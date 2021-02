Solothurner Wahlen 2021 Die CVP bildet auch dieses Jahr die Mitte im Kanton – mit ein paar Ausnahmen Der Smartspider der CVP spiegelt die Positionen aller CVP-Kantonsrats-Kandidaten wieder. Wie stehen sie zu den wichtigen Fragen im Kanton? Sophie Deck 25.02.2021, 05.00 Uhr

Die CVP ist die Mitte-Partei, wie auch bei den bevorstehenden Wahlen wieder deutlich sichtbar wird durch ihren Smart-Spider, auf dem alle Punkte wirklich (mehr oder weniger) in der Mitte liegen. Der Spider ist der Durchschnitt aller CVP-Kantonsrats-Kandidierenden, die auf der Plattform Smartvote Fragen beantwortet haben, um ihr politisches Profil zu erstellen.

Ein Octagon mit einem Hick: Der CVP-Spider. Smartvote

So liegt also die orange Figur, die sich bei der SVP nach rechts unten und bei der SP nach links oben erstreckt, bei der CVP relativ mittig auf dem Kreis.

Beinahe könnte man beim Nachzeichnen ein Oktagon kreieren. Doch es gibt einen Hick: Der Wert bei «Restriktive Finanzpolitik» ist im Vergleich zu den anderen tief. Mit 30 Prozent liegt er fast schon im unteren Viertel.

Was könnte für diesen tiefen Wert verantwortlich sein? Schaut man sich die Antworten der CVP-Kantonsratskandidierenden auf die Smartvote-Fragen an, dann sieht man, woher der Durchschnitt kommt: 88,6 Prozent von ihnen möchten, dass Gemeinden im Kanton gesetzlich verpflichtet werden, «familien- und schulergänzende Betreuungsstrukturen» mitzufinanzieren. 72,2 Prozent sind dafür, dass der Kanton mehr Geld für die Verbilligung von Krankenkassenprämien bereitstellt.

Die CVP reiht sich also nicht überall in der Mitte ein. In Fragen, welche die Finanzen des Staates und der Bürgerinnen und Bürger betreffen, schwenken sie recht deutlich nach links.

So sind auch 85 Prozent gegen eine Verschärfung des Sozialhilfegesetzes und 82,3 Prozent sagen Nein zu der Frage, ob der Kanton die Mehrausgaben aufgrund der Coronapandemie mit einem «starken Sparprogramm» möglichst rasch wieder ausgleichen soll.

Zuletzt zeigt sich diese Tendenz im Zusammenhang mit der Initiative «Jetz si mir draa», die eine Senkung der Solothurner Einkommenssteuern auf den Schweizerischen Durchschnitt fordert. 86,1 Prozent der Kandidierenden geben an, sie würden die Stossrichtung der Initiative unterstützen.

Die CVP sagte deutlich Ja zum Polizeigesetz

Weiter auffällig ist der Wert des Spiders im Bereich Law & Order. Dieser liegt zwar auch mittig, ist jedoch im Vergleich mit dem anderer Parteien eher hoch. Könnte dies einen Zusammenhang mit dem 2020 heftig diskutierten Polizeigesetz haben?

Tatsächlich geben 91,1 Prozent der CVP-Kandidierenden auf Smartvote an, das Polizeigesetz befürwortet zu haben, womit sie in dieser Frage gemeinsam mit der Jungen EVP den höchsten Ja-Anteil aufweisen.

Stefan Müller-Altermatt, Vizepräsident der CVP Solothurn, meint:

«Uns bei der CVP war eben der Sicherheitsaspekt wichtiger als die Sorgen um die Privatsphäre, da waren wir uns ziemlich einig.»

Im Gegensatz zu den meisten anderen Jungparteien nahm auch die junge CVP das Polizeigesetz an – und ging damit mit ihrer älteren Partei einher. Dass die JCVP so «brav» ist, sei allerdings überhaupt kein Muster, meint Müller-Altermatt:

«An den Delegiertenversammlungen kriegen wir manchmal recht heftige Dinge von ihnen zu hören, so zum Beispiel kürzlich beim Thema E-ID.»

Weiter an der Law & Order Front sagen 91,1 Prozent der Kandidierenden Ja zur Frage, ob Sachbeschädigungen im öffentlichen Raum (Vandalismus, Sprayereien) konsequenter verfolgt und härter bestraft werden sollen. Ausserdem befürworten 92,4 Prozent das neue nationale Antiterrorgesetz auf Bundesebene, welches der Polizei präventive Massnahmen gegen «sogenannte terroristische Gefährder» ermöglicht.

Interessant ist derweil, dass 59,9 Prozent der Kandidierenden für die Legalisierung des Cannabis-Konsums sind, wobei diese Perspektive einige Liebhaber von Recht und Ordnung wohl doch eher schockieren würde.

Die CVP in der Mitte

Auch dieser Wert liegt mit knapp über 50 Prozent jedoch eher in der Mitte. Die Position in der Mitte sei laut Müller-Altermatt aber eine angenehme:

«Es ist eine sehr machtvolle Position», meint er, weil die CVP bei vielen Fragen das «Zünglein an der Waage» sein könne. Und:

«In der Politik geht es immer um Macht, auch wenn man es nicht so gern sagt.»

Allerdings sei mit dieser Rolle auch viel Verantwortung verbunden.

«Es kann ein starker Zug von links und rechts entstehen», erklärt er. National würde das auch in der Partei öfters zu Reibereien führen, doch «im Kanton ist der Druck weniger gross. An den Delegiertenversammlungen und in den Parteigremien wird alles immer sehr gesittet und lösungsorientiert besprochen».

Stefan Müller-Altermatt. (Archiv) Bruno Kissling

Wirklich als «Die Mitte» bezeichnen würde sich dann ab dem nächsten Jahr vermutlich auch die CVP Kanton Solothurn. «Wir wollten nicht so kurz vor den Wahlen noch unseren Namen ändern. Wir entscheiden das danach in Ruhe», so Müller-Altermatt.

Der zukünftige Name der CVP Solothurn sei nun noch nicht ganz klar; an dem «C» hänge man in Solothurn jedenfalls nicht mehr als in anderen Kantonen. Gerne würde die CVP dann auch die «Reste» der BDP in Solothurn aufnehmen. «Sie sind herzlich willkommen», so Müller-Altermatt. Er sei auch sehr froh, dass BDP-Präsident Christian van den Broeke auf der Liste der CVP kandidiere «und die BDP somit repräsentiert».

Ein neues Jahr mit Corona

Im nächsten Jahr steht für die CVP Solothurn weiter Corona im Mittelpunkt – genauer gesagt die Kantonsfinanzen und Steuerfragen. «Es geht um die Frage: Wie kann man KMU retten und den Mittelstand steuerlich entlasten, aber trotz allem die Staatsfinanzen im Lot halten?», sagt Müller Altermatt. Dabei sei natürlich die Initiative «Jetz si mir draa», respektive der Gegenvorschlag, ein wichtiger Aspekt.