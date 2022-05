Übersicht Internationaler Museumstag: Vom Fitnessstudio bis zum Lötworkshop – diese Museen im Kanton bieten ein vielfältiges Programm Rund 30 Solothurner Museen haben sich zum diesjährigen Thema «The Power of Museums» ein vielseitiges Programm einfallen lassen. Hier die grosse Übersicht zur Entscheidungshilfe für den Sonntagsausflug am Internationalen Museumstag. Vanessa Simili Jetzt kommentieren 13.05.2022, 15.15 Uhr

Museum Blumenstein: Auch dieses Jahr wieder dabei. Michel Lüthi

«The Power of Museums» - unter diesem Titel steht der diesjährige Internationale Museumstag vom kommenden Sonntag. Das Thema will die Rolle der Museen in der Gesellschaft beleuchten und ihr Potenzial in den Fokus nehmen, positive gesellschaftliche Veränderungen zu unterstützen. Veranstaltet wird der Tag durch den Verband der Museen der Schweiz VMS und die ICOM (International Council of Museums Switzerland).

«Als Bildungs-, Inklusions- und Reflexionsorte setzen sich Museen aktiv mit dem gesellschaftlichen Wandel auseinander und dienen als öffentliche Diskussionsräume», ist zu erfahren. «Sie geniessen hohes Ansehen als Quellen von Wissen und besitzen wertvolle Ressourcen an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Gesellschaft.»

Der Internationale Museumstag existiert seit 1977. Er soll auf die Vielfalt der Museen aufmerksam machen. Gleichzeitig ist er eine Einladung, die Museen zu entdecken, resp. neu zu entdecken.

Wettbewerb mit Stempelkarte

Insofern kann man gespannt sein, wie sich diese Häuser im Kanton dieses Jahr präsentieren. Die Möglichkeiten zur Umsetzung sind vielfältig und das Programm vielversprechend. Wir haben einige der Aktivitäten in einer Übersicht für Sie zusammengestellt:

Ausserdem gibt es einen Wettbewerb. Acht Museen im Kanton haben sich dafür zusammen geschlossen und laden die Besucherinnen und Besucher ein, sich mit einer Stempelkarte drei Museumsbesuche belegen zu lassen. Mit der vollständigen Wettbewerbskarte nimmt man an der Verlosung teil. Der Gewinnerin oder dem Gewinner winkt ein Kindergeburtstag auf Schloss Waldegg, ein Tag auf einer Ausgrabung im Museum Blumenstein oder eine andere Führung.

Was für alle Museen gilt: Die Öffnungszeiten sind von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist gratis.

Der Internationale Museumstag in der Region Solothurn und Grenchen

Der Internationale Museumstag in der Region Olten, Thal-Gäu und Schwarzbubenland

Museum Enter: Lötworkshop für Kinder ab 10 Jahren zvg

Vom ersten Radiosender bis zu den Rechnern der Gegenwart: Die Geschichte der Computer und der Unterhaltungselektronik kann im Museum Enter in Solothurn erlebt werden. Einerseits durch die Besichtigung der Sammlung, anderseits bietet der Workshop «Roböterli» eine Gelegenheit, ein Modell zu bauen.

Das Museum wird noch bis Ende 2022 in Solothurn sein. Ab Herbst 2023 soll es in Derendingen, auf 5000 Quadratmetern, eine schweizweit einzigartige interaktive Ausstellung rund um Technik, deren Geschichte und deren Zukunft, entstehen. Ob in Solothurn oder Derendingen: Das Ziel bleibt das Gleiche: «Wir wollen die Technikgeschichte zugänglich machen, Kulturerbe erhalten und Jugendliche an technische Berufsbilder heranführen.»

Programm Um 11 und 15 Uhr: Besichtigung der Highlights aus der Sammlung. Museumsrundgang zu den Höhepunkten der Technischen Entwicklung. Dauer: ca. 30 Minuten.

13 Uhr: Elektronik-Workshop «Roböterli». Unter Anleitung kann eine Leiterplatte und ein kleines Modell gebaut werden. Dauer: ca. 90 Minuten.



Kosten: 15 Franken.

Alter: Ab 10 Jahren.

Anmeldung: erforderlich, unter info@enter.ch oder 032 621 80 52

Adresse: Zuchwilerstrasse 33, 4500 Solothurn

Das Sauriermuseum in Bellach lädt zur nächtlichen Entdeckung, wenn auch mitten am Tag. Mit einer mitgebrachten Taschenlampe kann man sich auf ein Abenteuer begeben und entdecken, was die Dinos nachts machen.

Gründer und Inhaber Stefan Frieden in seinem Sauriermuseum. Urs Byland

So hat man das Museum in Bellach wohl noch nie erlebt. «Das Museum ist dann etwas dunkler als sonst, aber Angst muss man keine haben, da sich unsere Dinos nicht bewegen und auch niemanden erschrecken», ist zu erfahren. Eindrücklich muss die Geräuschekulisse sein: Das Zirpen der Grillen und ab und zu mal ein Dino, der durch die Nacht brüllt.

Anmeldung: keine

Adresse: Römerstrasse 6, 4512 Bellach

Museumstag im Schloss Waldegg: Auch dieses Jahr können Kinder wieder staunen. Michel Lüthi

Das Schloss Waldegg bietet neben einer Führung für Kinder auch ein Bastelatelier an.

