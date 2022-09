Solothurner Lehrertag Lehrerinnen und Lehrer tagen in Olten: «Die Idee, jemand anders sei besser geeignet für herausfordernde Aufgaben, führt in die Sackgasse» «Fakten, Fake und Fantasie» lautet das Thema, das sich der Verband der Lehrerinnen und Lehrer Solothurn (LSO) gegeben hat. Unter «Fantasie» verortet Noémie Borel vom Schulpsychologischen Dienst die Idee, dass nur Spezialisten Probleme im Unterricht lösen können. Daniela Deck Jetzt kommentieren 20.09.2022, 18.00 Uhr

Auch wenn es im Unterricht nicht immer so geordnet zugeht wie hier, sind die Lehrkräfte ihrer Aufgabe nach Einschätzung von Noémie Borel vom Schulpsychologischen Dienst des Kantons Solothurn meist gut gewachsen. Peter Schneider / KEYSTONE

Am Mittwoch tagen in der Stadthalle Olten rund 2000 Kindergärtner, Oberstufenlehrerinnen, Deutschzusatzlehrer, Musikpädagoginnen, Katecheten, Werklehrerinnen und Heilpädagogen, um einige der Berufsfelder zu nennen.

Trotz der stattlichen Zahl Berufsleute, die sich nach der dreijährigen Pause endlich wieder in der Stadthalle eingefunden hat: Die kantonale Bildungslandschaft kämpft mit einer Reihe von Schwierigkeiten. Zwei wichtige sind der Fachkräftemangel und Entmutigung, die manche Pädagogen angesichts gesellschaftlicher Veränderungen befällt.

Zu diesen Herausforderungen nimmt Noémie Borel auf Anfrage Stellung. Die Co-Leiterin des Schulpsychologischen Dienstes (SPD) des Kantons Solothurn ist am Nachmittag eine der Impulsgeberinnen an der Fraktionsversammlung der Heilpädagogiklehrpersonen. Das ist ein Bereich, der besonders unter dem Fachkräftemangel leidet.

Drei Jahre ist es her, seit sich die Solothurner Lehrerinnen und Lehrer letztmals in der grossen Gemeinschaft in der Stadthalle Olten eingefunden haben. (Archiv) Bruno Kissling

Grundsätzlich ist Borel überzeugt, dass die Situation nicht so dramatisch ist, wie in den Medien dargestellt. In Solothurn könne man weder bei den schulischen Heilpädagoginnen noch bei der Lehrerschaft allgemein von einem bedrohlichen Fachkräftemangel sprechen. «Im Vergleich mit anderen Kantonen scheinen wir bisher relativ gut unterwegs zu sein.»

Auch die Schule dürfte künftig kleinere Brötchen backen

Dennoch: Veränderungen in der Bildungslandschaft hält die SPD-Co-Leiterin für unausweichlich: «Es stellt sich die Frage nach den Erwartungen der Gesellschaft an die Schule.» Stillschweigend habe sich die Idee eingenistet, dass es für jede Abweichung von der Norm ein Heilmittel gibt, das, korrekt angewendet, die Probleme von jedem Kind löst, von der Leseschwäche bis zur Verhaltensauffälligkeit.

Borel sagt: «Wir müssen uns von dem Denkschema verabschieden, dass man Störfälle ausgrenzen respektive an Spezialisten übergeben kann, um dann mit dem homogenen Rest der Klasse voranzukommen.»

Erstens gebe es keine genormten Kinder und Jugendlichen, sondern ausschliesslich solche mit individuellen Stärken und Schwächen und zweitens wirke sich eine solche Erwartung der Gesellschaft schlecht auf die Motivation und das Selbstvertrauen der Lehrkräfte aus. Man müsse es als Gesellschaft akzeptieren, dass auch in der Schule kleinere Brötchen gebacken würden.

Borel bringt diesen Motivationskiller wie folgt auf den Punkt: «Die Idee, dass jemand anders geeigneter sein könnte als man selbst, führt in eine Sackgasse. Das Gefühl, nicht zu genügen, ist entmutigend und nimmt manchen Lehrpersonen die Freude am Beruf.»

Ausbildung und Erfahrung befähigen zu guter Arbeit

Lehrerinnen und Lehrer seien für ihre Arbeit gut ausgebildet und vorbereitet und würden dies auch tagtäglich beweisen. Borels Erfahrung nach gibt es in der Mehrheit der schwierigen Situationen im Unterrichtsalltag niemand anderen, der es besser machen könnte als die Klassenlehrerin oder der zuständige Fachlehrer, welche die Klasse regulär unterrichten und damit die Bezugspersonen der Schülerinnen und Schüler sind.

Das Tagungsthema von 2019, am letzten Lehrertag, hat in der Pandemie nichts von seiner Aktualität eingebüsst. Heute steht Mathias Stricker als LSO-Präsident zum zweiten Mal am Rednerpult. (Archiv) Bruno Kissling

Handlungsbedarf ortet Borel hingegen bei überforderten Eltern und in dysfunktionalen Familien. «Wir sehen immer wieder, dass Eltern, die im Alltag keine Struktur aufrechterhalten können, zu spät oder nur ungenügend Hilfe erhalten.»

Darunter leiden die betroffenen Kinder und manchmal der Unterricht der ganzen Klasse. Eine solche Konstellation sei für die Lehrkraft eine Herausforderung in Sachen Beziehungsarbeit: «Gerade dann muss das Kind oder der Jugendliche spüren, dass die Beziehung stärker ist als sein Fehlverhalten.»

Das Gefühl der Lehrkräfte, auf sich selbst gestellt oder gar allein gelassen zu werden, habe sich mit der Pandemie da und dort verstärkt, konstatiert die SPD-Co-Leiterin. Umso mehr begrüsst sie den Lehrertag. «Ich erhoffe mir davon wieder mehr gemeinschaftliche Energie. Ich wünsche mir, dass ganz viele Lehrpersonen merken, dass sie befähigt sind, ihre Arbeit gut zu tun und bei dieser Arbeit nicht allein sind.»

Inspiration durch Bühnenautorin und ein Kabarett

Für einmal können die Pädagogen bei aller Unterrichtsroutine das Tagungsprogramm nicht aus dem Effeff, sondern befassen sich mit gleich drei «F»: Fakten, Fake und Fantasie, Themen, die den Lehrplan übersteigen und zugleich immer wieder in diesen hinein sickern.

Der Morgen des Lehrerinnen- und Lehrertages ist als Plenarveranstaltung angelegt, am Nachmittag finden, verteilt in der Stadt, zehn Versammlungen zu fachspezifischen Fragestellungen statt. Der Verein der Logopädinnen sowie der Verein der Solothurner Werklehrer und -lehrerinnen halten dann zugleich ihre Generalversammlungen ab.

Für Inspiration im Plenum sorgen die Bühnenautorin, Schauspielerin und Regisseurin Laura de Weck und das Duo Luna-Tic mit seinem Klavierakrobatikliederkabarett. Auch Bildungsdirektor Remo Ankli nutzt die Gelegenheit, mit so vielen Lehrern und Lehrerinnen auf einmal zu reden.

