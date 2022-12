Sonntagmorgen Gunzgen: Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses – niemand verletzt Im obersten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses in Gunzgen kam es am Sonntagmorgen zu einem Brand. Alle Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Die Brandursache ist Gegenstand laufender Abklärungen. 11.12.2022, 16.27 Uhr

Brand in Gunzgen. zvg

Am Sonntag erreichte die Alarmzentrale der Kantonspolizei Solothurn kurz nach 9.30 Uhr eine Brandmeldung. Demnach war im obersten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses an der Mittelgäustrasse in Gunzgen Feuer ausgebrochen.