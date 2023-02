Geschasste Bürgerspital-Direktorin akzeptiert Kündigung nicht

Solothurner Spitäler Karin Bögli muss definitiv gehen, doch das will die geschasste Direktorin des Solothurner Bürgerspitals nicht auf sich sitzen lassen Nach einigem Hin und Her hat die Solothurner Spitäler AG Karin Bögli gekündigt. Diese wiederum akzeptiert dies nicht und zieht ihren Arbeitgeber vor Gericht. Christof Ramser Jetzt kommentieren 07.02.2023, 13.00 Uhr

Das Bürgerspital Solothurn steht in den Schlagzeilen. Hanspeter Bärtschi

Was sich abgezeichnet hat, ist nun Tatsache: Karin Bögli muss als Direktorin des Solothurner Bürgerspitals definitiv gehen. Am Dienstagvormittag informierte die Solothurner Spitäler AG (soH), dass das Arbeitsverhältnis «aufgrund unterschiedlicher Auffassungen betreffend die Unternehmensführung» aufgelöst wird. Die Stellungnahme der soH war bereits vergangene Woche erwartet worden, aufgrund des Rechtsverkehrs zwischen den Anwälten habe es nun länger gedauert, sagt Kurt Fluri.

Nähere Angaben zur Kündigung macht der soH-Verwaltungsratspräsident nicht. Einzig so viel: «Nach der Pandemie, die sehr gut gemeistert wurde, hat sich gezeigt, dass die Ideen zur weiteren Ausrichtung der Unternehmensstrategie auseinandergehen.» Worte des Danks, wie sie in Bekanntgaben von Kaderabgängen oft zu lesen sind, fehlen in der Medienmitteilung der soH.

Am 19. Dezember, knapp drei Jahre nach ihrem Antritt als Direktorin, wurde Bögli durch CEO Martin Häusermann mitgeteilt, dass ihre Dienste nicht mehr erwünscht seien. Sie hatte das Amt am 1. Januar 2020 von Häusermann übernommen, der das Bürgerspital nach der Krankschreibung von Kurt Eichenberger über zwei Jahre interimistisch geleitet hatte. Nach Solothurn gestossen war Bögli 2019 vom Stadtzürcher Waidspital.

Die 49-jährige Karin Bögli war seit Anfang 2020 Direktorin des Solothurner Bürgerspitals. Thomas Ulrich

Die geschasste Direktorin will die Kündigung nicht akzeptieren, wie sie auf Anfrage sagt. «Wir werden die Kündigung anfechten.» Sie erachte die Voraussetzungen dafür als nicht erfüllt und strebe eine gerichtliche Beurteilung an.

Als die Freistellung im Januar publik wurde, hatte sie dieser Zeitung gesagt, dass die Gründe für ihre Entlassung nicht nachvollziehbar seien. Daran dürfte sich nichts geändert haben. Dass Bögli nochmals ans Bürgerspital zurückkehrt, ist dennoch höchst unwahrscheinlich.

Laut Fluri erging die Verfügung am 2. Februar, nach Anhörung des rechtlichen Gehörs. Gestützt auf diese Stellungnahme sei die soH zu keinem anderen Schluss gekommen, als die 49-jährige Ökonomin zu entlassen. Bis zehn Tage nach Erhalt hat sie nun Zeit, Rechtsmittel zu ergreifen und die Kündigung anzufechten. Nach einer Frist von drei Monaten ist Bögli dann am 31. Mai nicht mehr am Bürgerspital angestellt.

Kurt Fluri, Verwaltungsratspräsident der soH. Hanspeter Bärtschi

Die Direktionsstelle wird laut Fluri neu ausgeschrieben. Bis zur definitiven Nachfolge Böglis leitet Dieter Hänggi das Bürgerspital. Er leitet seit Februar 2018 den Pflegedienst und wirkt seit Juli 2021 als stellvertretender Direktor. Der ausgebildete Pflegefachmann wird laut der soH als «kompetente Fach- und Führungsperson geschätzt». Der geordnete Spitalbetrieb sei durch den Wechsel an der Spitze gewährleistet.

Ebenfalls neu ausgeschrieben wird der Chefposten der Klinik für Innere Medizin. Chefarzt Gregor Lindner hat die Leitung dieser Klinik sowie der Klinik für Notfallmedizin abgegeben, er verlasse das Unternehmen aus «berufsethischen und moralischen Gründen». Wie offizielle Kreise verlauten, gibt es zwischen den Abgängen einen Zusammenhang.

Seit 2019 am Bürgerspital: Gregor Lindner, Chefarzt der Klinik für Allgemeine Innere und Notfallmedizin. zvg

Auch Lindners Stellvertreter Michael Haidinger hat gekündigt. Interimistisch übernimmt Peter Bertke die Klinik für Innere Medizin. Das Notfallzentrum leitet weiterhin Emanuel Plüss.

Fluri pocht auf Gesetzesänderung

Bleibt die Frage im Raum, warum auch über anderthalb Monate nach Böglis Freistellung keine Details zu den Hintergründen bekannt gegeben werden. Laut Verwaltungsratspräsident Fluri hätte nun nicht einmal die Auflösung des Arbeitsverhältnisses kommuniziert werden dürfen, bevor die Kündigung rechtskräftig ist.

Er verweist auf die Antwort des Regierungsrats auf die dringlichen Interpellationen zu den wiederholten personellen Unruhen und Abgängen bei der Spitäler AG. Demnach ist eine öffentliche Information vor einem definitiven Entscheid nicht zulässig.

Da Böglis Abgang aber nicht unter dem Deckel gehalten werden konnte, habe man nun in Absprache mit den Innendepartement die weiteren Schritte dennoch bekannt gegeben. «Es wäre uns sehr willkommen, wenn die entsprechenden Bestimmungen im Staatspersonalgesetz und im Gesamtarbeitsvertrag geändert würden», so der FDP-Nationalrat. Hätte man aktiver kommunizieren dürfen, wäre der soH viel erspart geblieben, mutmasst er.

