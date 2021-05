Solothurner Spitäler Corona-Tests abgerechnet, aber nicht durchgeführt Es gehe um einen Einzelfall, betont die Solothurner Spitäler AG. Doch die Abrechnung von zwei nicht gemachten Tests irritiert gleichwohl. Balz Bruder 20.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Testen ist gut, Abrechnen auch – aber nur, wenn der Test auch durchgeführt wurde (Symbolbild). Britta Gut

Die Irritation der Patientin, die sich im Bürgerspital Solothurn behandeln liess, war gross: Auf der Leistungsabrechnung einer Behandlung vom 16. Februar zuhanden der Krankenversicherung wurden Covid-Laboranalysen zum Preis von 47.50 Franken verrechnet. An sich nichts Ungewöhnliches, nur: Die Frau, die auf dem Notfall in einem Isolationszimmer behandelt wurde, kann sich beim besten Willen nicht an eine Testung erinnern. Und diese hat in der Tat auch nicht stattgefunden. Und dies, obwohl die Hebamme beim diensthabenden Arzt nachgefragt hatte, ob kein Coronatest durchgeführt werde. ­Worauf ihr gemäss Schilderung der Patientin beschieden wurde, auf der Notfallstation würden keine Schnelltests gemacht.