Ferien der Solothurner: Mittelmeer und Norwegen sind gefragt

Sommer Türkisblaues Mittelmeer oder die weite Natur: Hierhin zieht es die Solothurnerinnen und Solothurner nach zwei Jahren Pandemie in die Sommerferien Zwei Jahre zu Hause sind lange genug. Ohne Einschränkungen lockt in diesem Sommer die Reiselust. Auch Kurzentschlossene dürfen sich auf attraktive Ferien freuen. Dominik Bloch 24.06.2022

Die Lofoten in Norwegens sind in diesem Sommer ein beliebtes Reiseziel. Keystone

Solothurnerinnen und Solothurner spüren das Fernweh. Einige zieht es in die Natur, andere an den Strand. «Wir freuen uns, dass wir unseren Stammkunden wieder ihre Reisewünsche im Ausland erfüllen können», erklärte Marlise Studer-Flury vom Reisebüro Arrow Tours in Balsthal. Diese hätten zwei Jahre pandemiebedingt auf Ferien verzichtet.

Die Reisenden liessen sich gemäss Studer weder von den hohen Preisen noch von den ansteigenden Corona-Fallzahlen bremsen. Die Preise resultierten aus dem teuren Treibstoff und der beschränkten Kapazität im sich erholenden Tourismussektor.

Lange war in den Solothurner Reisebüros nur weniger los. Als die Pandemie im Winter den Alltag prägte, wollte niemand Sommerferien buchen. Erst mit den gelockerten Reiseeinschränkungen im Frühjahr kehrte die Reiselust zurück.

Die europäische Tourismusbranche schlug daraus Profit. Ob bei den Balearen in der Südtürkei oder auf den griechischen Inseln, Badeferien an der Mittelmeerküste seien sehr beliebt, erklärt TUI-Mediensprecherin Constanze Andrianello.

Volle Strände werden in Griechenland erwartet. Keystone

Doch nicht nur die Mittelmeerstrände werden nach zwei Jahren Pandemie gut gefüllt sein. Städtereisen, Rundreisen und Reisen mit Campern oder Mietwagen sind gemäss Andrianello mehr gefragt.

Besonders beliebt seien laut Solothurner Reisebüros die nordeuropäischen Destinationen Island, Schweden oder Norwegen. «In Nordnorwegen oder Island sind kaum mehr Mietautos oder Hotelzimmer zu finden», erklärt Doris Durrer von Knecht Reisen in Solothurn.

Arbeitsteam der Knecht Reisen in Solothurn. zvg

Dies seien gemäss Durrer Nebenwirkungen der Pandemie. Arbeitskräfte seien in diesem Sommer limitiert und die Mietautoflotten könnten wegen der Lieferschwierigkeiten nicht aufgerüstet werden. Ein Problem, das auch andere Tourismusorte kennen.

Fernreisen für Kurzentschlossene

Während die europäischen Tourismusorte gut besucht werden, zieht es verhältnismässig nur wenige auf andere Kontinente. «Wegen der spät gelockerten Reiseeinschränkungen ausserhalb Europas sind Fernreisen nur kurzfristig planbar», erklärt Heinz Schachtler vom Reisebüro Travellino in Solothurn.

Ferien auf Bali werden beliebter. Keystone

Ähnlich tönt es beim in diesem Bereich spezialisierten Knecht Reisen. Erst in den letzten beiden Monaten gingen vermehrt Anfragen für Fernreisen ein. Amerika und Kanada seien bei Solothurnerinnen und Solothurnern hoch im Kurs. Asiatische Reiseziele wie Bali oder Sri Lanka beziehungsweise Namibia in Afrika seien zunehmend gefragt. «Die Sommermonate sind jedoch aus klimatischen Gründen nicht die beste Zeit für gewisse Asienreisen», so Durrer. Dann sei in einigen Ländern Asiens Regenzeit.

Nachtzüge werden beliebter

Die meisten Reisenden wollen offenbar in die Sommerferien fliegen. Doch gerade bei näher gelegenen Zielorten gibt es mit dem Zug, Auto oder Car valable Alternativen. «Die SBB verzeichnet bei Destinationen nach Paris, Mailand, Venedig und München viele Buchungen», schreibt SBB-Mediensprecherin Jeannine Egi.

Einen anhaltenden Trend macht Egi bei den Nachtzügen aus: «An Spitzentagen im Juli beispielsweise sind Destinationen wie Hamburg oder Wien zum grossen Teil bereits ausgebucht.»

Patrick Schneider vom Carunternehmen Schneider Reisen. zvg

Anders tönt es beim Patrick Schneider von Schneider Reisen in Langendorf. Hier spürt man weiterhin, dass individuelle Reisen gegenüber Gruppenreisen bevorzugt würden. Deshalb liege der Fokus zurzeit auf eintägigen Reisen in der Schweiz. Bei Fernreisen, wo der Altersdurchschnitt über 60 Jahren liege, seien insbesondere Fahrten an die Mittelmeerküste beliebt. Abgenommen habe hingegen das Interesse an Städtereisen und Fahrten in den Norden.

Kurzentschlossene müssen mit hohen Preisen rechnen

Obschon aktuell meist Herbstferien gebucht würden, gebe es nach Petra Hubler-Schäfer von el travel in Solothurn auch für Kurzentschlossene attraktive Reiseziele: «Bei spontanen Reisen müsse situativ geschaut werden, wie sich die Ferienwünsche umsetzen lassen.» Doch auch sie müssen gemäss Daniel Kiefer von Dan Tours in Schönenwerd mit hohen Preisen rechnen.

Geschäftsleiterin Petra Hubler-Schäfer vom el travel. Michel Lüthi

Einen Tipp hat Hotelplan-Mediensprecherin Tanja Pöll: «Aufgrund der fehlenden Gäste aus Russland und der Ukraine gibt es insbesondere im östlichen Mittelmeer preislich sehr attraktive Angebote.» Davon würden gemäss Kiefer jedoch nicht alle Anbieter profitieren. Zwar mögen die Hotelpreise günstiger sein, die Anzahl Flüge seien hingegen beschränkt.

