Auszeichnung Herkunft und Heimat erspürt: Solothurner Literaturpreis 2021 geht an Iris Wolff Der Solothurner Literaturpreis 2021 geht an Iris Wolff. Er wird im Rahmen der Literaturtage, am 16. Mai verliehen. Nicola Steiner 09.04.2021, 17.20 Uhr

Iris Wolff Annette Hauschild / Ostkreuz

Die 1977 im siebenbürgischen Hermannstadt geborene Schriftstellerin Iris Wolff zeigt in ihrem Werk, wie abstrakte Begriffe wie Herkunft und Heimat im Leben von Individuen literarisch fassbar und damit wieder zu kollektiven Erfahrungen werden. Nach «Halber Stein» (2012), «Leuchtende Schatten» (2015) und «So tun, als ob es regnet» (2017) schildert Wolff in ihrem aktuellen Roman «Die Unschärfe der Welt» (2020) in präziser und unaufgeregter Sprache die Erfahrungen einer Familie aus dem Banat im rumänischen Siebenbürgen über vier Generationen hinweg.