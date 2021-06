Ex-Mitarbeiter der Solothurner Gebäudeversicherung manipulierte

Solothurnische Gebäudeversicherung Ex-Mitarbeiter manipulierte Bestellungen – nun ist die Staatsanwaltschaft am Zug Über Jahre kam es zu nicht rechtmässigen Aufträgen von Feuerwehr-Bestellungen. Das ist nicht nur ein Fall für die Politik, sondern auch für die Staatsanwaltschaft, die ermittelt. Der Ausgang ist offen. Balz Bruder 19.06.2021, 05.00 Uhr

Beschaffung von Feuerwehrmaterial: Eine Dienstleistung, die nicht immer nach den Regeln der Kunst ablief. Urs Byland

Die Andeutungen des Regierungsrats waren zwar subtil, aber gleichwohl deutlich: Dass bei der zentralen Beschaffung der Solothurnischen Gebäudeversicherung (SGV) für die Feuerwehren im Kanton einiges im Argen liegt, war der Stellungnahme auf einen dringlichen Auftrag aus dem Parlament unzweifelhaft zu entnehmen. Vom Erfordernis professioneller Lagerbewirtschaftung und -infrastruktur, von der korrekten Überwälzung der mit der Beschaffung und Lagerhaltung verbundenen Kosten und einigem mehr war da die Rede (vgl. Ausgabe vom Mittwoch). Dies im Zusammenhang mit dem gesetzlosen Zustand, in dem das Zentrallager ausserhalb der SGV seit Jahren betrieben wird. Eine Lücke, welche die Regierung mit einer vorgezogenen Teilrevision des Gebäudeversicherungsgesetzes schliessen will.

Dass die Baustelle um einiges grösser ist, als die Ausführungen der Regierung vermuten lassen, zeigt ein Untersuchungsbericht, der vom 8. Februar dieses Jahres datiert. Die von einem im Kanton Zürich tätigen Consultingbüro im Auftrag der SGV durchgeführte unabhängige Untersuchung wirft ein grelles Schlaglicht auf die Art und Weise, wie in den vergangenen Jahren Feuerwehrmaterial beschafft wurde. Im Fokus steht dabei der frühere Fachspezialist Beschaffung und Beitragswesen, der zwischen 2012 und 2018 freihändig Hochkosten-Bestellungen an ausgesuchte Lieferanten auslöste und bis und mit Bezahlung durchführte. Ein rechtswidriges, gegen Submissionsgesetz und zugehörige Verordnung verstossendes Vorgehen. Und eines, das auch im Widerspruch zu den Gepflogenheiten in der öffentlich-rechtlichen, juristisch selbstständigen Institution.

Ursprünglich ging die SGV nicht von betrügerischen Absichten aus

Dass darüber hinaus betrügerische Absichten bestanden haben könnten, vermutete innerhalb der SGV bis zum Zeitpunkt der Kündigung des Fachspezialisten per Ende Juli 2018 niemand. Und so erfolgte auch keine Sicherstellung der Daten und Unterlagen. Wie dem Untersuchungsbericht zu entnehmen ist, muss allerdings davon ausgegangen werden, dass erhebliche Mengen an Unterlagen «entfernt» wurden und demnach nicht verwertbar sind. Zudem: Wenige Tage vor seinem Austritt per Ende Oktober 2018 löste der Fachspezialist per E-Mail noch einmal eine Grossbestellung von Brandschutzanzügen im Gesamtwert von 650000 Franken aus. Diese letzte Aktion flog im Dezember des gleichen Jahres auf. Bis dahin war die SGV bloss von Verstössen gegen das Beschaffungsrecht ausgegangen. Eine Sicht der Dinge, die sich Anfang März 2019 grundlegend änderte. Damals meldete sich der Kommandant einer Feuerwehr aus dem unteren Kantonsteil beim Abteilungsleiter Feuerwehr der SGV und informierte diesen über manipulierte Rechnungen für Materialbeschaffungen seiner Feuerwehr. Der Clou an der Sache: Der Fachspezialist, der bei der SGV offensichtlich seinen eigenen Beschaffungsregeln folgte, war bis Ende 2018 auch Kommandant der erwähnten Feuerwehr. Ein klassischer Interessenskonflikt mit Folgen, die nun strafrechtlich geklärt werden. Danach läuteten auch bei der Gebäudeversicherung die Alarmglocken: Der Gedanke, dass auch bei der SGV bei Rechnungen von Lieferanten Manipulationen stattgefunden haben könnten, reifte. Entsprechend wurden die Transaktionen im Rahmen des Möglichen rekonstruiert. Jedenfalls: Nachdem die Feuerwehr des vormaligen Fachspezialisten und früheren Kommandanten am 13. März bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige wegen Verdachts auf Urkundenfälschung eingereicht hatte, zog die SGV am 29. März nach. Sie deponierte ihrerseits eine Strafanzeige gegen ihren langjährigen Ex-Angestellten wegen Verdachts auf ungetreue Geschäftsführung, eventualiter Veruntreuung.

