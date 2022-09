Solothurner Starkoch: "Vermisse Königin Elisabeth sehr"

Traurig Solothurner Spitzenkoch Anton Mosimann kochte jahrzehntelang für die Queen: «Ich vermisse sie sehr» Anton Mosimann zeigt sich «schockiert» über den Tod von Königin Elisabeth. Der Solothurner Starkoch steht seit vier Jahrzehnten in Diensten der englischen Monarchen. Und er hofft, dass der neue König weiterhin auf ihn zählt. Christof Ramser Jetzt kommentieren 14.09.2022, 11.45 Uhr

Anton Mosimann pflegt seit Jahrzehnten Kontakt zur englischen Königsfamilie. José R. Martinez

Wir erreichen Anton Mosimann in London. Noch immer verbringt er einen Teil des Jahres in der englischen Hauptstadt. Er erinnert sich gut an sein erstes Zusammentreffen mit Elisabeth II. 46 Jahre ist das her, als der Starkoch, der in Solothurn zur Welt kam und in Biberist, Grenchen und Biel aufgewachsen ist, im «Dorchester» für ein Staatsbankett von Englands Königin angerichtet hatte.

Noch nicht 30-jährig war er im prestigeträchtigen Londoner Hotel zum Küchenchef ernannt worden. Die Bande zur britischen Monarchie waren da bereits geknüpft. Schon die Königinmutter war Stammgast gewesen bei Mosimann – und hatte ihre Köche im Buckingham Palast beauftragt, die Speisen so zuzubereiten wie der Schweizer mit seiner modernen, mit englischen Produkten kombinierten Küche.

Gesamtbild der ganzen Mosimann-Crew in der Westminster-Hall in London 2012. Pd

«Wie ihre Mutter hat auch Elisabeth gerne gut gegessen», erinnert sich Mosimann. «Eine einfache, leichte Küche, gut abgeschmeckt und präsentiert.» Wichtig seien ihr stets frische Produkte gewesen, möglichst vom Hof ihres Sohnes Charles, der Duchy Home Farm seines Anwesens Highgrove, wo ausschliesslich biologisch produziert wird.

Mit ihr «über Gott und die Welt diskutiert»

Die Queen sei eine «fantastische Person» gewesen, sagt Mosimann, er vermisse sie sehr.

«Als ich von ihrem Tod erfahren habe, vergoss ich ein paar Tränen. Ich war schockiert, weil man dies aufgrund ihres hohen Alters zwar erwartet hatte, aber nicht so rasch.»

Seit dem ersten Auftrag im «Dorchester» war der Kontakt zur Königin nie abgebrochen. Im Jahr, als Mosimann die Vereinigung der königlichen Hoflieferanten präsidierte, habe er ihr viermal die Hand geschüttelt. Persönlich hat sie ihm den Orden als Officer des britischen Empires überreicht. Zum letzten längeren Zusammentreffen kam es dann anlässlich des 80. Geburtstags Elisabeths. «In einer Ecke des Buckingham Palasts haben Elisabeth, meine Frau und ich zusammen über Gott und die Welt diskutiert.»

Sie sei eine sehr aufgeschlossene Person gewesen, die einen respektvollen Umgang zelebriert habe. Was aber viele Leute nicht gewusst hätten: «Elisabeth hatte viel Humor. Wir haben oft und gerne zusammen gelacht.»

Queen Elizabeth II diniert 1992 mit dem deutschen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Martin Gerten / EPA/DPA FILE

Inzwischen hat Anton Mosimann für vier Generationen des Königshauses gekocht. «Es ist eine wunderbare Familie, und ich bin sehr dankbar, sie kennen zu dürfen.» Nach seinen Einsätzen in der Küche habe er aus dem Palast stets eine Dankeskarte erhalten, «teils sogar handgeschrieben».

Teilnahme am Begräbnis noch offen

2011 war er für das Hochzeitsmenu von William und Kate zuständig. Teilweise mehrmals wöchentlich steht er bis heute für Charles am Herd, der inzwischen zum neuen König ausgerufen wurde. Kennen gelernt habe er ihn vor 35 Jahren, als er für Charles zusammen mit dem späteren tschechischen Präsidenten Vaclav Havel ein Bankett ausrichtete.

Seither habe er für zahlreiche wichtige Anlässe von Charles die kulinarische Verantwortung getragen. «Ich hoffe, das geht weiter so», sagt der 75-Jährige, der in Olten einst kurzzeitig ein Clubrestaurant Sälischlössli führte.

«Allerdings zieht der neue König nun in den Buckingham Palast ein, wo er über eine fest angestellte Küchenmannschaft verfügt.»

Ob Anton Mosimann an Elisabeths Staatsbegräbnis vom kommenden Montag teilnehmen wird, bleibt noch offen. «Es dürfte sehr eng werden in der Westminster-Abtei, viele Staatsoberhäupter sind angemeldet.» Da sei es klar, dass «aussortiert» werden muss. Aus der Schweiz wird Bundespräsident Ignazio Cassis anwesend sein. Vor dem Begräbnis wird Elisabeth II. in der Westminster Hall aufgebahrt, wo ihr die Menschen die letzte Ehre erweisen können.

