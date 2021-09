Soziale Institutionen Fälle beanspruchen immer mehr Zeit: Die kantonale Ombudsfrau schreitet ein, wenn sich Angehörige und Pflegeheime streiten Just auf die zweite Welle hin übernahm Cornelia Okle die Leitung der Ombudsstelle für soziale Institutionen. Diejenige Stelle also, die dann einschreitet, wenn sich Angehörige und Heime nicht einig werden. Die Stellenleiterin blickt auf ihr erstes Geschäftsjahr zurück. Noëlle Karpf 28.09.2021, 05.00 Uhr

Die Ombudsstelle schlichtet: Das heisst, sie sorgt in erster Linie dafür, dass sich die betroffenen Parteien austauschen und gemeinsam die Lösung für einen Konflikt suchen. Keystone

Es sind Ausnahmefälle. Aber sie kommen vor. Situationen, in welchen Spitexmitarbeitende die Wohnung einer Klientin nicht gründlich putzten, die pflegebedürftige Frau nicht regelmässig duschen. Oder Momente, in welchen das Heim den Angehörigen mitteilt, dem Patienten gehe es gut – obschon der demente Mann an diesem Tag aus dem Heim fortgelaufen ist und von Passanten auf der Strasse gefunden wurde. Mit solchen und ähnlichen Beispielen beschäftigt sich Cornelia Okle.

Cornelia Okle. Zvg

Die ausgebildete Pflegefachfrau, die im Kanton Solothurn aufgewachsen ist, arbeitet als Ombudsfrau der sozialen Institutionen im Kanton. Einfach erklärt: Haben Patientinnen und Patienten respektive deren Angehörige ein Problem mit einer solchen Institution – in den meisten Fällen geht es um Alters- und Pflegeheime –, können sie sich an die Ombudsfrau wenden, die dann zu schlichten versucht. Das gilt auch für die umgekehrte Konstellation.

Klar – die eingangs erwähnten Fälle sind etwas krasse Beispiele. Manchmal geht es auch nur um Fragen zu Kosten für bestimmte Pflegeleistungen, bei denen es dann zu keiner grossen Diskussion kommt. Sie habe jedoch festgestellt, so erklärt Okle, dass vermehrt zeitintensive Geschäfte eintrudeln.

Das zeigt auch die Anzahl Arbeitsstunden im Vergleich über die Jahre: 2020 waren es über 200, 2018 noch 140 Stunden. «Ein Kulturwandel braucht Geduld», erklärt Okle. Ein Kulturwandel ist etwa dann notwendig, wenn nicht richtig kommuniziert wird; beispielsweise eine Ansprechperson für die Angehörigen fehlt oder der Umgangston einer Mitarbeiterin etwas gar ruppig ist.

Coronathema hat nicht dominiert

Konkret sind im vergangenen Jahr 19 Fälle eingegangen, in welchen es ein oder mehrere Gespräche mit allen Parteien brauchte. Weiter behandelte Okle 28 Anfragen. Das sind halb so viele wie noch 2018. Die Stellenleiterin berichtet davon, dass es immer mal Schwankungen gebe, die man nicht so recht einordnen könne. Was sich dafür regelmässig beobachten lässt: Es sind meistens die Angehörigen, die zum Hörer greifen oder in die Tasten hauen und Okle kontaktieren. Sie erhalten gratis Unterstützung von der Ombudsfrau. Das Angebot wird vom Kanton finanziert.

Was zudem auffällt: Zwar wurde und wird immer wieder über Schutzmassnahmen im Zusammenhang mit der Coronapandemie diskutiert. Diese Diskussion machte auch vor den Heimen nicht halt. Okle hat davon weniger gespürt – nur acht Geschäfte zum Thema gingen ein, fast doppelt so viele gab es aufgrund von einfacheren Kostenfragen. «Das Coronathema hat nicht dominiert», erzählt die Stellenleiterin. Das habe wohl damit zu tun, dass Angehörige weniger oft ins Heim kamen und sich so gar keine Konflikte entwickeln konnten.

Wenn, dann sorgte dafür eben das Besuchsrecht für Klärungsbedarf: In einem Fall, so schildert Okle, hätte sich ein Angehöriger regelmässig testen lassen müssen, um ins Heim zu dürfen. Irgendwann wurde ihm das zu teuer. Mit dem Heim einigte er sich dann darauf, die Terrasse des Zimmers der bettlägerigen Bewohnerin als Eingang zu benutzen. So konnte er sie besuchen, ohne mit anderen Menschen des Heims in Kontakt zu kommen.

Krasse Missstände sind nicht aufgetaucht

Geblieben seien ihr aus dem letzten Jahr auch das Beispiel des Heims, das Safes im Zimmer der Bewohnerinnen und Bewohner eingerichtet hat, damit diese dort ihren Schmuck und andere Wertsachen verstauen können, erzählt Okle weiter. Oder der Fall eines Heims, das das Gastrokonzept überarbeitet hat – wonach Bewohnende nicht mehr alleine im Zimmer essen mussten, sondern sich wieder am Buffet treffen konnten –, nachdem man festgestellt hatte, dass den Bewohnenden der soziale Austausch fehlt.

Ja, das klinge banal, erklärt Okle:

«Aber in einem Heim bleibt man unter Umständen eine ganze Weile – dort soll man sich wohlfühlen. Und es sind Beispiele wie diese, die den Bewohnenden zu mehr Lebensqualität verhelfen.»

Und dadurch auch die Angehörigen zufriedener machen.

Ausschliesslich Gespräche mit allen Beteiligten und Beratungen durch die Stellenleiterin haben im vergangenen Jahr ausgereicht: Das Amt habe sie nie einschalten müssen. Das wäre dann notwendig, wenn wirklich krasse Missstände vorherrschen, auch eine Gesprächsrunde nicht weiterhilft. Auch kam es nur einmal vor, dass jemand das Heim gewechselt hat, weil die Fronten so verhärtet waren.

Oft braucht es gar nicht so viel. Auch darum habe sich das Angebot bewährt, meint Okle. Auch wenn die Ombudsfrau nur in Ausnahmefällen eingeschaltet werden muss.