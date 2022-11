Solothurner Obergericht Er wollte in Winznau seinen Kumpel erschiessen, tötete aber den «falschen» Mann: Kassiert der Italiener die Höchststrafe? Vor Obergericht muss sich ein Mann verantworten, der in erster Instanz zu einer lebenslangen Haftstrafe plus Verwahrung verurteilt worden ist. «Ich flehe Sie an, mich nicht lebenslänglich einzusperren», bat er das Gericht. Ornella Miller Jetzt kommentieren 02.11.2022, 20.43 Uhr

Spurensicherung am Tatort in Winznau im Juli 2016. Bruno Kissling

In Winznau feuerte Federico T.* am 4. Juli 2016 sieben Pistolenschüsse ab und tötete dabei einen Mann. Die Tat gesteht er. Doch mit dem Urteil des Amtsgerichts Olten-Gösgen vom Oktober 2020 ist der Italiener nicht zufrieden. Denn er wurde wegen Mordes und wegen mehrfacher versuchter Tötung verurteilt. Seine Strafe: lebenslang Gefängnis und

Verwahrung.

T. hat Berufung eingelegt, die Staatsanwaltschaft ist mit dem Urteil zufrieden. Am Mittwoch fand die Obergerichtsverhandlung statt. Hintergrund der Tat war die sechs Monate vor Tatzeitpunkt erfolgte Trennung von seiner Ex-Freundin Helena M.*. Diese Beziehung hatte allerdings nur drei Monate gedauert.

T. verkraftete die Trennung nicht, und er versuchte, M. weiterhin zu kontaktieren. Er habe ihr auf Facebook massiv gedroht, auch mit dem Tod. Er versuchte bei M.s Bekanntenkreis vergeblich, ihren Aufenthaltsort ausfindig zu machen.

«Das tönt einigermassen absurd»

Ende Juni 2016 hatte er dann plötzlich eine Pistole (SIG 210), obwohl er keinen Waffenschein besitzt. Am Tattag trug T. diese ständig in einer Umhängetasche bei sich; dies, obschon es für ihn eigentlich ein Arbeitstag auf dem Bau war. Im Restaurant in Olten war am Nachmittag auch sein bester Freund Mirsad B.*.

Der erzählte ihm, er gehe nun nach Hause duschen, um dann an die Geburtstagsparty der besten Freundin von T.s Ex-Freundin zu gehen. T. folgte ihm und dessen Freundin unbemerkt einige Minuten später zu deren Wohnhaus.

Kurz nachher feuerte T. im Gebäude einen Schuss durch die zugezogene Türe der Toilette mit Dusche. Darin war aber nicht B., sondern ein anderer, T. unbekannter Mann. Die Kugel verletzte ihn am Bein. Gemäss Anklage habe T. dann die Tür geöffnet und zweimal auf den Mann geschossen, jedoch nicht getroffen. Die drei nächsten Schüsse T.s trafen ihn von hinten im Rumpfbereich. Das Opfer verblutete. Da habe T. seinen Irrtum erkannt.

So habe er anschliessend seine beiden letzten Schüsse des Magazins auf die Türe des Nebenraums abgefeuert, sei nach draussen gegangen, wo er seine Umhängetasche mit Ersatzmunition genommen und sich entfernt habe.

Der 45-jährige T. erschien in Hand- und Fussfesseln am Prozess. Es tue ihm sehr leid, den Mann getötet zu haben. «Ich kann es mir nicht erklären, wie es dazu kam. Ich dachte, die Waffe sei ungeladen.» Er habe keine Ahnung von Waffen und:

«Ich wollte ihn nicht töten.»

Er sei nicht sich selbst gewesen. Mehrmals sagte er, er könne keine Auskunft geben, weil er seine Augen geschlossen gehabt habe. Seine häufig verworrenen Aussagen trugen wohl nicht zur Klärung bei.

Blick in den Gerichtssaal: Der Italiener muss sich vor dem Solothurner Obergericht verantworten. Bild: Hanspeter Bärtschi

Oberrichter Rolf von Felten sagte ihm gar einmal: «Das tönt einigermassen absurd.» In früheren Befragungen hatte er oft verschiedene Angaben gemacht. Vor Gericht weinte er auch und sagte, die Strafe sei «sehr hart», es sei ein «strenges Urteil». Er bat:

«Ich flehe Sie an, mich nicht lebenslänglich einzusperren.»

Gutachter bescheinigte eine dissoziale Störung

Seiner Familie hat er es lange nicht erzählt, denn er schäme sich sehr. Er wolle Verantwortung tragen für seine Tat. Verteidiger Friedrich Müller hielt ein überlanges Plädoyer von 120 Seiten. T. habe niemanden töten wollen, B. aber Angst einjagen und zur Bekanntgabe der Adresse seiner Ex bewegen wollen.

Denn er habe noch einmal mit ihr sprechen wollen (allerdings hatte T. in seiner Tasche auch Handschellen, wie zuvor im Gericht bekannt geworden ist). Die Behörde habe ihn vorverurteilt. Viele Dinge seien unklar, selbst das Spurenbild. Und dass sich im Nebenraum Personen befunden hätten, sei nicht erwiesen.

B., auf den T. in diesem Raum geschossen haben soll, habe man gar nicht befragt, der sei im Ausland. Darum solle beim Vorwurf der mehrfachen versuchten Tötung ein Freispruch erfolgen. Er bemängelte etliches, etwa seien im Verfahren viele Übersetzungsfehler aufgetreten.

Eine Tatortbegehung habe man nicht gemacht und auch keinen Waffenexperten eingeladen. Dass T. eine geladene Waffe mitgetragen habe, sei kein Beweis für einen Tötungsvorsatz, sonst müsste man alle Pistolenträger dessen bezichtigen. Es sei kein Mord gewesen, es sei weder geplant noch skrupellos. Dennoch möchte er die Tat nicht herunterspielen. 15 Jahre Gefängnis seien angemessen.

Schliesslich habe T. gestanden, und das Verfahren habe lange gedauert. Eine Verwahrung sei unverhältnismässig. Die zugrundeliegenden psychiatrischen Gutachten seien «unwissenschaftlich». – Der Gutachter hatte ihm eine dissoziale Persönlichkeitsstörung bescheinigt. T. sei derzeit zu über 50 Prozent gefährdet, erneut ein Tötungsdelikt zu begehen.

Das Urteil soll am Donnerstag eröffnet werden.

*Namen geändert

