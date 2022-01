Verwaltungsgericht: Dreifacher Vater muss das Land verlassen

Solothurner Verwaltungsgericht Er lebt seit 30 Jahren in der Schweiz und hat hier drei Kinder: Trotzdem muss nun ein Kosovare das Land verlassen Der Mann war während seiner Zeit in der Schweiz über 20-mal straffällig geworden und hatte mehrere hunderttausend Franken Schulden angehäuft. Nach mehreren Verwarnungen muss er nun das Land verlassen. Raphael Karpf 25.01.2022, 05.00 Uhr

Die meisten Vergehen des Mannes hatten mit dem Auto zu tun: zu schnelles Fahren, Nichttragen des Gurts, Handy am Steuer und so weiter. Hanspeter Bärtschi

Der heute 52-jährige Kosovare kam 1990 ein erstes Mal in die Schweiz, damals noch als Saisonnier. 1993 erhielt er erstmals eine Aufenthaltsbewilligung, die seither regelmässig verlängert wurde. Der Mann ist mittlerweile dreifacher Vater.

Doch nun muss er das Land verlassen. Das Migrationsamt Solothurn verlängerte die Aufenthaltsbewilligung Ende 2021 nicht mehr und wies den Mann aus der Schweiz weg. Nachdem dieser Beschwerde eingereicht hatte, hat nun das Solothurner Verwaltungsgericht den Entscheid bestätigt. Dieses Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig und kann ebenfalls noch angefochten werden.

Der Grund für die Wegweisung: Schulden und eine Vielzahl kleinerer Straftaten.

Bereits im Aargau mehrfach straffällig geworden

Bereits 2011 wurde der Mann ein erstes Mal verwarnt, damals noch von den Aargauer Migrationsbehörden. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits 23-mal mit Bussen, Geldstrafen oder Freiheitsstrafen bestraft worden. In den allermeisten Fällen ging es um Verkehrsdelikte: zu schnelles Fahren, Nichttragen des Gurts, Telefonieren am Steuer, Parkieren auf dem Trottoir und so weiter. Aber auch für Veruntreuung und Urkundenfälschung sowie für Vernachlässigung der familienrechtlichen Unterhaltspflichten wurde er verurteilt. Damals wurde dem Mann ein erstes Mal die Wegweisung angedroht.

Später zügelte er in den Kanton Solothurn. Das Migrationsamt Solothurn erteilte ihm die Aufenthaltsbewilligung nur mit Auflagen: Er dürfe nicht erneut straffällig werden. Er dürfe keine neuen Schulden mehr anhäufen. Und er müsse die bestehenden Schulden im Rahmen seiner Möglichkeiten abbauen. Seine Schulden beliefen sich zu diesem Zeitpunkt auf 280'000 Franken. Sie stammten mehrheitlich aus dem Konkurs seiner früheren Einzelfirma.

Auch im Kanton Solothurn wurde der Mann mehrfach ermahnt. Denn nach wie vor wurde er hin und wieder straffällig (Telefonieren am Steuer etwa). Und auch die Schulden nahmen weiter zu.

Weitere 100'000 Franken Schulden

2019 ersuchte der Mann ein weiteres Mal um die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung. Zu diesem Zeitpunkt war eine weitere Verurteilung dazu gekommen: wegen Vernachlässigung der Unterhaltspflichten. Und die Schulden beliefen sich mittlerweile auf fast 400'000 Franken. Die Wohngemeinde von zwei seiner drei Kinder hatte während Jahren die Unterhaltszahlungen bevorschusst. Nun verlangte sie fast 100'000 Franken zurück.

Aus diesen Gründen wurde die Aufenthaltsbewilligung nicht verlängert. Der Mann habe mutwillig Schulden angehäuft, so die Begründung des Migrationsamts. Zudem habe er «durch die wiederholte Straffälligkeit in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz verstossen». Die Auflagen, die an die Aufenthaltsbewilligung geknüpft waren, habe er nicht einhalten können.

Eine Wegweisung sei nicht verhältnismässig

Der Mann wehrte sich. Es könne nicht von neuen Schulden gesprochen werden, argumentierte er. Sie würden allesamt aus früheren Jahren stammen. Heute habe er seinen Finanzhaushalt grundsätzlich im Griff. Er sei bestrebt, keine weiteren Schulden anzuhäufen.

Und auch sei die letzte Straffälligkeit mehr als drei Jahre her. Er sei ernsthaft gewillt, sich an die Rechtsordnung zu halten. Eine Wegweisung sei deshalb nicht verhältnismässig. Er lebe seit 30 Jahren hier, habe hier Kinder und ein Geschäft.

Verwaltungsgericht weist Beschwerde ab

Doch beim Verwaltungsgericht fand er kein Gehör. Dieses schreibt im Urteil: «Der Beschwerdeführer hat während der ganzen Zeit seiner bisherigen Anwesenheit in der Schweiz durch zahlreiche Strafverfahren und sein übriges Verhalten gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung verstossen.» Er sei nicht gewillt, seine finanzielle Situation zu verbessern und sich an die hier geltende Rechtsordnung zu halten.

Und weder von den Strafen noch von den Verwarnungen habe er sich beeindrucken lassen. Der Mann habe die ihm entgegengebrachten Chancen «offenkundig nicht zu nutzen» gewusst.

Es gebe keine unüberwindbaren Hindernisse für die Rückkehr in den Kosovo, so das Verwaltungsgericht weiter. Weder seine Kinder hier, zu denen er keinen engen Kontakt habe. Diese Trennung habe er mit seinem Verhalten zudem selbst zu verantworten. Noch die lange Aufenthaltsdauer in der Schweiz. Zwar werde ihn die Rückkehr hart treffen. «Die Wegweisung eignet sich jedoch, weitere Straftaten und eine noch höhere Verschuldung zu verhindern, und ist erforderlich, da die bisherigen Massnahmen keine Wirkung gezeigt haben», so das Verwaltungsgericht.