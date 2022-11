Solothurner Nebel SRF-Wetterfrosch Felix Blumer: «Früher war ich im Mittelland noch häufiger mit Nebellampe unterwegs» Der bekannte SRF-Meteorologe Felix Blumer erklärt, warum es im Aaretal zwischen Biel und Aarau weniger grau ist als auch schon – und warum der Nebel seine guten Seiten hat. Christof Ramser Jetzt kommentieren 19.11.2022, 05.00 Uhr

Promovierter Naturwissenschaftler und die Stimme von SRF-Meteo: Felix Blumer ist mit Leib und Seele Wetterfrosch. Bild: SRF/Alessio SRF/Oscar Alessio

Zu Beginn, Felix Blumer, eine banale Frage: Was ist Nebel?

Felix Blumer: Die Definition ist ebenso banal: Nebel ist, wenn die horizontale Sichtweite weniger als einen Kilometer beträgt und keine klaren Konturen eines Objekts mehr erkennbar sind. Bei unter 200 Metern Sichtweite sprechen wir von dichtem Nebel.

Also eine Art Wolke, die auf dem Erdboden liegt?

Wissenschaftlich gibt es keinen Unterschied. Wenn es oben am Säntis eine Wolke hat und Sie am Fuss des Berges stehen, ist das eben eine Wolke. Wenn Sie oben sind und kaum etwas sehen, sprechen Sie von Nebel. Physikalisch ist es das Gleiche.

Feucht und undurchsichtig?

Ja, es handelt sich um kondensierten Wasserdampf. Grundsätzlich braucht es drei Grundvoraussetzungen, damit es zu Nebel kommt. Die wichtigste: Kalte Luft ist schwerer als warme, weshalb diese immer an den tiefstmöglichen Punkt absinkt. Zweitens: Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte. Die Kondensation entsteht entweder durch Abkühlung unter den Taupunkt oder wenn mehr Feuchte dazu kommt. Wenn man noch durch die Nebelschicht hindurchsehen kann, sprechen wir in der Meteorologie von Dunst.

Ist Nebel gleich Nebel?

Wir unterscheiden grundsätzlich zwei Hauptarten von Nebel: den Strahlungsnebel und den Advektionsnebel. Von Strahlungsnebel wird gesprochen, wenn in klaren Nächten die Ausstrahlung vom Boden sehr hoch ist und die Temperatur rasch sinkt, bis Kondensation eintritt. Beim Advektionsnebel gleitet eine warme, feuchte Luftmasse auf eine deutlich kühlere auf. Die warme Luftmasse kühlt sich ab und kondensiert ebenfalls.

Warum ist das entlang der Aare von Biel bis Aarau so ausgeprägt? Und warum besonders im November?

Derzeit sind die Nächte bereits lang, die Temperatur kühlt sich über lange Zeit ab, oft mehr als 12 Stunden. Warme Luft steigt auf, kalte Luft sinkt von den Jurahöhen immer weiter ab. Am Boden kondensiert diese, in Tälern und Mulden wie dem Aaretal bildet sich Nebel. Fast wie in einer Badewanne. Dieses Phänomen gibt es primär im Winterhalbjahr, wenn die Sonne nicht mehr so stark ist. Doch wenn es ab Januar so richtig kalt wird, vielleicht sogar während ein paar Tagen mit Minusgraden, gibt es oft zu wenig Feuchtigkeit, dass sich Nebel bilden könnte. Dann gibt es in der Höhe viel kalte Luft und es kommt zu viel mehr vertikalem Austausch zwischen den Luftschichten.

Wie ist es bei Inversionslagen?

Dann ist es unten kalt und die wärmere Schicht darüber wirkt wie ein Deckel. Dann kann der Nebel tage- oder wochenlang liegen bleiben. Die geringste Chance, dass er sich auflöst, gibt es übrigens um den 1. Dezember herum. Weil die Tage im November noch etwas heller sind, fällt uns der Nebel jetzt einfach stärker auf.

Allenthalben hört man, es gebe weniger Nebel als früher, dafür reicht er höher hinauf. Stimmts?

Insgesamt scheint die Entwicklung in diese Richtung zu gehen. Tatsächlich war ich als junger Erwachsener noch viel häufiger mit der Nebellampe im Mittelland unterwegs als heute als 62-Jähriger.

Woran liegt’s?

In der Tendenz bläst die Bise heute stärker als früher. Und damit steigt die Nebelobergrenze. Das hängt damit zusammen, dass sich der Kern des Russlandhochs immer häufiger nach Skandinavien verschiebt. Damit wird die Bisenströmung stärker.

Weshalb?

Das wüssten wir auch gern. Klar ist, dass sich die Wetterlagen verschieben, aber die Quantifizierung ist sehr schwierig und so ist auch die Ursachenforschung komplex. Es ist ein Faktum, dass ein Hoch heute eher über Skandinavien liegt statt über Russland und nicht mehr ganz so kalt ist. Dass es weniger Nebeltage gibt, ist objektiv also richtig, aber dies statistisch zu erhärten, ist etwas vom Unseligsten, das es gibt.

Also ist es mit der begrifflichen Abgrenzung doch nicht so einfach?

So banal meine Antwort auf Ihre Eingangsfrage war, so mühsam ist dann doch die Definitionsfrage. Wie lange muss der Nebel liegen und wie schlecht muss die Sicht sein, damit wir es als Nebeltag bezeichnen? Das ist für die exakte Naturwissenschaft schwierig.

Nebel schlägt manchen aufs Gemüt. Hat er auch positive Seiten?

Absolut. Gerade im Frühling sind die Bauern froh, wenn es in Strahlungsnächten Nebel gibt. Wenn die Temperaturen in kalten Nächten unter den Gefrierpunkt fallen, hält der Nebel die Wärme am Boden und isoliert. Das ist für die Landwirtschaft ein Segen. Die negative Seite: Solange es nicht nieselt, setzen sich Feinstaubpartikel in der Nebelschicht fest. Wenn über Tage oder Wochen Hochnebel liegt, geraten wir in eine Smoglage. Das gab es in den letzten Jahren kaum mehr.

