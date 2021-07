Sommerferien: Dort wollen Solothurner:innen hinreisen

Sommerferien Jetzt kommen die Strandferien: An diese Orte wollen Solothurnerinnen und Solothurner im Sommer reisen Die Welt hat mehr als ein Jahr mit Reiserestriktionen und geschlossenen Grenzen hinter sich. Nun haben viele Länder, die Schweiz inklusive, ihre Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus diesen Sommer gelockert. Für Reisebüros kommt diese Entwicklung gerade richtig. Andri Morrissey 02.07.2021, 05.00 Uhr

Zu Zeit vor der Pandemie: ein gut besuchter Strand in Frankreich. Oliver Menge

Das vergangene Pandemiejahr hat sich für diverse Arbeitssektoren als Herausforderung erwiesen. Der Tourismussektor wurde besonders von den Reiserestriktionen getroffen, die zu heftigen Einbussen führten. Laut dem Bundesamt für Statistik gaben Schweizerinnen und Schweizer im vergangenen Jahr 48,5 Prozent weniger Geld für Ferien im Ausland aus als in anderen Jahren.

Nun sind Ferien am Strand aber wieder möglich. Patricia Nyffeler, die selbstständig ein Reisebüro in Selzach führt, merkt aber noch keine grossen Änderungen seit den Lockerungen. «Bei mir läuft es gerade noch nicht, ich habe mit einigen Kunden gesprochen. Die meisten haben schon Ferien in der Schweiz gebucht und wollen nicht unbedingt ins Ausland. Wenn, dann buchen sie eher kurzfristige Reisen», sagt Nyffeler. Viele von Nyffelers Kunden seien zurückhaltend. «Die meisten meiner Kunden sind auf Sicherheit bedacht.»

Anstieg bei Buchungen oder schleichendes Aufwachen?

Zurzeit spricht die Reisebüro-Kette Hotelplan von einem «Buchungsboom». Im laufenden Sommer kann der Tourismus-Riese laut eigenen Angaben einen Anstieg an Buchungen von 50 Prozent verzeichnen. Petra Hubler-Schäfer vom El Travel Reisebüro in der Stadt Solothurn, widerspricht dieser Aussage. Sie gibt auch als Ansprechperson der kantonalen Sektion des schweizerischen Reisebüroverband (SRV) Auskunft über die aktuelle Lage der Resiebüros in der Region. «Entgegen der Aussage von Hotelplan gehen die Buchungen bei uns nicht durch die Decke. Aus meiner Sicht ist das Schönrederei», sagt Hubler-Schäfer.

Auch wenn die Anzahl kleiner ausfällt als in den Jahren vor der Pandemie, werden aber Buchungen gemacht. Laut Armin Leuppi von Arrow Reisen in Balsthal sind, im Gegensatz zum vergangenen Pandemiejahr, Reiseziele am Meer beliebt in diesem Sommer. «Die Leute wollen dorthin, wo die Grenzen offen sind. Griechenland, Zypern und Spanien machen beispielsweise Werbung für Feriengänger», sagt Leuppi. Reisebüros im ganzen Kanton bestätigen, dass Ferien am Meer, spezifisch am Mittelmeer, zurzeit äusserst beliebt sind. «Für die Sommerferien sind ganz klar Griechenland und Spanien Favoriten», sagt Mirco Engel von Dantours in Schönenwerd.

Hubler-Schäfer sieht die niedrigen Preise im Ausland als entscheidend. «Die Schweiz ist relativ gut gebucht und das Preisniveau ist hoch. Durch die Lockerungen und Impfungen ist der Wunsch nach Ferien am Meer wieder gewachsen und realisierbar.»

Reisebeschränkungen keine Hürde mehr

Weil die Lage nach wie vor unberechenbar ist - auch wegen der neuen Virusvarianten - setzt Arrow Tours auf kurzfristige Buchungen. «Wenn jemand jetzt Ferien im Dezember auf den Kanaren buchen will, sagen wir, sie sollen mit der Buchung warten», erklärt Leuppi. Risikoländer empfehlen man schon gar nicht, ergänzt Hubler-Schäfer.

Eine Ausnahme sei, wenn eine Reise aus familiären Gründen gebucht werde. Etwa, weil jemand die eigene Familie seit monaten nicht mehr gesehen hat. Laut Mirco Engel kann es bei der effektiven Durchführung der reise aber auch in diesen Fällen Probleme geben.

«Wir buchen manchmal einen Monat im Voraus und sind uns bis zum Abreisetag nicht ganz sicher, ob ein Kunde wirklich verreisen kann.»

Wie schnell sich die Lage ändern kann, zeigt sich aktuell in Spanien und Portugal. Touristen wurden im Frühling willkommen geheissen, auch im Sommer wollten die Länder auf der iberischen Halbinsel Touristinnen und Touristen empfangen. Die neue Virusvariante Delta könnte die Pläne der beiden Länder aber durchkreuzen: Deutschland etwa hat die Reiseempfehlung bereits wieder angepasst, und Touristen müssen sich nach einer Reise in Quarantäne begeben. Das gilt auch für Personen, die geimpft sind oder einen negativen PCR-Test vorweisen können.

Im Hinblick auf die kommenden Monate sind viele noch skeptisch. Die Hoffnung bezieht sich weniger auf Profit, als viel mehr auf eine wirtschaftliche Erholung. Patricia Nyffeler lässt sich von den kommenden Monaten überraschen, bleibt dennoch vorsichtig. «Ich glaube nicht, dass es viele Aufträge geben wird, weil lange Strecken immer noch schwierig zum buchen sind. Aber man muss optimistisch bleiben», sagt Nyffeler.

«Mit den Sommerbuchungen werden wir noch nicht das grosse Geld verdienen. Aber wir sind schon froh, wenn wir ein bisschen Geld erwirtschaften, um die Fixkosten teilweise zu decken. Aber von wirklich Geld verdienen sind wir weit entfernt. Und die Winterferien sind in weiter Ferne»,

sagt Hubler-Schäfer. Mirco Engel hingegen hofft auf einfachere Bedingungen im 2022. «Ich bin definitiv optimistischer als letztes Jahr. Man merkt, es ist Aufbruchstimmung. und ich gehe davon aus, dass wir nächstes Jahr durchstarten können.»