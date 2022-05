Solothurner Spitäler Zweiklassengesellschaft eingeführt: Zusatzversicherte dürfen neu länger Besuch empfangen als Allgemeinversicherte In den öffentlichen Solothurner Spitälern gelten neu unterschiedliche Besuchszeiten - je nachdem, ob der Patient oder die Patientin allgemein oder zusatzversichert ist. Daniela Deck 7 Kommentare 25.05.2022, 05.00 Uhr

Die Uhr an der Decke zeigt kurz nach 12 Uhr. Jetzt dürfen auch Allgemeinversicherte Besuch empfangen. Carole Lauener

Kaum waren die Einschränkungen der Pandemie vorbei, hat die Solothurner Spitäler AG (soH) im Besuchsregime ein Privileg für Zusatzversicherte geschaffen. Seit einigen Wochen gilt bei der Besuchszeit in den drei öffentlichen Akutspitälern im Kanton Solothurn (Bürgerspital Solothurn, Kantonsspital Olten, Spital Dornach) nämlich eine Zweiklassengesellschaft.

Zusatzversicherte können ihre Verwandten und Freunde schon morgens um 10 Uhr empfangen. Allgemeinversicherte müssen sich bis mittags um 12 Uhr gedulden. Das Ende der Besuchszeit, abends um 20 Uhr, ist für beide Kategorien weiterhin einheitlich.

Eine Stunde gewonnen, eine Stunde verloren

Zuvor dauerte die Besuchszeit für alle von 11 bis 20 Uhr, sodass die Zusatzversicherten eine Stunde gewonnen und die Allgemeinversicherten eine Stunde verloren haben.

Aus gut informierten Kreisen ist zu vernehmen, dass ursprünglich grössere Unterschiede bei den Besuchszeiten geplant waren: 10 bis 20.30 Uhr für Zusatzversicherte und bloss noch 14 bis 19 Uhr für Allgemeinversicherte. Nach Protesten von Spitalangestellten hat die Leitung diese Idee offenbar begraben.

Die soH begründet den zweistündigen Unterschied bei der Besuchszeit für Zusatzversicherte mit den Mehrleistungen in den Bereichen Hotellerie (Einzelzimmer) und bei weiteren Spitalleistungen, «beispielsweise eben erweiterte Besuchszeiten als Gegenleistung für die Versicherungsprämie». Spezielle Regeln gelten (weiterhin) für Notfall- und Intensivstationen sowie im Zusammenhang mit Schwerkranken und Sterbenden.

Spitäler und Privatversicherer handeln neue Regeln aus

Die Neuerung bei den Besuchszeiten kommt nicht aus heiterem Himmel. Solche Unterschiede sind in manchen öffentlichen Spitälern in anderen Kantonen bereits Usus, zum Beispiel bei der Inselgruppe in Bern. Weitere Spitäler wollen bei den Besuchszeiten über die Bücher gehen und Erweiterungen für Zusatzversicherte prüfen. So etwa das Kantonsspital Aarau, wie es auf Anfrage mitteilt.

Ob die Besucherin bereits aufs Zimmer darf, hängt vom Krankenkassenstatus der Person ab, die sie besucht. Carole Lauener

Angestossen hat die Finanzmarktaufsicht (Finma) den Prozess, als sie im Dezember 2020 mehr Klarheit beim Leistungskatalog der Zusatzversicherungen verlangte. Denn die Kundschaft müsse wissen, was sie für ihr Geld bekommt.

Der Schweizerische Versicherungsverband und die Krankenkassen haben den Ball aufgenommen und gemeinsam in einem Branchenrahmenprogramm einen Katalog von Forderungen aufgestellt. Als Beispiel einer möglichen Abgrenzung zwischen Allgemein- und Zusatzversicherung werden hier unterschiedliche Besuchszeiten genannt. «Insbesondere müssen die Mehrleistungen transparent ausgewiesen werden», schreibt die soH zu diesem Thema.

Aktuell künden die Privatkrankenversicherer landesweit ihre Verträge mit den Spitälern und verhandeln diese neu. Im Bereich der sogenannten Komfortleistungen hat sich die soH nun für unterschiedliche Besuchszeiten zur Abgrenzung zwischen den Krankenkassenstufen entschieden.

Anscheinend kein Echo von Patienten und Angehörigen

Im Spitalalltag hat die Neuerung beim Besuchsregime offensichtlich bisher keine Wellen geworfen. Von Patientenseite habe es keine Rückmeldung gegeben, erklärt die soH. Das Personal könne mit der Neuerung «gut umgehen», zumal «von der aufgeteilten Besuchsregelung vorwiegend Privatstationen betroffen sind».

Auch im Inselspital in Bern geben die längeren Besuchszeiten für Zusatzversicherte nicht zu Diskussionen Anlass, weder bei Patientinnen noch bei Besuchern noch beim Personal, wie das Spital mitteilt.

Universitätsspital Zürich geht einen anderen Weg

Nun ist es nicht so, dass die Spitäler von Versicherungsverband und Krankenkassen gezwungen werden, Mehrleistungen genau im Bereich der Besuchszeiten anzubieten. Wie diese gestaltet werden, liegt im Ermessen der Spitäler. Das präzisiert die Kommunikationsabteilung des Versicherungsverbands.

Entsprechend gibt es Spitäler, die die Schwerpunkte anderswo setzen. Ein Beispiel dafür ist das Universitätsspital Zürich (USZ), wo unabhängig von der Versicherungsstufe dieselben Besuchszeiten gelten.

Zur Begründung schreibt die USZ-Kommunikationsabteilung:

«Angehörige und das Umfeld können eine wichtige Ressource für Patientinnen und Patienten bei der Bewältigung ihrer Situation sein. Der Genesungsprozess braucht aber auch Ruhephasen. Dies gilt unabhängig vom Versicherungsstatus der Person.»

7 Kommentare Andreas Tschanz vor einem Tag 10 Empfehlungen So will der Kanton (als Besitzer der Solothurner Spitäler AG) seinen Bürgern mitteilen, dass die Mitmenschen mit den kleineren Einkommen weniger wert sind. Danke für die indirekte Kommunikation. 10 Empfehlungen Anna Weber vor einem Tag 8 Empfehlungen Ich bin Zusatzversichert und trotzdem finde ich diesen Entscheid absurd. Was hat die Zusatzversicherung mit den Besuchzeiten zu tun, rein gar nichts. 8 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen