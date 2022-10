Solothurner Meinungsmacher Vom SBB-Kritiker zum SBB-Lobbyisten: Die wundersame Wandlung von SVP-Mann Roman S. Jäggi Jahrelang war Roman S. Jäggi ein prägender Kopf der SVP – auf nationaler und kantonaler Ebene. Noch vor den letzten Wahlen heckte er für die Mutterpartei ein SBB-Sparprogramm aus. Doch nun hat Jäggi die Seiten gewechselt und steht im Sold der SBB. Wie kam es dazu? Sven Altermatt Jetzt kommentieren 07.10.2022, 05.00 Uhr

Der Solothurner Politberater Roman S. Jäggi (SVP) arbeitet für die Public-Affairs-Abteilung der Bundesbahnen. Bilder: SZ-Archiv und Keystone; Grafik: ckr

Es war ein politischer Rundumschlag. Vor den letzten nationalen Wahlen im Jahr 2019 holte die SVP zur Generalkritik gegen die SBB aus: In einem Positionspapier präsentierte die Volkspartei ihre Rezepte gegen drängende Verkehrsprobleme. Automobilisten oder Lastwagenfahrer würden «zunehmend schikaniert» und «immer dreister zur Kasse gebeten», kritisierte die Partei.

Von einer «Attacke gegen die SBB» schrieb der «Blick». Die Quersubventionierung der Schiene durch Gebühren und Abgaben des Strassenverkehrs müsse gestoppt werden, forderte die SVP.

Im gleichen Atemzug verlangte die Partei unter anderem «einen höheren Kostendeckungsgrad und mehr Wirtschaftlichkeit im Schienenverkehr». Gleichzeitig enervierte sie sich etwa über «mutmasslich Abermillionen in den Sand gesetzte Steuerfranken bei Beschaffungsgeschäften» und über «explodierende Personalkosten» bei den SBB.

Die SVP wolle darauf hinweisen, dass die SBB als Staatsbetrieb zahlreiche Möglichkeiten hätten, Einsparungen vorzunehmen: Das erklärte Roman S. Jäggi, Co-Autor des Positionspapiers, im Mai 2019 gegenüber «20 Minuten». Er war damals wissenschaftlicher Mitarbeiter der SVP-Bundeshausfraktion – und für diese während Jahren eine Art Vordenker im Verkehrsdossier.

Doch unterdessen hat Jäggi einen bemerkenswerten Seitenwechsel vollzogen: Er ist nun Lobbyist bei den Bundesbahnen. Als Fachspezialist Public Affairs arbeitet er für jenen Bereich, der für die Beziehungen zur Politik zuständig ist. Die Abteilung «Public Affairs und Regulation» versteht sich als Schnittstelle zwischen den SBB und dem Bund als Eigner, dem Parlament sowie den Verbänden.

Er hat jetzt einen anderen Hut auf

Roman S. Jäggi ist in Solothurn kein Unbekannter. Jahrelang gehörte er zu den Meinungsmachern in der hiesigen Politszene. Der Fulenbacher sass im Kantonsrat, war SVP-Kantonalsekretär und Regierungsratskandidat.

Beruflich wirkte Jäggi in den 2000er-Jahren, während der Bundesratsjahre Christoph Blochers, als Pressesprecher der SVP Schweiz. Später fiel der Politberater als Gründer der Internetzeitung «soaktuell.ch» mit pointierten Kommentaren auf. In der Partei ist er heute bloss noch als Präsident der Fulenbacher Ortspartei engagiert.

Und warum arbeitet Jäggi nun ausgerechnet für die SBB? Er verstehe durchaus, dass dies Fragen aufwerfe, sagt Jäggi mit einem Schmunzeln:

«Ich habe jetzt einen anderen Hut auf.»

Den Jobwechsel mit Mitte 50 bezeichnet er als «das Beste, was mir passieren konnte». Damit habe sich ein Kreis geschlossen. Die Verkehrspolitik sei ihm schon immer wichtig gewesen, und bei den SBB könne er sein Fachwissen ebenso einbringen wie seine Erfahrungen aus der Kommunikation und der Politberatung. Zudem sei er nach all den Jahren mit den politischen Mechanismen auf allen Staatsebenen vertraut, sagt Jäggi.

Herzstück des Bahnkonzerns: Hauptsitz der SBB in Bern-Wankdorf. Christian Beutler/Keystone

Am Ende gehe es um eine gute Verkehrsinfrastruktur. «Jeder Steuerfranken, der in diese investiert wird, ist ein Franken für die Zukunft.» Und im Übrigen seien gut ausgebaute Zugsverbindungen ebenso wichtig wie gut ausgebaute Strassen. «Das ist ein Qualitätsmerkmal unseres Landes.»

SBB-Fans auch bei der SVP

Angetreten hat Jäggi seine Stelle bei den SBB bereits im Sommer 2020. Die Rochade blieb vorerst unter dem Radar von Politikbeobachtern. Inzwischen jedoch hat sich diese herumgesprochen. Hinter vorgehaltener Hand wundern sich gerade linke Verkehrspolitiker in Bundesbern über den Seitenwechsel; zumal sie nicht vergessen haben, wie die SVP im Wahljahr 2019 mit ihren Sparvorschlägen für die SBB vorpreschte.

Parteipolitisch sei er kaum mehr aktiv, erklärt Jäggi derweil. «Wobei dies bei meinem Job so oder so keine Rolle spielen würde.» Die Public-Affairs-Abteilung der SBB sei breit aufgestellt, in einem gemischten Team kämen verschiedene Sichtweisen zur Geltung. «Das erachte ich gerade in einem Service-Public-Unternehmen als wertvoll.»

Es greife ohnehin zu kurz, die SVP einfach als SBB-Gegnerin abzustempeln. Ganz im Gegenteil, findet Jäggi:

«Die Bundesbahnen geniessen über die Parteigrenzen hinweg Ansehen. Auch in den Reihen der SVP gibt es leidenschaftliche Bahnfahrer.»

