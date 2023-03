Solothurner Verwaltungsgericht bestätigt Wegweisung

Solothurner Verwaltungsgericht Der zweite Familiennachzug war einer zu viel: Nordmazedonier muss die Schweiz verlassen Das Solothurner Verwaltungsgericht bestätigt die Ausweisung eines jungen Nordmazedoniers. Er war mittels Familiennachzug zu seinen Eltern in die Schweiz gekommen, hatte dabei aber verschwiegen, dass er in der Heimat eine schwangere Frau hatte, die er ebenfalls in die Schweiz zu holen gedachte. Urs Mathys Jetzt kommentieren 06.03.2023, 05.00 Uhr

Der Ambassadorenhof in Solothurn, wo unter anderem das Migrationsamt untergebracht ist. Bild: Hanspeter Bärtschi

Angefangen hat alles mit einem Familiennachzugsgesuch: Ein ursprünglich aus Nordmazedonien stammender italienischer Staatsangehöriger reichte es im Juli 2016 für seine aus Nordmazedonien stammende Frau und seine drei Kinder ein. Die Gesuche der Ehefrau und der zwei jüngeren Kinder wurden im Dezember 2017/Januar 2018 bewilligt. Jenes des ältesten Sohnes, der bei der Gesuchseinreichung bereits 21-jährig war, wurde abgewiesen, da die finanziellen Mittel der Familie ungenügend seien und keine bedarfsgerechte Wohnung für eine fünfköpfige Familie vorhanden sei. Er musste in seinem Heimatland bleiben.

Gesuch beim Migrationsamt «untergegangen»

Im Mai 2018 reichte der Anwalt der Familie einen Mietvertrag für eine zusätzliche 1,5-Zimmer-Wohnung ein sowie eine Job-Bestätigung für den Sohn, in der Erwartung, dass damit die Vorbehalte aus der Welt geschafft seien. Dann passierte aber mehr als zwei Jahre nichts. Bis der Anwalt im März 2020 beim Migrationsamt nachfragte, wie es nun eigentlich um das Nachzugsgesuch für den ältesten Sohn stehe.

Wiederum erst nach sechs Monaten, im September 2020, entschuldigte sich das Migrationsamt bei den Betroffenen für die «ungewöhnlich lange Bearbeitungszeit»: Das Gesuch sei bei ihnen «untergegangen».

Weil die Familie in der Folge geltend machte, die älteste Tochter ziehe nun wegen Heirat aus, womit Platz in der Familienwohnung frei werde, erteilte das Departement des Innern im Oktober 2020 nach einigem Hin und Her schliesslich doch eine Aufenthaltsbewilligung für den Sohn. Dies unter den Bedingungen, dass der damals 25-Jährige weiterhin durch seinen Vater finanziell unterstützt werde und dass er in einer häuslichen Gemeinschaft mit seinem Vater lebe.

Nein zu Familiennachzug Nummer 2

Am 1. November 2020 reiste der Sohn tatsächlich in die Schweiz ein. Und dann überschlugen sich die Ereignisse: Schon am 18. August 2021 stellte er seinerseits ein Gesuch um Familiennachzug, nämlich für seine Ehefrau, die er am 1. Februar 2021 geheiratet hatte, sowie für den am 9. März 2021 geborenen gemeinsamen Sprössling. Im Oktober des gleichen Jahres meldete die Wohngemeinde dem Migrationsamt, dass der junge Mann in eine eigene Wohnung umgezogen sei.

Nun handelte die Behörden schneller: Mit Verfügung vom 9. März 2022 widerrief das Migrationsamt die Aufenthaltsbewilligung des Nordmazedoniers und wies ihn per 31. Mai 2022 aus der Schweiz aus. Ihm wurde aber zugebilligt, den Ausgang des Verfahrens in der Schweiz abwarten zu können. Auf das Familiennachzugsgesuch für Frau und Sohn trat das Migrationsamt nicht ein.

Es bezog sich auf den Widerrufsgrund des Rechtsmissbrauchs: Die Behörden seien nicht über Eheschluss und Schwangerschaft informiert worden und es sei äusserst stossend, wenn der Mann am 24. September 2021 noch vorbringe, weiterhin mit seinen Eltern zusammenleben zu wollen, um dann nur sechs Tage später in eine eigene Wohnung umzuziehen.

Verwaltungsgericht bestätigt Wegweisung

Auf Beschwerde des jungen Nordmazedoniers hin hat sich nun das Verwaltungsgericht mit dem Fall befasst. Und es bestätigt die Sicht der Vorinstanz: «Indem der Beschwerdeführer der Behörde damals wesentliche Tatsachen verschwiegen hat, hat er sein Aufenthaltsrecht rechtsmissbräuchlich erwirkt».

Dementsprechend wird die Beschwerde als unbegründet abgewiesen und das Aufenthaltsrecht widerrufen. Der Nordmazedonier muss die Schweiz spätestens per kommenden 30. April verlassen und zu Frau und Kind nach Nordmazedonien ziehen. Zudem hat er die Verfahrenskosten von 1500 Franken zu bezahlen.

Keine Eltern-Kind-Gemeinschaft

«Zwar ist glaubhaft, dass im Juli 2016 eine Familienzusammenführung geplant war. Doch war schon damals beabsichtigt, dass der Beschwerdeführer seinen Lebensunterhalt selbst bestreiten würde», hält das Verwaltungsgericht in seinen Erwägungen fest. Es spricht von einem «absoluten Grenzfall», dass dem Mann im Alter von schon 25 Jahren und in Kenntnis seiner Absicht, selber für seinen Unterhalt sorgen zu wollen, der Familiennachzug gewährt worden sei. Und: «Letztlich wäre dem Beschwerdeführer im Oktober 2020 der Familiennachzug zu seinen Eltern gar nicht erst zu bewilligen gewesen.»

Gemäss Freizügigkeitsabkommen könne zwar ein Anspruch auf Familienzusammenführung auch nach dem 21. Lebensjahr weiter bestehen, solange ein Kind wirtschaftlich weiterhin von seinen Eltern abhängig ist. Hingegen könnten sich «Nachkommen nicht auf den Familiennachzug berufen, wenn es in Wirklichkeit nicht um die Realisierung einer Eltern-Kind-Gemeinschaft geht, sondern darum, mit einem nicht freizügigkeitsberechtigten Ehegatten in der Schweiz eine neue Familiengemeinschaft gründen zu wollen».

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, ein Weiterzug ans Bundesgericht ist möglich.