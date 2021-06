Solothurner Regierung will Gesetz für Feuerwehr-Zentrallager

Solothurnische Gebäudeversicherung Regierung will gesetzlosen Zustand für Feuerwehr-Zentrallager rasch beenden Die Gebäudeversicherung führt eine Einrichtung, für die es keine gesetzliche Grundlage gibt. Darüber hinaus scheint auch in Bezug auf die Governance einiges nicht zum Besten bestellt zu sein. Balz Bruder 16.06.2021, 05.00 Uhr

Da müssen einige alte Schläuche neu aufgerollt werden - nicht wie hier im Museum, sondern im Zentrallager der Gebäudeversicherung. Patrick Lüthy

Da hatten die Urheber jenes fraktionsübergreifenden Vorstosses, der sich mit der zentralen Beschaffung für die Feuerwehren befasst, in ein Wespennest gestochen. Seit Monaten wird in Feuerwehrkreisen über die mögliche Aufhebung des Zentrallagers gemunkelt. Dabei handelt es sich um eine Institution, welche den Gemeinden und ihren Feuerwehren die rasche und kostengünstige Beschaffung von Feuerwehrmaterial ermöglicht.

Der Haken an der Sache: Die Solothurnische Gebäudeversicherung (SGV), die es betreibt, hat es ohne gesetzliche Grundlage eingerichtet. Und will das Angebot bis zur Schaffung einer solchen einstellen. Was für die Nutzniesser der Einrichtung ein schwerer Schlag wäre.

Teilrevision des Gesetzes soll vorgezogen werden

Ob es tatsächlich so kommen wird? Das ist nach der Dringlicherklärung des parlamentarischen Auftrags und der nun vorliegenden Stellungnahme des Regierungsrats eher nicht anzunehmen. Dieser führt nämlich aus, er sei bereit, unverzüglich eine gesetzliche Grundlage zu schaffen. Und dies, obwohl die Totalrevision des Gebäudeversicherungsgesetzes bereits in Arbeit ist.

Weil diese jedoch auch eine Verfassungsänderung beinhalten wird, ist mit der Inkraftsetzung nicht vor 2023 zu rechnen. Zu spät für das dringliche Anliegen der Zentrallagerfrage. Also macht die Regierung Dampf und will die Teilgesetzrevision schon ab 2022 auf dem Karren haben.

Vor diesem Hintergrund erscheint es der Regierung verantwortbar, dass die SGV das Zentrallager im Sinn einer Übergangslösung bis zum Inkrafttreten der Teilgesetzrevision weiterbetreibt. Das dürfte die Betroffenen freuen. Denn das Zentrallager ist eine Einrichtung, welche die Beschaffung von Feuerwehrmaterial ebenso wie den Subventionsprozess erleichtert – und zudem positive Preiseffekte hat.

Die Regierung benennt klare Defizite

Aufhorchen lassen allerdings drei Feststellungen der Regierung.

«Sobald die Teilgesetzrevision in Kraft getreten ist, soll die effektive Verrechnung der kalkulatorischen Kosten für die Zentrallagertätigkeit konsequent auf sämtliche Feuerwehr-Produkte überwälzt werden.» In diesen Kosten werden nach kaufmännischen Regeln auch die Kapitalzinsen und Ausfallrisiken von Material, welches durch die Feuerwehren nicht bestellt und bezogen wird, vollständig berücksichtigt werden.» «Ziel ist es, den Feuerwehren die Dienstleistung der Beschaffung ab Anfang 2022 unter dem Aspekt der vollständigen Kostenneutralität gegenüber den Hauseigentümerinnen und Hauseigentümern anzubieten.» Aussagen, die vermuten lassen, dass dies alles bisher nicht der Fall war. Und sich demnach nicht nur die Frage nach der Rechtsgrundlage für das Zentrallager stellt, sondern auch jene nach der Governance.

Geschäftsumfang ist stark gewachsen

Zur Illustration: Die Aktivitäten des Zentrallagers sind in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Der jährliche Warenlagerumsatz schwankt zwischen 0,7 und 1 Million Franken. Nicht von ungefähr spricht die Regierung von der Notwendigkeit einer gesetzlichen Grundlage, da für eine «professionelle Weiterführung» entsprechende Investitionen nötig würden.

Dazu gehörten ein IT-Lagerbewirtschaftungssystem, eine ausreichende Lagerinfrastruktur «sowie die Sicherstellung der korrekten Überwälzung der mit der Beschaffung und Lagerhaltung verbunden Kosten wie beispielsweise die Submissionen oder die Risikozuschläge für zentral beschaffte Feuerwehrprodukte».

Da scheint einiges im Argen zu liegen, nachdem die Verwaltungskommission der SGV die Schaffung des Zentrallagers vor knapp zehn Jahren beschlossen hat.