Die Motorfahrzeugsteuern im Kanton Solothurn sinken 2023 – oder auch nicht Der auf 20 Jahre befristete 15-Prozent-Zuschlag für die Umfahrungen Olten und Solothurn läuft aus. Doch gut möglich, dass für neue Projekte wiederum ein Zusatzobolus nötig wird. Urs Mathys 23.02.2022

Ein Blick auf den Bau der Umfahrung Olten vom 23. Mai 2011. Peter Brotschi

Bald weniger zahlen für die Motorfahrzeugsteuern im Kanton Solothurn: Da der auf 20 Jahre befristete Zuschlag auf die Motorfahrzeugsteuern in diesem Jahr ausläuft, wird die 2002 eingeführte 15-prozentige Sondersteuer für die Finanzierung der Umfahrungen Olten (ERO) und Solothurn (Westtangente) 2023 wegfallen.

Der Rückgang auf die «ordentliche» Höhe der Steuern werde dann automatisch erfolgen, erklärt auf Anfrage Bernardo Albisetti, Departementssekretär im Bau- und Justizdepartement.

Doch lange können sich die Solothurner Autofahrerinnen und Autofahrer möglicherweise nicht über die Entlastung ihres Portemonnaies freuen. Denn mehrere grössere Strassenbauprojekte stehen in den nächsten Jahren an, wie Albisetti einen ganzen Katalog auflistet:

Sanierung der Passwangstrasse: 25 Millionen Franken

Verkehrsanbindung Thal: brutto 74 Millionen / netto 63,7 Millionen

Bahnhofplatz Olten: geschätzte Nettokosten Kanton 25 Millionen

Entlastung Oensingen: brutto 60 bis 75 Millionen / netto 30 bis 40 Millionen)

allfällige Projektergänzungen am A1-Ausbauprojekt im Gäu

Finanzierung ist «Gegenstand von Abklärungen»

Nach Angaben des Kadermannes im Departement von Sandra Kolly (Die Mitte) war der Strassenbaufonds Ende 2021 mit rund 110 Millionen Franken dotiert gewesen:

«Die aktuellen Erträge der Motorfahrzeugsteuern sollten reichen, um die im ordentlichen Investitionsprogramm des Kantons enthaltenen Kantonsstrassenprojekte zu finanzieren», so Albisetti. «Ob sich die Projektergänzungen mit den Erträgen aus der wieder reduzierten Motorfahrzeugsteuern finanzieren lassen, ist Gegenstand von Abklärungen.»

Das Resultat dieser Abklärungen, erklärt Albisetti weiter, «wird in die Botschaft an den Kantonsrat für einen Verpflichtungskredit zur Finanzierung der Projektergänzungen zum Ausbauprojekt der A1 fliessen».

Wie gestern von dieser Zeitung berichtet, will der Kanton diese optimierten Pläne zum Ausbau der A1 im Gäu auf sechs Spuren Ende April, Anfang Mai der Öffentlichkeit präsentieren.

Der Bau der Westumfahrung von Solothurn, die Aufnahme datiert vom 10. Mai 2008. Peter Brotschi

In den letzten Monaten hat das Baudepartement im Auftrag des Kantonsrates entsprechende Lösungen mit der geforderten Tieferlegung/Untertunnelung/Lärmschutzverbesserungen ausgearbeitet. Die Mehrkosten gegenüber dem ursprünglichen Projekt des Bundes würden allerdings bei «deutlich über 200 Millionen Franken» liegen, von denen der Kanton laut geltender gesetzlicher Regelung mindestens 40 Prozent, sicher also über 100 Millionen Franken, zu bezahlen hätte.

Erneuter Zuschlag: «Parlament muss sagen, was es will»

Investitionen, die insgesamt wohl kaum aus den ordentlichen Erträgen der auf «Normalniveau» gesenkten Motorfahrzeugsteuern bezahlt werden können.

Spätestens, wenn die Projektverbesserungen beim A1-Ausbau alle gutgeheissen werden sollten, wird sich die Frage eines erneuten, zweckgebundenen Steuerzuschlages wohl also erneut zwingend stellen.

«Eine Prognose ist heute kaum möglich», will Bernardo Albisetti noch nicht in die Karten des Kantons blicken lassen. Doch, so räumt er beim Blick auf den langen Wunschkatalog ein: «Die Frage liegt auf der Hand.»

«Wir wurden vom Kantonsrat beauftragt, die geforderten Verbesserungen auszuarbeiten und alle Fakten und Informationen auf den Tisch zu legen», hält der Sekretär des Baudepartements fest. «Nach einem nötigen Kassensturz ist es dann am Parlament, zu sagen, was es will.»

Umfahrungsprojekte: Knapp 7 Millionen Franken bleiben ungedeckt Westtangente/ERO Am 2. Juni 2002 hiess das Solothurner Stimmvolk den 15-prozentigen Zuschlag zur Motorfahrzeugsteuer «für längstens 20 Jahre» mit 38’902 (51 Prozent) gegen 37’347 Stimmen knapp gut. Die zwei Umfahrungsprojekte Entlastung West in Solothurn und Entlastung Region Olten (ERO) selber waren bereits am 28. September 1997 angenommen worden, doch die gleichzeitig beantragte Erhöhung der Motorfahrzeugsteuern um 20 Prozent hatte keine Gnade gefunden. Gemäss Angaben des Baudepartements weist die Schlussabrechnung der Solothurner Westtangente 114,5 Millionen Franken aus, rund 30 Millionen mehr als geplant. Die Endkostenprognose für die ERO weist 292 Millionen Franken aus (bei einem Kredit von 317 Millionen). «Der Zuschlag zur Motorfahrzeugsteuer in der Höhe von 15 Prozent finanzierte die dem Kanton verbleibenden Kosten zum allergrössten Teil», schreibt Bernardo Albisetti auf Anfrage. Gemäss dem Baudepartementssekretär verbleibt nach den 20 Jahren ein nicht gedeckter Betrag «in der Höhe von voraussichtlich weniger als 7 Millionen Franken», der durch die «allgemeine Strassenrechnung» gedeckt werde.

