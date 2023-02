Solothurner Spitäler AG Karin Bögli muss nun endgültig gehen: Die soH löst das Arbeitsverhältnis auf Die Solothurner Spitäler AG (soH) löst das Arbeitsverhältnis mit Karin Bögli auf. Dieter Hänggi, Leiter Pflegedienst und stellvertretender Direktor des Bürgerspitals, übernimmt die Leitung des Bürgerspitals ad interim. Sophie Deck 07.02.2023, 10.56 Uhr

Karin Bögli ist 2019 als stellvertretende Direktorin ins Bürgerspital eingetreten und 2020 zur Direktorin ernannt worden. Nun löst die soH das Arbeitsverhältnis auf. Tina & Thomas Ulrich

Das Arbeitsverhältnis zwischen Karin Bögli und der Solothurner Spitäler AG wird per 31. Mai 2023 «aufgrund unterschiedlicher Auffassungen betreffend die Unternehmensführung aufgelöst», so schreibt die Solothurner Spitäler AG (soH) am Dienstag in einer Mitteilung. Karin Bögli ist 2019 als stellvertretende Direktorin ins Bürgerspital eingetreten und 2020 zur Direktorin ernannt worden.