Es bleibt offen, ob und wann Anklage erhoben wird

Doch wo steht das Verfahren über zwei Jahre nach dessen Anhebung? Andrea Thomann, Medienbeauftragte der Staatsanwaltschaft, sagt: «Ich kann bestätigen, dass die Staatsanwaltschaft in der angesprochenen Sache ein Verfahren wegen mehrfacher qualifizierter Veruntreuung, eventualiter mehrfacher ungetreuer Geschäftsbesorgung sowie mehrfacher Urkundenfälschung führt.» Das Verfahren sei «weiterhin hängig». Zur Frage nach dem konkreten Ermittlungsstand könnten «zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben gemacht werden», führt Thomann aus. Es bleibt denn einstweilen auch offen, ob und wann Anklage erhoben wird. Und ob es in einem allfälligen Strafprozess zu einem Urteil in der Sache kommen würde. So oder anders: Unabhängig vom Ausgang der Strafuntersuchung hat sich die Verwaltungskommission der Gebäudeversicherung – und deren Präsidentin, Volkswirtschaftsdirektorin Brigit Wyss – eingehend mit dem externen Untersuchungsbericht und dessen Empfehlungen befasst. Neben der Etablierung der notwendigen Rechtsgrundlage für die zentrale Beschaffung der SGV für die Feuerwehren geht es um die Einhaltung des Submissionsrechts, die Einführung von Prozessen und Zuständigkeiten, klare vertragliche Regelungen bei grossen Beschaffungen und die Optimierung des Geschäftsreglements. Arbeiten, die nach Aussage SGV-Direktor Markus Schüpbach, der seit Oktober 2017 im Amt ist, unverzüglich in Angriff genommen wurden und weit fortgeschritten sind.

«Es ist kein materieller Schaden entstanden»

Die Redaktion hat nachgefragt bei Markus Schüpbach, Direktor der Solothurnischen Gebäudeversicherung.

Markus Schüpbach, Direktor Solothurnische Gebäudeversicherung SGV. Zvg

Seit wann haben Sie Kenntnis von den gegen das Submissionsrecht verstossenden Beschaffungen?

Markus Schüpbach: Im April 2019 wurde ich informiert über eine Bestellung, die ohne Submission erfolgte.

Was haben Sie als Direktor unmittelbar vorgekehrt?

Die SGV hat gleichentags mit einem eingeschriebenen Brief diese Bestellung storniert. Anschliessend wurde umgehend ein nach Submissionsgesetz korrektes Verfahren durchgeführt und einen Zweijahresvertrag bis Ende 2021 abgeschlossen.

Wie war es möglich, dass ein Mitarbeiter jahrelang freihändig Aufträge über Hunderttausende Franken erteilte?

Grundsätzlich ging man davon aus, dass die notwendigen Verträge für die Feuerwehrmaterialbeschaffung vorhanden seien und die Ausrüstung für mehr als 4000 Feuerwehrleute im Kanton Solothurn über die SGV korrekt und rechtskonform ablaufe. Zudem erfolgten die Bestellungen immer innerhalb des jährlichen Budgets.

Aber es gab schon früh Anzeichen, dass etwas nicht stimmte. Auch die Finanzkontrolle wies darauf hin.

Die Finanzkontrolle befasste sich 2016 mit den Beschaffungsprozessen des Zentrallagers und wies darauf hin, dass voraussichtlich Ende 2017 ein Submissionsverfahren durchzuführen sei. Mitte 2017 wurden die Massnahmen als erledigt ausgewiesen mit dem Hinweis, dass die nächste Ausschreibung voraussichtlich per Ende Oktober 2017 stattfinden werde.

Die Frage stehet im Raum: Hat die SGV ein Führungs-, Prozess- und Controllingproblem?

Neben den ordentlichen Revisionen und den Schwerpunktprüfungen zur finanziellen Führung des Unternehmens werden monatlich mehrere Finanzkontrollen zuhanden der Geschäftsleitung durchgeführt. Zusätzlich wurde bereits von meinem Vorgänger ein jährliches Risikomanagement-Review sowie ein Internes Kontrollsystem (IKS) eingeführt. Die SGV-Prozesse werden jährlich gemäss ISO 90001 überprüft und zertifiziert.

Wie verhindern Sie, dass sich ein solcher Fall wiederholen kann? Die SGV ist eine öffentlich-rechtliche Institution und arbeitet mit Prämiengeldern.

Das Geschäftsreglement wurde per Anfang 2020 überarbeitet und die Kompetenzen klar definiert. Die Verwaltungskommission wird voraussichtlich an der nächsten Sitzung ein neues Risikomanagement zusammen mit einem neuen Reglement für das IKS beschliessen. Die Anforderungen an eine professionelle Lagerbewirtschaftung setzen die nötigen finanziellen und personellen Ressourcen voraus. Entsprechend plant die SGV, im Rahmen der Totalrevision des Gebäudeversicherungsgesetzes die dafür nötige gesetzliche Grundlage zu schaffen.

Ist die SGV überhaupt in der Lage, das Zentrallager professionell, wirtschaftlich und kostenneutral für Prämienzahler zu führen?

Die Solothurnische Gebäudeversicherung prüft bereits sämtliche Beschaffungen der Feuerwehren und unterstützt die beitragsberechtigten Materialbeschaffungen. Die SGV verfügt über die dazu notwendigen Fachleute, um die notwendigen Beschaffungen professionell und wirtschaftlich durchzuführen. Inskünftig braucht es zusätzlich ein Lagerbewirtschaftungssystem, um die Submissionsvorgaben für jeden Lieferanten und für jedes Produkt überwachen zu können.

Sagen Sie uns zum Schluss: Wie hoch ist der materielle Schaden, der entstanden ist? Wie hoch der Imageschaden?

Es ist kein materieller Schaden entstanden. Ein allfälliger Imageschaden bei den Feuerwehren aufgrund der angekündigten Auflösung des Zentrallagers wird durch die nun in Aussicht gestellte Weiterführung der Dienstleistung hoffentlich vermieden.