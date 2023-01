Solothurner Spitäler AG SP-Präsident zu den Turbulenzen am Bürgerspital: «Wenn Mitarbeitende davonlaufen, kann der Regierungsrat nicht mehr auf das operative Geschäft verweisen» SP-Gesundheitsdirektorin Susanne Schaffner gerät aus ihrer eigenen Partei unter Druck: Angesichts der häufigen Fluktuationen im Kader des Bürgerspitals könne der Regierungsrat nicht länger schweigen. Jetzt kommentieren 20.01.2023, 15.20 Uhr

Die jüngsten Vorgänge am Bürgerspital beschäftigten auch die Politik. Voraussichtlich kommende Woche muss sich der Regierungsrat zu den personellen Turbulenzen erklären. Im Fokus steht Gesundheitsdirektorin Susanne Schaffner. In einem dringlichen Vorstoss will die SP Antworten zur aktuellen Situation, nicht zuletzt was die Kommunikations- und Informationspolitik betrifft. Auch über die medizinische Grundversorgung machen sich die Sozialdemokraten Sorgen.