Programm 13.30 Uhr: Ich sehe was, was du nicht siehst...

Führung für Kinder ab 6 Jahren. Dauer: 45 Minuten.

Führung für Kinder ab 6 Jahren. Dauer: 45 Minuten. Ab 14.30 Uhr: Bastelatelier «Wir gestalten unsere eigene barocke Detektivlupe!» Für Kinder ab 6 Jahren.

15 Uhr: Führung durch die aktuelle Ausstellung. «Peter Viktor von Besenval. Ein Leben im Dienst der französischen Krone», Dauer: 45 Minuten.

Anmeldung: keine

Adresse: Waldeggstrasse 1, 4532 Feldbrunnen-St. Niklaus

Haselmaus: Ihre Spuren kann man mit entsprechendem Spurentunnel im eigenen Garten beobachten. Zu basteln am Sonntag im Naturmuseum. Hanspeter Bärtschi

Das Naturmuseum bietet eine offene Bastelwerkstatt an. «Wir basteln einen Spurentunnel, mit dem im Wald oder im Garten Kleinsäuger beobachtet werden können», so Museumspädagogin Joya Müller.

Integriert in den Spurentunnel ist ein Tintenkissen, über das die Tiere - mit etwas Glück - gehen und auf hellem Papier Spuren hinterlassen. «Hängt man den Tunnel in einen Baum, werden es eher Haselmäuse oder Gartenschläfer sein. Legt man ihn auf den Boden, eher Waldmäuse oder Ratten.»

Die beiden Zeitfenster der Bastelwerkstatt sind durch das Team des Naturmuseums betreut. Gebastelt wird unter Anleitung aber individuell.

Programm 11-13 Uhr und 14-16 Uhr, Dauer ca. 30 Minuten

Alter: Kinder werden durch die Eltern begleitet

Anmeldung: keine

Adresse: Klosterplatz 2, 4500 Solothurn

Der Internationale Museumstag steht im Kunsthaus Grenchen im Zeichen der Drucktechniken. Die Kunstvermittlerin Laura Hadorn bringt «neugierigen, kleinen und grossen» Besucherinnen und Besuchern elementare Drucktechniken nahe, dies im Rahmen des Kinder-Kunst-Klubs «Druckknöpfe».

Auch hier fällt der Museumstag mit der Finissage zweier Ausstellungen zusammen. Ab 16 Uhr werden die Impression 2021/2022 und Mattania Bösiger nochmals gefeiert.

Programm 10.30 Uhr-12.30 Uhr und 14-16 Uhr Drucktechnik-Werkstatt

16 Uhr Finissage der Ausstellungen

Alter: Ab 8 Jahren

Anmeldung: keine

Adresse: Bahnhofstrasse 53, 2540 Grenchen

«Wir verwandeln das Kunstmuseum in eine Powerstation», ist von Kuratorin Katja Herlach zu erfahren. «Wer unseren Fitness-Parcours absolviert, kommt mental und körperlich gestärkt aus dem Museum.» Das klingt nach einem Versprechen - und keinem kleinen.

Vom Hau-den-Lukas vor dem Museum, über Strampeln, Hüpfen, Rudern und Hantelnstemmen bis hin zur Yogastunde vor Gemälden reicht das Angebot des Kunstmuseums. Immer zur vollen Stunde kann man den Power des Museumsteams beim Armdrücken spüren.

Und weil der Museumstag mit der Finissage der aktuellen Ausstellungen zusammenfällt, lanciert das Team sodann auch ein neues Format: Die Instagram-Tanz-Challenge, welche die Sommerausstellung «Put on Your Red Shoes (and Dance the Blues)!» begleiten wird. Tänzerin Viviane von Gunten führt in die Kurzchoreographie ein, die Ursula Berger von TANZINOLTEN, Dance Studio Olten extra dafür entwickelt hat.

Programm 11 bis 16 Uhr zur vollen Stunde: Armdrücken gegen das Team des Kunstmuseums Olten

11 Uhr: Tanzstunde mit Viviane von Gunten

14 Uhr: Fitness-Coaching in der Schatzkammer-Sammlung, mit Katja Herlach

15 Uhr: Yoga mit Daniela Müller

16 Uhr: Fitness-Coaching in den aktuellen Ausstellungen, mit Dorothee Messmer und Rani Magnani

Ganztags: Kinder-Atelier, Stoffturnsäcke und T-Shirts bedrucken

Im Anschluss an das Sonderprogramm wird um 17.15 Uhr Martin Ziegelmüllers neuste Publikation «Martin Ziegelmüller. Überholungen» präsentiert. Sie beleuchte neue Aspekte im Schaffen von Ziegelmüller, so die Herausgebenden Dorothee Messmer und Katja Herlach. «Neben den Charakteristika von Ziegelmüllers Alterswerk gilt das Hauptaugenmerk seiner Praxis, Bilder oft mehrfach und über Jahre hinweg zu überholen, zu überarbeiten.»

Jedes Jahr nehmen Museen in der ganzen Schweiz am Internationalen Museumstag teil. youtube.com / VMS ICOM

