Solothurner Traditionsfirma gewinnt Unternehmerpreis

Solothurner Unternehmerpreis Sie machen aus Abfall neues Baumaterial: Wie eine Solothurner Traditionsfirma die Baubranche aufmischt Die Marti AG gewinnt dank ihres Engagements für die Kreislaufwirtschaft den Solothurner Unternehmerpreis. Die Baufirma gehört zu den Pionierinnen ihrer Branche – und will weg von der Wegwerfmentalität. Christof Ramser Jetzt kommentieren 10.01.2023, 20.33 Uhr

Die stolzen Gewinner von der Marti AG (v. l.): Christoph Müller (Geschäftsführer), Guido Frenzer (Betriebsleiter Baustoffpark) und Beat Sauser (Verwertungsmanager). Hanspeter Bärtschi

Es ist ein Megatrend, der Wirtschaft und Gesellschaft in Einklang mit der Natur bringen soll. Die Kreislaufwirtschaft verspricht, die Umweltverschmutzung zu reduzieren und gegen den Klimawandel anzukämpfen. Dank einer zirkulären Produktionsweise soll Material wiederverwertet statt weggeschmissen werden, und zwar so lange wie möglich.

Die Kreislaufwirtschaft, die Ressourceneinsatz und Energieverbrauch vermindern will, stand im Zentrum des Solothurner Unternehmerpreises. Die mit 20'000 Franken höchstdotierte Auszeichnung im Kanton wurde am Dienstagabend im Grenchner Parktheater an die Marti AG vergeben. Das Solothurner Traditionsunternehmen mit 400 Mitarbeitenden in sechs Firmen erfüllt den Anspruch an die Kreislaufwirtschaft gemäss der sechsköpfigen Jury am besten.

Branchenpionierin und Vorzeigeunternehmen

Innerhalb der gleichnamigen Berner Holding hat sich die Solothurner Tochter als Kompetenzzentrum für die Nutzung von Synergien positioniert. «Sie ist Branchenpionierin im Wandel von der Entsorgung hin zur Sortierung und Wiederverwertung von Wertstoffen zur Entwicklung und Produktion von neuen Werkstoffen», sagte Laudatorin Doris Aebi.

Die Innovationskraft der Marti AG zeige sich auch im neuen Berufsbild des Verwertungsmanagers, das die Firma geschaffen hat. Dieser prüft und erarbeitet Recyclingkonzepte und garantiert den Materialfluss von Baustoffen bis zum Schluss.

«Die Marti AG ist ein Vorzeigeunternehmen nicht nur für unseren Kanton, sondern in der Branche schweizweit führend beim Thema Kreislaufwirtschaft», lobte Aebi. Gerade der Baubereich habe mit den vielen Abbruch-, Renovations- und Neubauten einen grossen Einfluss auf Natur und Umwelt.

Volkswirtschaftsdirektorin Brigit Wyss stufte in ihrem ersten grossen Auftritt als neue Frau Landammann die Kreislaufwirtschaft für die rohstoffarme Schweiz als besonders wichtig ein: «Der nachhaltige Umgang mit Rohstoffen sichert die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen sowie Wertschöpfung und Arbeitsplätze.»

Mit dem Unternehmerpreis wollten die Regierung, die Handelskammer und der Gewerbeverband ein Ausrufezeichen für den Wirtschaftsstandort Solothurn setzen, der laut Wyss schweizweit gut dastehe. Als jüngste Höhepunkte erwähnte sie die Grossinvestition der SBB in Olten, den Suissetec-Campus in Lostorf, Innovationen von Ypsomed in der Krebstherapie, den Verkauf der Solarfirma Helion an Amag sowie die Carrosserie Hess, die vom wachsenden Markt in der E-Mobilität profitiert.

Gemeinden vergleichen und verbessern

Neben dem Hauptpreis wurde ebenfalls ein Newcomer-Preis an eine Firma vergeben, die nicht länger als fünf Jahre am Markt ist, aber bereits erfolgreich geschäftet. Mit Sumami aus Biberist, Sensioty aus Grenchen und Publicxdata aus Solothurn stellten sich drei Jungunternehmen aus der IT-Branche der Publikumswahl im Saal sowie im Livestream. Mit 54 Prozent der Stimmen schwang Publicxdata obenaus. Joel Haueter und Daniela Bühler von der Geschäftsleitung freuten sich über das Preisgeld von 5000 Franken.

Daniela Bühler und Joel Haueter von Publicxdata holten den Newcomer-Preis. Hanspeter Bärtschi

Das im März 2020 gegründete Start-up entwickelt standardisierte finanzielle Steuerungsinstrumente für die öffentliche Hand. So vergleicht ein vollautomatisches Kostenrechnungstool verschiedene Gemeindedaten. Das Ziel: Die Gemeinden können aufgrund von 70 Kennzahlen herausfinden, wo sie Verbesserungspotenzial haben. Und die Bürgerinnen und Bürger könnten ihren Wohnort dorthin verlegen, wo der Steuerfranken am effizientesten eingesetzt werde, warben Haueter und Bühler für ihr System.

