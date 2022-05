Sorgenbarometer: Das bereitet Solothurner Unternehmen Sorgen

Sorgenbarometer Gestörte Lieferketten, stark steigende Energie- und Rohstoffpreise sowie der Fachkräftemangel bereiten Solothurner Unternehmen Sorgen Im April haben die beiden Wirtschaftsverbände Solothurner Handelskammer (SOHK) und Kantonal-Solothurnischer Gewerbeverband (kgv) zum ersten Mal eine Umfrage zu den Sorgen der Solothurner Unternehmen durchgeführt. Das Ergebnis: Das allgemeine Sorgenniveau liegt im mittleren Segment. Online Redaktion 16.05.2022, 09.53 Uhr

Eine Umfrage der beiden Wirtschaftsverbände Solothurner Handelskammer (SOHK) und Kantonal-Solothurnischer Gewerbeverband (kgv) zeigt, dass die Herausforderungen bei den Solothurner Unternehmen im Moment stark durch die Folgen des Ukraine-Krieges und die anhaltende Covid-Krise in China geprägt sind. So stünden denn auch gestiegene Energie- und Rohstoffpreise, Probleme bei den Lieferketten und die geopolitische Lage ganz oben auf der Sorgenliste, wie es in einer Medienmitteilung am Montag heisst.

Gleichzeitig seien dadurch andere Sorgen wie das Verhältnis zur EU, die Frankenstärke oder der Klimawandel etwas aus dem Fokus gerückt.

Gestörte Lieferketten und steigende Energie- und Rohstoffpreise als grösste Sorgen

An der Spitze des Solothurner Sorgenbarometers stehen die stark gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise (Indexwert 7,0) und die Probleme bei den Lieferketten (6,5). Auslöser dieser Sorgen sei vor allem der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, der zu Lieferengpässen, Mangellagen und massiven Preissteigerungen im Energiebereich und bei wichtigen Rohstoffen führt, schreibt die Solothurner Handelskammer. In der Umfrage zeige sich dies auch darin, dass die geopolitische Lage als besorgniserregend eingestuft werde.

Die weltweiten Öl-, Gas- und Kohlepreise sind seit Beginn des Krieges markant angestiegen und es gibt – insbesondere beim Erdgas – grosse Befürchtungen in Bezug auf die Versorgungssicherheit. Auch sind viele wichtige metallische Rohstoffe (z.B. Nickel, Aluminium, Palladium, Titan), bei denen Russland ein zentraler Exporteur ist, betroffen und sorgen für Unterbrechungen bei den Lieferketten. Die Probleme bei den Lieferketten werden zudem durch Chinas Null-Covid-Strategie, welche momentan zum Schiffsstau vor Shanghai und anderen chinesischen Häfen führt, weiter verschärft.

Abb. 1: Solothurner Sorgenbarometer im Überblick

Bemerkung: Skala von 1 bis 10 (1 = keine Sorgen; 10 = sehr grosse Sorgen), 297 Umfrageteilnehmende Solothurner Handelskammer, Kantonal-Solothurnischer Gewerbeverband

Fehlende Fachkräfte

Rang drei im Sorgenbarometer erreicht bei einem Indexwert von 6,4 der Mangel an Fachkräften. Dieser hat sich in jüngster Vergangenheit aufgrund des fortschreitenden demografischen Wandels weiter verschärft. Die Knappheit führe teilweise dazu, dass Aufträge nicht termingerecht ausgeführt werden können, oder dass Unternehmen Aufträge gar ausschlagen müssen, so die Solothurner Handelskammer in ihrer Medienmitteilung.

Sorgen in der Industrie grösser als bei anderen Wirtschaftszweigen

Die Industrie (Indexwert 5,2) schätzt aktuell die Sorgenlage höher ein als die anderen Wirtschaftszweige. Der Grund dürfte darin liegen, dass sich die gegenwärtig am grössten eingestuften Sorgen (Lieferketten, Energie- und Rohstoffpreise) in der Industrie am unmittelbarsten auswirken.

Pandemie und Frankenstärke überraschend weit unten im Sorgen-Ranking

Die drei letzten Plätze im Sorgenbarometer-Ranking nehmen die Schwarzarbeit, die Frankenstärke und die Pandemie ein. Die Solothurner Handelskammer schreibt:

Die Corona-Pandemie, welche den Wirtschaftsgang der beiden letzten Jahre massgeblich bestimmt hatte, scheint bei den Unternehmen somit (vorerst) ausgestanden.

Der tiefe Wert bei der Frankenstärke möge auf den ersten Blick überraschen. Hierzu gelte es allerdings festzuhalten, dass dieser Wert durch die Antworten der nicht exportierenden Unternehmen im Binnenmarkt gesenkt werde. Zudem habe sich die Exportwirtschaft in den letzten Jahren beeindruckend fit gemacht, um auch mit einem ungünstigen Wechselkurs umgehen zu können, so die Handelskammer.

Abb. 2: Solothurner Sorgenbarometer nach Wirtschaftssektoren

Bemerkung: Skala von 1 bis 10 (1 = keine Sorgen; 10 = sehr grosse Sorgen), 297 Umfrageteilnehmende Solothurner Handelskammer, Kantonal-Solothurnischer Gewerbeverband

Solothurner Sorgenbarometer der SOHK und des kgv Die vorliegenden Ergebnisse sind das Resultat der ersten gemeinsamen Umfrage der Solothurner Handelskammer und des Kantonal-Solothurnischen Gewerbeverbands zu den Sorgen der Solothurner Unternehmen. Abgefragt wurde das allgemeine Sorgenniveau der Unternehmen und für 15 Teilbereiche auf einer Skala von 1 bis 10. An der Umfrage haben 297 Unternehmen teilgenommen. Die Umfrage zum Solothurner Sorgenbarometer soll künftig einmal im Jahr durchgeführt werden.