Solothurner Wirtschaft Hess-Chef Alex Naef: «Das Vertrauen in das Regime von Belarus ist beschädigt» Engpässe in globalen Lieferketten, die Coronakrise und nun der Krieg in der Ukraine wirken sich auf die Produktion im Industriekanton aus. Drei Mittel- und Schwergewichte der Solothurner Wirtschaft geben nun Einblick in ihre kreativen Lösungsfindungen. Christof Ramser Jetzt kommentieren 23.03.2022, 17.30 Uhr

Am Panel der Solothurner Handelskammer und der UBS in Oensingen diskutierten Rainer Deutschmann, Martina Gerster, Alex Naef und Wolfgang Stölzle zvg

Daniel Probst bemühte sich um eine positive Note. Der Direktor der Solothurner Handelskammer zeigte sich in seinem Votum zuversichtlich, dass die Solothurner Wirtschaft weiter beflügelt wird und das Bruttoinlandprodukt Ende 2022 wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Insgesamt seien die Aussichten für Unternehmen günstig. Bloss: Die Befragungen bei den Unternehmen für das Solothurner Wirtschaftsbarometer wurden noch vor dem Ukrainekrieg durchgeführt.

Daniel Probst ist Direktor der Solothurner Handelskammer. Bruno Kissling

Gut 150 Personen aus Wirtschaft und Politik hätten Probsts Worten am Dienstagabend am Wirtschaftsanlass der Solothurner Handelskammer und der UBS noch so gerne geglaubt. Doch die Szenarien, die UBS-Chefökonom Daniel Kalt an die Wand der Genusswerkstatt der Vebo in Oensingen projizierte, dämpften die Zuversicht wohl bei der einen oder anderen.

Und das hängt mit der zweiten Krise zusammen, in die die Weltwirtschaft wegen des Kriegs in der Ukraine zu schlittern droht. Bleibt es beim sich nun abzeichnenden «blutigen Patt», werde man zwar wohl um eine Rezession herumkommen. Auf den Ölpreis und die Lieferketten wirkt sich der Konflikt natürlich dennoch aus, zumindest kurzfristig.

Im Vergleich zum Ausland viel weniger ausgeprägt ist in der Schweiz die Inflation, was nicht zuletzt mit dem hiesigen Energiemix aus Wasser und Atomkraft zusammenhänge. Wer keine «Fossilen» verbraucht, folgerte Kalt, sei weniger davon betroffen. Das dürfte ganz im Sinne der Solothurner Regierungsrätin Brigit Wyss (Grüne) sein, die ihrer Hoffnung Ausdruck gab, dass das Energiegesetz, das der Kanton nach dem Schiffbruch von 2018 nun bis 2025 neu aufgleist, diesmal eine Mehrheit finden wird.

Stets volle Regale dank lückenloser Lieferketten

Rainer Deutschmann, Leiter Logistik Transport beim Migros-Genossenschaftsbund Zürich. (Archivbild) Bruno Kissling

Über Engpässe in den globalen Lieferketten diskutierten anschliessend drei Mittel- und Schwergewichte in der Solothurner Wirtschaft. Als Verkehrsverantwortlicher beim Migros-Genossenschaftsbund ist Rainer Deutschmann Herr über 1500 Last- und fast ebenso viele Eisenbahnwagen. Dank lückenloser Lieferketten sowie hoher Loyalität von Mitarbeitenden habe der grosse Schweizer Detailhändler während der Pandemie praktisch ununterbrochen für volle Regale gesorgt.

Am Beispiel von Sonnenblumenöl, das in der Migros-Guetzlifabrik in 140 Produkten verarbeitet wird und aufgrund des Kriegs knapp werden könnte, zeigte Deutschmann auf, wie wichtig eine funktionierende Logistik und Lagerbewirtschaftung auch aktuell sei.

Etwas weniger abhängig von Netzwerken ist die Härterei Gerster. «Unsere 1500 Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen aber schon», sagte Martina Gerster, Chefin des Egerkinger Unternehmens mit 110 Mitarbeitenden, das Teile für den Maschinenbau, den Automobilsektor, die Luft- und Raumfahrt oder die Medtech-Branche verarbeitet.

Martina Gerster, Chefin der Härterei Gerster in Egerkingen. Bruno Kissling

Deshalb gelte es, deren Situation täglich zu beobachten und darauf zu reagieren. Am meisten leide ihre Firma unter den hohen Strom- und Gaspreisen. Da die Energie neben dem Personal der grösste Kostenblock sei, schaue sie sich diesbezüglich nach Alternativen um.

Kreative Lösungen bei Hess in Bellach

Dies hat Alex Naef, CEO der Bellacher Carrosserie Hess, bereits getan – und zwar indem er ein Produktionswerk in Belarus schliesst. Weil das dortige Regime Russland beim Angriffskrieg in der Ukraine unterstützt, will der Bushersteller 60 Arbeitsplätze aus dem Osten in die Schweiz oder, wie er am Dienstag bekanntgab, wohl eher an einen neuen Standort im Euroraum verlegen. «Ich bedaure dies ausserordentlich», sagte Naef, doch das Vertrauen sei beschädigt und es sei nicht absehbar, dass es demnächst wieder hergestellt werden könne.

Alex Naef, CEO der Carosserie Hess AG. Michel Lüthi

Dass Hess dank kreativer Lösungen Beschaffungsprobleme überwinden kann, bewies das Unternehmen in der Coronakrise. Als in ganz Europa die Busindustrie von Amtes wegen stillgelegt war, konnte aufgrund liberaler Regelungen im Schweizer Werk in Bellach weitergearbeitet werden.

Für die Busse fehlten Bodenbeläge, die man dank enger Kontakte schliesslich an einem Freitagnachmittag mit einem «Lastwägeli» bei einem Lieferanten in Frankreich beschaffen konnte. «Material, das eigentlich für die Konkurrenz bestimmt war», so Naef.

Die Episode zeigt auf, wie mit kreativen Lösungen auch in Krisen Beschaffungskanäle geöffnet und die Produktion aufrechterhalten werden kann. Und sie illustriert den «Stresstest», den Wolfang Stölzle, Professor für Logistikmanagement an der Universität St. Gallen, jedem Unternehmen ans Herz legte, damit die Lieferketten funktionieren.

