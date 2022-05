Solothurner Literaturtage Beim Podiumsgespräch zum Thema «Erinnerung» stand die Zuhörerschaft Schlange bis zum Klosterplatz Das erste Podiumsgespräch der Solothurner Literaturtage am Freitagmorgen im Stadttheater Solothurn lockte viele Besucher an. Über das Thema «Woran wir uns erinnern» diskutierten die Autorinnen Julia Franck, Nino Haratischwili und Brigitte Helbling. Sie alle haben sich in ihren Büchern mit dem Erinnern auseinandergesetzt. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 27.05.2022, 20.00 Uhr

«Erinnerungen sind das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können.»

Dieser schöne Satz stammt von Dichter Jean Paul (1763–1825) und wurde am Ende des engagierten Podiumsgesprächs «Woran wir uns erinnern» mit den drei Autorinnen Brigitte Helbling, Julia Franck und Nino Haratischwili im Stadttheater Solothurn von Moderator Lucas Marco Gisi zitiert.

Podiumsgespräch im Stadttheater Solothurn «Woran wir uns erinnern» von links: Lukas Marco Gisi (Moderator), Julia Franck, Nino Haratischwili, Brigitte Helbling. José R. Martinez

Zunächst aber hiess es überhaupt Hineinkommen in den barocken Stadttheatersaal, wo das erste Podiumsgespräch der Literaturtage durchgeführt wurde. Die Warteschlange kurz vor 11 Uhr war so lang, dass Besucher vom Eingang des Theaters bis auf den Klosterplatz hinaus standen. Das sind gut 70 Meter.

Dani Landolf, der Geschäftsführer der Literaturtage, war überwältigt. Er hielt die Stadttheatertür auf und rief in die Menge: «Gäste mit Einzeleintritten bitte zuerst.» Man kann sicher sein: Nur weil das Literaturtage-Publikum eher den älteren Semestern angehört – jedenfalls am Freitag –, kam es zu keinen Tumulten, denn am Ende hatte es nicht für alle Interessierten Platz.

Der ganz persönliche Umgang mit Erinnerungen wird ein Buch

Somit startete das Gespräch mit etwas Verspätung. Moderator Lukas Marco Gisi stellte die drei Gesprächsteilnehmerinnen vor, alles Autorinnen, die kürzlich ein Buch veröffentlichten, in welchem Erinnerungen – insbesondere autobiografisch gefärbte – eine grosse Rolle spielen. Er fragte sie nach ihrem ganz persönlichen Umgang mit Erinnerungen.

Julia Franck veröffentlichte «Welten auseinander», ein Buch, in welchem die 1970 in der damaligen DDR Geborene aus ihrer eigenen Kindheit und Jugend erzählt.

veröffentlichte «Welten auseinander», ein Buch, in welchem die 1970 in der damaligen DDR Geborene aus ihrer eigenen Kindheit und Jugend erzählt. Die zweite Teilnehmerin Nino Haratischwili ist in den 80er-Jahren im georgischen Tbilisi aufgewachsen und heute in Berlin lebend. Ihr neues Buch heisst «Das mangelnde Licht» und erzählt die Geschichte von vier jungen, befreundeten Mädchen, die in der Zeit der Unabhängigkeit Georgiens in den 90er-Jahren aufgewachsen sind.

ist in den 80er-Jahren im georgischen Tbilisi aufgewachsen und heute in Berlin lebend. Ihr neues Buch heisst «Das mangelnde Licht» und erzählt die Geschichte von vier jungen, befreundeten Mädchen, die in der Zeit der Unabhängigkeit Georgiens in den 90er-Jahren aufgewachsen sind. Brigitte Helbling war die Dritte im Bunde. In ihrem Buch «Meine Schwiegermutter, der Mondmann und ich» verknüpft sie drei Lebensläufe ihrer Familie.

Erinnert sich die Zwillingsschwester an das Gleiche wie ich?

Julia Franck las aus ihrem neuen Buch eine Passage vor, die sich um das Zusammen- und Eigenleben mit ihrer Zwillingsschwester befasst. Sie stellte sich die Frage, ob man sich denn als Zwilling, mit gleicher DNA ausgestattet, auch mit eigener, für Aussenstehende schwer verständlicher Sprache an die gleichen Dinge erinnert.

Und wie erinnert man sich? Halten die Erinnerungen aus der Kindheit auch als Erwachsener noch stand? Anhand ihres Tagebuches, welches sie als Heranwachsende führte, erkenne sie heute: «Nein. Man entwickelt sich. Auch die Erinnerungen entwickeln sich, bekommen im Lauf des Lebens einen anderen, bedeutenderen oder kleineren Stellenwert. Und man erkennt: Diese Person, von damals, die bin ich nicht mehr.»

Vier Freundinnen erleben das Grauen – und erinnern sich

Nino Haratischwili erzählte, wie die Entstehung ihres Buches vor sich ging. Im über 800-seitigen Werk befasst sie sich mit ihrer Erinnerung an ihre Kindheit und Jugend. «Der Grund für dieses Buch ist Folgender: Von den vier damals befreundeten Mädchen ist eines bereits verstorben. Sie war Fotografin und anlässlich einer Ausstellung ihrer Fotografien in Brüssel haben sich die drei anderen getroffen – und sich zusammen erinnert.»

Für sie sei es wichtig, auch bei einem autobiografisch gefärbten Text ihre Fantasie mit einfliessen zu lassen. «Nur so kann ich die Geschichte entwickeln. Ich brauche diese Freiheit.» Sie wolle auch nicht chronologisch erzählen. Sie wechsle gerne zwischen Vergangenheit und Gegenwart ab.

Wahrscheinlich seien sie vier in der Zeit von Gewalt und Krieg durch ihre Kindheit geschützt gewesen, indem sie damals nicht erkannten, welchen Gräueln und Widrigkeiten sie ausgesetzt waren. «Erst, als ich in Deutschland darüber sprach, was wir erlebten, und die Reaktion meiner Zuhörer sah, merkte ich, dass dies nicht die Normalität einer Kindheit war.» Aber eben: Sie sei eine unzuverlässige Chronistin, denn sie wolle ihre Freiheit in der Erinnerung behalten. «Doch die Fotos waren sehr hilfreich. Beim Erinnern ist es immer gut, wenn man sich mit Dokumenten behelfen kann. Doch brauche ich den ‹Luxus› des Interpretierens.»

Schreiben heisst, Fragen zu stellen und Antworten zu suchen

Auf Dokumente zurückgegriffen hat auch Brigitte Helbling in ihrem Buch. Sie hat die Lebensbeschreibungen eines Vorfahren der Familie, des Hans Conrad Escher von der Linth, die Memoiren ihrer Schwiegermutter und ihre eigenen Erfahrungen mit dem Leben und Lieben zu einem Text verwoben. Dieser verrät vieles über die Familie, aber auch über die früheren Lebens- und Liebesumstände. «Bei meinen Protagonisten entscheidet sich alles im 22. Lebensjahr», erzählte sie.

Sie habe vor allem begonnen, eigene Erinnerungen und Familienerzählungen zu hinterfragen, als sie die vorgefundenen Dokumente sichtete. So sei sie zu neuen Erkenntnissen gekommen.

«Schreiben heisst, Fragen zu stellen und sich auf die Suche nach Antworten zu machen, die wir noch nicht kennen», sagten die drei zum Schluss. «Das macht es spannend. Und Erinnerungen helfen uns dabei.»

