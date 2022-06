Solothurner Strafuntersuchung Verdacht auf sexuelle Handlungen mit Kind: Bundesgericht gibt grünes Licht für Handy-Durchsuchung Die Solothurner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen Mann, der im Verdacht steht, sexuelle Handlungen mit einem Kind begangen zu haben. Nun dürfen die Strafverfolgungsbehörden das Handy des Mannes auswerten – dieser hatte sich vor Bundesgericht dagegen gewehrt. Urs Mathys Jetzt kommentieren 07.06.2022, 14.29 Uhr

Die Solothurner Staatsanwaltschaft darf nun das Handy eines Verdächtigen auswerten. Christian Beutler/Keystone

Wegen des Verdachts auf sexuelle Handlungen mit einem Kind und mehrfacher harter Pornografie führt die Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn eine Strafuntersuchung gegen einen Beschuldigten. Ihm wird insbesondere vorgeworfen, am 16. Mai 2021 mit seinem Mobiltelefon ein Video mit tatsächlichen sexuellen Handlungen eines Kindes verbreitet zu haben.

Im Zuge einer Hausdurchsuchung am 23. Juli stellte die Polizei das Handy des Mannes sicher. Am 27. August hiess das zuständige kantonale Haftgericht ein Entsiegelungsgesuch der Staatsanwaltschaft gut und gab das Mobiltelefon mitsamt der SIM-Karte zur Durchsuchung frei.

Gegen diesen Entscheid zur Handy-Auswertung führte der Betroffene Beschwerde beim Bundesgericht und fordert, das Entsiegelungsgesuch sei abzuweisen. Zur Begründung macht der Beschwerdeführer geltend, im Gerät seien intime Bilder und Nachrichten enthalten, die er zusammen mit seiner Freundin ausgetauscht habe. Sein Verteidiger sei bei der Hausdurchsuchung nicht anwesend gewesen, weshalb ohnehin ein Beweisverwertungsverbot bestehe.

Für Lausanne keine «Fishing-Expedition»

Das sieht nun aber das Bundesgericht in seinem jüngst veröffentlichten Urteil vom 19. Mai anders: Nach der Rechtsprechung handle es sich bei einer Hausdurchsuchung nicht um eine Beweiserhebung. «Im Übrigen ist nicht offensichtlich, dass sich die Polizeibeamten bei der Erfragung des Zugangscodes zum Mobiltelefon des Beschwerdeführers unzulässiger Methoden bedient haben», wird festgestellt.

Der Beschwerdeführer machte weiter geltend, dass die vollständige Entsiegelung des Handys eine Beweisausforschung aufs Geratewohl – also eine «Fishing-Expedition» – darstelle, weshalb die Entsiegelung zeitlich auf den 16. Mai 2021 und sachlich auf Bilder und Videos einzuschränken sei.

Auch diesbezüglich blitzt der Mann in Lausanne ab. Gegen den Beschwerdeführer werde eine Untersuchung wegen mehrfacher Pornografie und sexueller Handlungen mit einem Kind geführt. «Es geht also nicht nur um den Vorfall vom 16. Mai 2021 (...). Beim Beschwerdeführer bestehen Anzeichen für eine pädophile Neigung. Damit wäre weltfremd anzunehmen, dass er Bilder kinderpornografischen Inhalts einzig am 16. Mai 2021 verschickt haben könnte», stellen die Richter fest.

Vielmehr bestehe «hinreichender Verdacht, dass er solche Bilder auch an anderen Tagen verschickt haben könnte». Die Staatsanwaltschaft habe ein berechtigtes Interesse auch an der Ermittlung weiterer einschlägiger Aktivitäten. «Da ein hinreichender Verdacht vorliegt, handelt es sich um keine ‹Fishing-Expedition›.»

Strafverfolgungsinteresse überwiegt private Interessen

Für die dem Beschwerdeführer vorgeworfenen Tatbestände droht das Gesetz eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren an. «Es handelt sich also um Verbrechen», wird in den Erwägungen des Bundesgerichts festgehalten. Damit bestehe ein gewichtiges Strafverfolgungsinteresse, «das die Interessen des Beschwerdeführers am Schutz seiner Privatsphäre überwiegt».

Die Staatsanwaltschaft habe mit der Handy-Auswertung folglich «ein legitimes Interesse namentlich auch der Prüfung, ob es sich bei der vom Beschwerdeführer erwähnten Freundin allenfalls noch um ein Kind unter 16 Jahren handelt».

Das Bundesgericht weist die Beschwerde auf der ganzen Linie ab, gewährt dem Beschwerdeführer aber die beantragte unentgeltliche Rechtspflege. Die Anwaltskosten von 1500 Franken werden folglich aus der Gerichtskasse entschädigt.

