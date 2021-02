Kantonsratswahlen 2021 «Solothurn dem Volk zurückgeben»: Mit einem lokalen Fokus will die SVP zum Rechtsüberholen ansetzen Rechtsbürgerlich konservativ, für eine restriktive Migrationspolitik und gegen einen weiteren Ausbau des Sozialstaats: Im Grossen und Ganzen ist das Kandidatenfeld der SVP für die Kantonsratswahlen stramm auf Linie. In punktuellen Abweichungen sieht Präsident Christian Imark keinen Widerspruch zum Programm. Urs Moser 26.02.2021, 05.00 Uhr

Wo SVP draufsteht, ist auch SVP drin. So liesse sich die Auswertung der Smartvote-Befragung der Kantonsratskandidatinnen und -kandidaten zusammenfassen. Sie ergibt in der Summe für die SVP das erwartete Bild: Klar rechts und konservativ ausgerichtet, der Parteispider zeigt sehr hohe Werte bei der «restriktiven Migrationspolitik», bei «Law & Order» und einer «restriktiven Finanzpolitik». Für einen Ausbau des Sozialstaats oder des Umweltschutzes ist man bei der SVP und ihren Kandidaten dagegen an der falschen Adresse.



So kennt man das. Eine detailliertere Betrachtung ergibt aber auch ein etwas differenzierteres Bild. Geht es darum, die Hürden für Einbürgerungen höher zu setzen oder die Bestimmungen für Sozialhilfebezüger zu verschärfen, herrschen in der SVP tatsächlich schon fast sowjetische Verhältnisse.

Die Zustimmungsrate bei diesen Fragen ist ebenso astronomisch hoch wie die Ablehnung eines stärkeren staatlichen Engagements zur Integration von Ausländern oder gar des Ausländerstimmrechts auf kommunaler Ebene. Letzteres unterstützen schlicht 0,0 Prozent der SVP-Kandidaten.

In anderen Themenfeldern ist das Bild aber weniger eindeutig und vor allem weniger eindeutig «rechts», als man das von der Partei mit Hardliner-Image vielleicht erwarten würde. Zum Beispiel herrscht in den SVP-Reihen eine deutlich höhere Skepsis gegenüber einer Erhöhung des Rentenalters (58 Prozent Zustimmung) als bei den Freisinnigen (94 Prozent). Immerhin auf 35 Prozent Zustimmung (bei der FDP sind es nur 16 Prozent) kommt eine Aufstockung der Mittel zur Verbilligung der Krankenkassenprämien. Und 73 Prozent der SVP-Kandidatinnen und -kandidaten (FDP: 70 Prozent) sind der Meinung, dass der Kanton das Service-public-Angebot in ländlichen Regionen stärker fördern sollte.



Was auf den ersten Blick etwas im Widerspruch zur staatskritischen Grundhaltung seiner Partei zu stehen scheint, ist für SVP-Kantonalpräsident und Nationalrat Christian Imark so widersprüchlich dann auch wieder nicht. Erstens gebe es sowieso in jeder Partei ein gewisses Meinungsspektrum.

Vor allem aber sei zweitens die SVP eben mehr als die FDP eine Mittelstands- und auch Büezerpartei. Und in diesen Kreisen stosse eben zum Beispiel eine Erhöhung des Rentenalters nicht so ohne weiteres auf Akzeptanz. Und die eigene Post im Dorf, das sei so etwas wie eine heilige Kuh, hier zeige sich das konservative Element, erklärt sich Imark die hohe Affinität für den Service public in den eigenen Reihen.



Zu wenig auf die kantonalen Themen fokussiert



Bei den letzten Kantonsratswahlen vor vier Jahren erlebte die SVP auf ihrem Erfolgskurs einen Dämpfer: Gesamtkantonal sank der Wähleranteil leicht unter 20 Prozent, ein Kantonsratssitz (in der Amtei Solothurn-Lebern) ging verloren. Man sei fast nur über die nationale Politik wahrgenommen worden und habe sich zu wenig auf kantonale Themen fokussiert, analysiert Präsident Imark.

Aus der Erkenntnis ist nicht nur der Wahlslogan «Solothurn dem Volk zurückgeben» entstanden. Es ist auch kein Zufall, dass sich die SVP als erste Partei und mit Vehemenz hinter die Steuersenkungsinitiative «Jetz si mir draa» stellte, oder dass es aus ihren Reihen Vorstösse zu angeblichen Missständen bei den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden und im Justizsystem oder zu überrissenen Chefarztlöhnen hagelt.

Präsident Imark glaubt fest daran, nun am 7. März die Früchte ernten zu können. Er sagt:

Ich bin überzeugt, dass wir zulegen können. Unser Ziel sind mindestens 20 Sitze.»

Damit gibt er eine klare Zielvorgabe, an der sich die SVP am 7. März wird messen lassen müssen. Sie ist nicht ohne Ehrgeiz. Dafür müsste die SVP immerhin zunächst den 2017 verlorenen vierten Sitz in der Amtei Solothurn-Lebern zurück holen und noch einen weiteren dazu gewinnen. Dafür sieht man die Chancen am ehesten im Schwarzbubenland, wo ein dritter Sitz vor vier Jahren am seidenen Faden hing.

Politischer Gewinn aus der Coronakrise?



Zurück zum Parteienprofil. Ein Punkt, der im SVP-Lager auch sünneliklar ist: Das Verhüllungsverbot gehört in die Bundes­verfassung, finden fast alle ihrer Kantonsratskandidaten – 98 Prozent Zustimmung zur Burka-Initiative. Ob es der SVP nützt, dass sie am Wahlsonntag zur Abstimmung kommt, ist unter Politbeobachtern umstritten.

In der Partei selbst denkt man zumindest, dass dies bei der Mobilisierung der Stammwählerschaft zusätzlich helfen könnte, wie Christian Imark sagt. Ebenso, dass die Diskussion über eine Lockerung der Coronaschutzmassnahmen mit den neusten Bundesratsentscheiden wohl virulenter geworden ist denn je. Die SVP habe sich hier schon immer klar dahingehend positioniert, dass unter Einhaltung strikter Schutzkonzepte eine möglichst schnelle Rückkehr zur Normalität anzustreben sei, führt Christian Imark ins Feld. Und er ist sich hier sicher: «Die Stimmung in der Bevölkerung ist gekippt.»