sich wieder ein gesundes, selbstständiges Leben aufbauen zu können.» Die Besonderheit: Frauen können ihre Kinder mitnehmen. Denn oft würden deren Bedürfnisse nicht genug gewürdigt, gerade wenn die Eltern an Sucht- oder psychischen Erkrankungen litten.

Zehn Bewerbungen sind für den Sozialpreis eingegangen. Aus dieser Auswahl hatte eine Fachjury neben Lilith drei weitere Institutionen nominiert: Das Kapuzinerkloster Solothurn für die soziale Nutzung des Klosters und die Quartier- und Integrationsarbeit in der Stadt, Diabetessolothurn für den Einsatz gegen die Stigmatisierung von Diabetes und das soziale Engagement zu Gunsten von erkrankten Menschen sowie «Motti» für die professionelle Betreuung in einem schulischen Time-out.

Regierungsrätin Susanne Schaffner würdigt die Nominierten

Regierungsrätin Susanne Schaffner würdigte in ihrer Rede im Parktheater alle nominierten Unternehmen und Institutionen: «Alle vier Nominierten stehen dafür ein, dass Menschen in unserer Gesellschaft Halt finden, mit oder trotz Problemlagen den Tritt nicht verlieren.»

Mit dem mit 20'000 Franken dotierten Preis würdigt der Kanton herausragende Leistungen im Sozialbereich. Daneben gibt es den Sozialstern für Unternehmen, die Arbeits- oder Ausbildungsplätze für Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung erhalten oder schaffen. Dieser wurde dieses Jahr mangels passender Bewerbungen nicht verliehen.

Hingegen wählte das Publikum am Freitagabend einen Gewinner für den Publikumspreis in der Höhe von 5000 Franken. Der Preis geht an Motti aus Trimbach, das Kinder und Jugendliche unterstützt, bei denen es in der Schule harzt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen