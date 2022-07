Mehrere Polizeieinsätze wegen Ruhestörung in Solothurn täglich

Solothurner Obergericht Zu laute Musik, Feuerwerk und Co: Wegen Ruhestörung rückt die Polizei alleine in Solothurn mehrmals täglich aus – selten landen die Fälle auch vor Gericht Er feierte die Geburtstagsparty im Garten etwas zu ausufernd: Wegen Ruhestörung rückte die Solothurner Kantonspolizei deshalb gleich mehrfach aus. Am Ende landete der Fall vor Gericht. Mit überraschendem Ausgang. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 01.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bei einer Party im Freien kann es schon auch mal lauter zu und her gehen. Symbolbild: Skynesher/Getty Images

Bei schönem Wetter ein paar Freunde einladen. Zusammen grillieren, sich unterhalten, vielleicht Musik hören. Es mit der Musik vielleicht etwas übertreiben. Vielleicht klingeln die Nachbarn, um sich zu beschweren. Vielleicht die Polizei.

Ruhestörungen sind alles andere als selten. Im Schnitt viermal täglich rückt alleine die Kantonspolizei Solothurn deswegen aus. Etwa 1300-mal im Jahr. 2020, als Corona die Leute zwang, noch öfters zu Hause zu bleiben, waren es gar 1800-mal. Und nun, zu Jahreshalbzeit, sind es bereits wieder 600 Einsätze.

Die Gründe sind verschieden. Mal sei es die zu laute Musik zu später Stunde, führt die Kantonspolizei aus. Mal sind es Gruppen im öffentlichen Raum, mal Betrunkene, mal Nachbarn. Aber auch Baulärm oder Lärm von Party- oder Restaurantgästen führte schon zu Polizeieinsätzen. Am 1. August sowie an Silvester kommt Feuerwerkslärm dazu.

Einsätze sind immer anders

Wie reagiert die Polizei, wenn sie wegen Ruhestörung ausrücken muss? Das sei sehr unterschiedlich, je nach Einzelfall. Oftmals stelle man vor Ort gar keinen übermässigen Lärm fest. Dann suche man ein klärendes Gespräch mit den Beteiligten – oftmals lasse sich das Problem dann lösen.

Dann gibt es aber Fälle, in denen die Leute auf einer Anzeige bestehen. Oder dass der Lärm auch dann noch übermässig ist, wenn die Polizei vor Ort ist. In diesem Fall greife die Polizei ein, sorge für Ruhe sorgen und zeige die verantwortliche Person von Amtes wegen an.

Manchmal komme es vor, dass etwa eine Party zu einem späteren Zeitpunkt fortgeführt wird. Beim darauf folgenden, zweiten Einsatz «beendet» die Polizei die Situation vor Ort, wie es heisst. Festnahmen wegen Ruhestörungen seien zwar nicht verhältnismässig. Solche können aber schon auch vorkommen, in Zusammenhang «mit unanständigem Benehmen in der Öffentlichkeit oder Gefährdung durch aggressives Verhalten und Körperverletzungen», schreibt die Polizei.

Bussen sind sehr milde

Von den rund 1300 jährlichen Einsätzen wird im Schnitt bei etwa 300 Anzeige erstattet. Dann ist die Staatsanwaltschaft am Zug. Die, je nach Fall, einen Strafbefehl ausstellt oder eben auch nicht. Die Strafe hält sich in Grenzen: Es drohen Bussen von 50 bis 100 Franken.

Bezüglich Ruhestörung gibt es zwei konkrete Bestimmungen im Gesetz. Zum einen droht demjenigen Strafe, der «die öffentliche Ruhe und Ordnung durch groben Unfug oder Nachtlärm stört». Und zum anderen demjenigen, der «mit seinem Radioapparat oder einer ähnlichen Einrichtung die Nachbarschaft stört».

Um die 130 solcher Strafbefehle hat die Solothurner Staatsanwaltschaft in den vergangenen Jahren jeweils ausgestellt. Es sind, im Verhältnis zu den Polizeieinsätzen, eher wenige. Noch seltener kommt es vor, dass jemand einen solchen Strafbefehl anficht. Und dann nochmals seltener, dass eine gerichtliche Verurteilung angefochten wird.

Das kann sich, je nach Fall, für den Betroffenen aber durchaus lohnen. Wenn auch nicht finanziell.

Dreimal rückte die Polizei aus

Diesen Mittwoch befasste sich das Solothurner Obergericht mit einem solchen Fall. Es passierte im Sommer 2019. Ein junger Mann aus dem Niederamt veranstaltete im Garten seines Vaters eine Geburtstagsparty und liess im Freien Boxen aufstellen.

Bereits beim Boxentest nach dem Mittag sei eine erste Patrouille ausgerückt, weil sich eine Nachbarin oder ein Nachbar beschwerte. Dies erzählte der junge Mann, der in kurzen Hosen vor Gericht erschien, der Richterin und den Richtern.

Gegen 18 Uhr sei die Polizei ein zweites Mal ausgerückt. Er habe die Musik leiser gedreht, die Polizei sei abgezogen, alles sei in Ordnung gewesen.

Das war's aber offenbar noch nicht. Gegen halb zehn abends rückte eine Patrouille zum dritten Mal aus. Nun war es eine andere. Sie habe gar nicht nach Navi fahren müssen, sondern sei einfach der Musik gefolgt, gab die Polizistin zu Protokoll.

Welche Version stimmt?

Nun kam es zum Streit. Der Mann sei angetrunken gewesen, habe sich geweigert, die Musik leiser zu stellen, der Polizei den Zutritt verwehrt, ja sogar gedroht, es werde Kopfnüsse absetzen, wenn sie ins Haus eindringen würden.

Die Polizisten setzten dem Mann ein Ultimatum. Als dieses ablief, forderten sie Verstärkung an. Erst als eine weitere Patrouille auftauchte, wurde die Polizei kurz vor elf ins Haus gelassen und konnte eine Komponente der Musikanlage mitnehmen. Darum war der Mann nicht nur wegen der Ruhestörung, sondern auch wegen Hinderung einer Amtshandlung sowie Trunkenheit und unanständigem Benehmen angeklagt.

Der Beschuldigte hatte die Situation ganz anders in Erinnerung. Die Polizisten hätten ihn ohne Vorwarnung mit dem Polizeigriff vor die Tür geschleift, ja ihm dabei fast den Arm gebrochen. Dort habe man dann diskutiert. Er habe wissen wollen, was eigentlich los sei. Und, wenn die Anlage beschlagnahmt würde, wann er sie wieder bekomme. Er habe sie gemietet, er habe Angst vor anfallenden Kosten.

Aber nein, den Polizisten habe er nie den Zutritt zum Haus verwehrt. Er sei nie laut geworden, habe versucht, so nett wie möglich zu bleiben, sei höchstens etwas irritiert gewesen. Das von der Kopfnuss wisse er nicht mehr.

War alles nur eine Diskussion?

Auch seine Verteidigerin versuchte es mit dieser Taktik. Es habe eine Diskussion gegeben. Eine lange und intensive vielleicht, ja. Aber eine Diskussion sei nun mal keine Hinderung einer Amtshandlung. Vielleicht hätten sich die Beamten selbst in der Diskussion verzettelt, seien überfordert mit der Situation gewesen.

Während der Befragung meinte Obergerichtspräsident Daniel Kiefer, dass er es sich kaum vorstellen könne, dass man in so einer aufgeladenen, lang andauernden Situation nicht laut und emotional werde. Aber doch, so sei es gewesen, meinte der Beschuldigte.

Oberrichter Hans-Peter Marti doppelte nach: «Das ist natürlich kein grosser Kriminalfall. Aber die Polizei würde kurz vor 23 Uhr keine Verstärkung anfordern, wenn alles so Friede, Freude, Eierkuchen gewesen wäre.» Er habe auch schon Feste gefeiert. Aber bei ihm sei die Polizei noch nie dreimal gekommen, meinte Marti. Da müsse doch etwas nicht korrekt gewesen sein. «Dann haben Sie bessere Nachbarn als ich», antwortete der junge Mann.

Freispruch im Hauptanklagepunkt

Was nun genau vorfiel und wie «intensiv» die Diskussionen mit der Polizei waren, liess sich nicht herausfinden. Am Ende war die Frage aber auch nicht entscheidend. Auch andere Familienmitglieder des Beschuldigten waren in die Diskussionen involviert. Welche Rolle nun konkret der junge Mann gespielt habe, sei unklar.

Deshalb kippte das Obergericht die Schuldsprüche des Amtsgerichts Olten/Gösgen und sprach den Mann vom Vorwurf der Hinderung einer Amtshandlung sowie der Trunkenheit und des unanständigen Benehmens frei.

Einzig wegen der Störung der Nachbarschaft wurde er schuldig gesprochen und zu einer Busse von 80 Franken verurteilt. Dazu kommen Verfahrens- und Gerichtskosten. Auch wenn er die nur zu einem kleinen Teil übernehmen muss, sind dies nochmals mehrere hundert Franken.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen