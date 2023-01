Solothurner Spitäler Weiterer Abgang am Bürgerspital Solothurn: Nun geht auch der Stellvertreter von Chefarzt Lindner Zuerst Chefarzt Gregor Lindner, jetzt sein Stellvertreter Michael Haidinger: Am Bürgerspital Solothurn gibt es an der Klinik für Allgemeine Innere und Notfallmedizin erneut eine Kündigung im Kader. 22.01.2023, 11.45 Uhr

An der Klinik für Allgemeine Innere und Notfallmedizin wirken die «Frontarbeiter» des Bürgerspitals. Im Kader gibt es gewichtige Abgänge. Tom Ulrich

Die Abgänge im Kader der Solothurner Spitäler häufen sich weiter. Für Unruhe sorgte jüngst etwa die Kündigung von Chefarzt Gregor Lindner, der die Klinik für Allgemeine Innere und Notfallmedizin am Bürgerspital führt. Er geht, weil ihm seine «berufsethischen und moralischen Grundsätze» die Arbeit in Solothurn nicht mehr erlauben würden.

Seine Kündigung hat andere Ärzte laut Recherchen dazu veranlasst, sich in einem besorgten Brief an Spitäler-CEO Martin Häusermann zu wenden. Nun wird bekannt: Auch der stellvertretende Chefarzt Michael Haidinger wird Lindners Klinik verlassen. Dies berichtet das Fachportal «Medinside» mit Verweis auf einen internen Newsletter; zu den Hintergründen werden keine Angaben gemacht. Haidinger verlasse das Bürgerspital per Ende Juli. Entsprechende Informationen liegen auch dieser Zeitung vor.

Haidinger hatte Lindners Funktion kürzlich interimistisch übernommen. Nach dem Doppelabgang soll jetzt eine weitere Übergangsleitung an der Klinik für Allgemeine Innere und Notfallmedizin eingesetzt werden. Haidinger, der wie Lindner aus Österreich stammt, kam erst 2021 ans Bürgerspital. Der stellvertretende Chefarzt verantwortete unter anderem das medizinische Ambulatorium und den Bereich Palliative Care. (sva)