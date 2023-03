Solothurner Unternehmen schwören auf den Welthandel

Solothurner Wirtschaft Solothurner Unternehmer schwören auf Welthandel: «Globalisierung bleibt ein Erfolgsmodell» In der Schweiz forschen und entwickeln, die Werkbank in Fernost. Firmen aus dem exportorientierten Kanton Solothurn richten sich international aus. Und hoffen auf eine Neuauflage des Rahmenabkommens mit der EU. Christof Ramser Jetzt kommentieren 16.03.2023, 05.00 Uhr

Sowohl in freiheitlich-demokratischen als auch in autoritär geführten Staaten lassen sich Geschäfte treiben. Simon Michel, Dominik Blösch, Yannick Erb und Eric Scheidegger (v.l.) diskutieren mit Moderatorin Sonja Hasler über das Spannungsfeld zwischen Globalisierung und Regionalisierung. Patrick Lüthy

Für 35 Millionen Franken baut Ypsomed demnächst eine Fabrik in China. Die Insulin-Pens für das Reich der Mitte werden künftig nicht mehr in Solothurn, sondern in der Millionenmetropole Changzhou produziert. So ungewohnt dies klingen mag: Für Simon Michel, CEO des Medizinaltechnik-Unternehmens mit Sitz in Burgdorf, hat die Verlagerung der Produktion aus der Schweiz viel mit Regionalisierung zu tun.

Regierungsrätin Brigit Wyss und Moderatorin Sonja Hasler beim Smalltalk. Patrick Lüthy

«China wird künftig viel regionaler einkaufen, auch Gesundheitsprodukte. Deshalb müssen wir lokaler werden.» Also dort produzieren, wo konsumiert wird. Für sein Unternehmen sieht Michel in Fernost grosses Wachstumspotenzial.

Als Nischenplayer in regionalen Markt? Illusorisch

«KMU im Spannungsfeld von Globalisierung und Regionalisierung» lautete der Titel einer Paneldiskussion am Mittwochabend, zu der die Solothurner Handelskammer und die UBS nach Oensingen eingeladen hatten. Neben dem Ypsomed-Chef gaben zwei weitere Unternehmer aus der Region Einblick in ihre Erfahrungen mit dem Welthandel.

«Globalisierung bleibt ein Erfolgsrezept», sagte Dominik Blösch, CEO der Platit-Gruppe aus Selzach. Die Firma mit 350 Mitarbeitenden gehört zu den Technologieführerinnen für Beschichtungslösungen. Ihre Anlagen verkauft sie rund um den Globus. Es sei illusorisch zu glauben, dass man als Nischenplayer in einem regionalen Markt reüssieren könne, so Blösch.

Dem schloss sich Yannick Erb an, Inhaber und Geschäftsführer der Korff AG aus Oberbipp mit 230 Mitarbeitenden, die sich auf die Verarbeitung von Alufolien und Stanzteilen spezialisiert hat. 85 Prozent der Produkte setze man im Ausland ab, neben den Nachbarstaaten der Schweiz auch in Japan, Mexiko oder den USA.

Die Solothurner Volkswirtschaftsdirektorin Brigit Wyss betonte die Bedeutung der Bilateralen und dem Anschluss ans internationale Forschungsnetzwerk Horizon. Patrick Lüthy

Ypsomed, Platit und Korff sind drei typische Vertreter der exportorientierten Industrieregion zwischen Olten und Grenchen. Volkswirtschaftsdirektorin Brigit Wyss gab in ihrem Grusswort deshalb ihrer Hoffnung nach einem neuen Verhandlungsmandat für das gescheiterte Rahmenabkommen mit der EU Ausdruck. Die Weiterführung des bilateralen Wegs habe für die KMU im Kanton einen hohen Stellenwert, ebenso wie für den Bildungsraum Nordwestschweiz für der Anschluss an das Forschungsprogramm Horizon Europe.

Grösster Wachstumshemmer: Der Fachkräftemangel

An das bilaterale Abkommen mit der EU geknüpft ist die Personenfreizügigkeit. Deren Bedeutung könne man nicht hoch genug schätzen, betonte Eric Scheidegger, Leiter der Direktion für Wirtschaftspolitik im Staatssekretariat für Wirtschaft. Doch beim Thema Zuwanderung sei die Debatte parteipolitisch blockiert.

UBS-Chefökonom Daniel Kalt zeichnete das enorme Wohlstandswachstum nach, der in den vergangenen zwei Jahrhunderten explodierte. Patrick Lüthy

Bloss: Selbst eine verstärkte Immigration würde den sich verschärfenden Mangel an Arbeitskräften nur zum Teil kompensieren, sagte UBS-Chefökonom Daniel Kalt. Bis 2030 würden 170’000 Personen netto den Arbeitsmarkt verlassen. «Im aktuellen Jahrzehnt gibt es erstmals massiv mehr Leute, die in Rente gehen als solche, die ins Arbeitsleben einsteigen.» Der Fachkräftemangel in der Schweiz sei das grösste Wachstumshindernis überhaupt.

Warum er denn seine neue Fabrik in China statt in Solothurn baue, wollte Moderatorin Sonja Hasler von Simon Michel wissen. Neben einem Hinweis auf die Bürokratie hierzulande und die «bremsenden» Einsprachemöglichkeiten gegen neue, grosse Industriebauten sei der Produktionsstandort gar nicht so zentral, sagte Michel. Schliesslich habe man in der Schweiz vergangenes Jahr 150 Stellen geschaffen und sei weiter auf Wachstumskurs. «Wenn wir den Wohlstand aber in unserem Land steigern wollen, brauchen wir hier das Wissen, also Ingenieure, Konstrukteure oder Planer.» Die Fabrik dagegen könne irgendwo auf der Welt stehen.

Daniel Probst, Direktor der Solothurner Handelskammer, präsentierte einen Rück- und Ausblick auf das Befinden der Solothurner Wirtschaft. Patrick Lüthy