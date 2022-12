Raubüberfälle Solothurn: Nun ist die ganze Jugendbande geschnappt

Jugendbande Raubüberfälle in Solothurn: Nun ist die ganze Bande geschnappt – sie hat viel mehr Delikte begangen, als bisher bekannt war In Solothurn wurden in den vergangenen Wochen mehrere Personen von einer Bande Jugendlicher überfallen und ausgeraubt. Nachdem die Polizei bereits einen jungen Mann verhaften konnte, hat sie nun sieben weitere Personen ermitteln können. Raphael Karpf Aktualisiert 08.12.2022, 10.42 Uhr

Die Handschellen haben geklickt: Die Polizei konnte insgesamt acht Personen überführen. Kantonspolizei Solothurn

Gegen Ende Oktober und Anfang November herrschte in der Stadt Solothurn eine gewisse Verunsicherung. Mehrere Personen wurden zwischen dem Bahnhof und der Altstadt von einer Gruppe Jugendlicher überfallen und ausgeraubt.

Das Schema war immer dasselbe: Jeweils abends oder in der Nacht wurden Einzelpersonen oder Zweiergruppen von einer ganzen Gruppe Jugendlicher (jeweils vier bis fünf Angreifer zwischen 16 und 18 Jahren alt) angesprochen, bedroht und ausgeraubt. In einem Fall wurde ein 15-Jähriger auch geschlagen.

Am 8. November war der Spuk vorbei. Im Anschluss an einen weiteren Raubversuch am Hauptbahnhof hat die Polizei einen mutmasslichen Täter und Mitglied der Gruppe festgenommen. Es handelte sich um einen 18-jährigen Äthiopier. Anschliessend haben die Überfälle aufgehört.

So berichtete Tele M1 über die Festnahme des 18-jährigen Äthiopiers. Tele M1

Wie die Polizei nun mitteilt, hat sie auch den Rest der mutmasslichen Bande geschnappt. Insgesamt sieben weitere Männer und Jugendliche im Alter zwischen 13 und 18 Jahren (alle mit unterschiedlicher Nationalität) konnten ermittelt werden – dabei hat die Polizei auch bei Hausdurchsuchungen Beweismittel sichergestellt.

Zwei der mutmasslichen Täter sind 18 und befinden sich laut Polizei aktuell in Untersuchungshaft. Sämtliche Personen werden sich aber vor der Justiz verantworten müssen – sei es vor der Jugendanwaltschaft oder der Staatsanwaltschaft.

«Recht grosse kriminelle Energie»

Die Bande soll viel mehr Überfälle begangen haben, als bisher bekannt war. Bisher informierte die Polizei über vier Vorfälle. Nun schreibt sie von insgesamt elf Raubdelikten, die die Bande im Oktober und November begangen haben soll. Neun davon in Solothurn, zwei in Grenchen.

Details zu diesen weiteren Überfällen nennt die Polizei keine – mit Hinweis darauf, dass die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind. Auf Anfrage wird jedoch allgemein festgehalten: «Es kann bestätigt werden, dass innerhalb der jeweiligen Tätergruppe eine recht grosse kriminelle Energie an den Tag gelegt wurde – mehrere Opfer wurden bei den Vorfällen verletzt.»

Dem 18-jährigen Äthiopier, der bereits etwas länger dingfest gemacht werden konnte, werden zwei Raubüberfälle zur Last gelegt, die er alleine begangen haben soll. Die anderen neun Delikte sollen von der Bande in jeweils unterschiedlichen Gruppen begangen worden sein.

Abschliessend hält ein Polizeisprecher fest: «Uns war wichtig, dass wir die Täter möglichst rasch ermitteln und die Raubserie beenden konnten. Wir spürten eine grosse Verunsicherung, ja sogar Verängstigung in der Bevölkerung. Solche Zustände sind nicht haltbar.»