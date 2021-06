Solothurner Landwirtschaft «Die Landwirtschaft wird immer ökologischer»: Die Präsidentin des Solothurner Bauernverbands im Interview Auf alle Höfe gesehen machen Biobetriebe im Kanton auch 2021 noch eine Minderheit aus. Es brauche aber auch gar nicht mehr, die sich mit der Knospe schmücken, sagt Ursula Gautschi. Die Direktorin des Solothurner Bauernverbands über die grüne Entwicklung in der Landwirtschaft – die auch ohne grüne Welle vonstattengehe. Interview: Noëlle Karpf 19.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hier leben die meisten Rinder und Schafe im ganzen Kanton Solothurn: in Mümliswil-Ramiswil. Bruno Kissling

Ursula Gautschi, würden Sie den Kanton Solothurn als Agrarkanton bezeichnen?

Ursula Gautschi, Geschäftsführerin Solothurner Bauernverband. zvg

Ursula Gautschi: Wir haben im Kanton Solothurn eine Mischform. Einerseits gibt es die drei Städte und die Wohngemeinden mit industrieller Prägung. Dann haben wir einige ländliche Gebiete im Kanton, wobei auch diese ganz unterschiedlich geprägt sind. Im Talgebiet beispielsweise haben wir viele Ackerflächen, im Solothurner Jura Berg- und Sömmerungsbetriebe– im Schwarzbubenland eher Obstkulturen.

Laut Zahlen des Bundesamts für Statistik gab es 2020 1324 landwirtschaftliche Betriebe im Kanton. Die Statistiken zeigen auch, dass es Jahr für Jahr weniger werden. Wieso?

Das ist ein Bild, das sich auch in anderen Kantonen der Schweiz abzeichnet: Wir erleben Strukturwandel. Für Bauern ist es heute nicht selbstverständlich, dass ein Nachfolger da ist, der den Betrieb übernehmen kann und will. Vor allem kleinere Nebenerwerbsbetriebe verpachten oder verkaufen ihren Hof an andere Betriebe. Daraus folgt ein zweiter Trend, der sich schweizweit feststellen lässt: Es gibt weniger, dafür immer grössere Betriebe.

Wo geht dieser Trend in Zukunft hin – ist dieses Wachstum beziehungsweise die Reduktion ausgeschöpft?

Die Grenze der Bewirtschaftung ist irgendwann sicher erreicht – weil es zeitlich und ökologisch gesehen keinen Sinn macht, extrem weit mit der Maschine zu einem Feld zu fahren. Gerade kleinere Betriebe – die nicht Ackerbau oder Milchwirtschaft betreiben – richten sich zum Beispiel auf Spezialkulturen oder Agrotourismus aus oder entdecken andere Betriebszweige, die weniger Fläche brauchen, um Einnahmen zu generieren. Sie bieten vielleicht Ferien auf dem Bauernhof an; oder gehen ausser Haus einem Nebenerwerb nach, um etwas dazuzuverdienen.

Laut Statistik setzen zudem 13,6 Prozent der Betriebe im Kanton auf Bio. Schweizweit sind es gemäss Bundesamt für Statistik rund 15 Prozent. Zahlen kann man unterschiedlich interpretieren – was bedeuten diese Angaben für Sie?

Das ist tatsächlich eine Frage des Standpunkts. Meines Wissens bewegt sich der Anteil der Biobetriebe im Kanton Solothurn schon länger in dieser Grössenordnung. Die Tendenz ist eher zunehmend. Wenn man sich vor Augen hält, dass der Marktanteil von Bioprodukten in der Schweiz 11 Prozent beträgt, so entspricht der Anteil der Biohöfe im Kanton dem in etwa. Es ist auch eine Frage von Angebot und Nachfrage. Auch wenn 50 Prozent der Bevölkerung ausschliesslich Bioproduktion fordern würden, und dann nur ein Bruchteil der Konsumenten Bioprodukte kauft, richten sich die Produzenten nach dieser Nachfrage.

Es braucht also nicht mehr Biobetriebe im Kanton?

Die Entwicklung geht ohnehin ganz klar zu mehr Nachhaltigkeit. Auch wenn sich nicht mehr Betriebe mit der Knospe zertifizieren lassen – die Landwirtschaft wird immer ökologischer. So sieht etwa das neue Pestizidgesetz, dessen Verordnung sich derzeit in der Vernehmlassung befindet, (Anmerkung der Redaktion: Parlamentarische Initiative: Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren) Massnahmen zur Reduktion von Risiken durch Pestizide vor. Aus Sicht des Bauernverbandes ist bei all diesen Entwicklungen auch ganz wichtig, dass wir an der produzierenden Landwirtschaft festhalten, das bedeutet: Dass Landwirte hauptsächlich über ihre verkauften Produkte einen Erlös erzielen können – nicht nur über Direktzahlungen.

Um Direktzahlungen ging es bei den kürzlich vom Stimmvolk abgelehnten Agrar-Initiativen. Zahlungen sollte etwa nur noch erhalten, wer pestizidfrei produziert. Auch der SOBV war dagegen – auf Ihrer Website danken Sie nach den Abstimmungen der Bevölkerung für ihr Vertrauen. Wieso?

Auch im Kanton fand ein heftiger Abstimmungskampf statt – und schliesslich auch eine grosse Mobilisierung, die zum Abstimmungsresultat geführt hat. Die Bauern haben sich währenddessen aber ziemlich kritisiert gefühlt. Dass die Kritik von aussen und recht plakativ daherkam, hat vielen zu schaffen gemacht. Die Mehrheit ist wirklich engagiert, hat lange, harte Arbeitstage und kümmert sich gut um Boden und Tiere – diese stellen für den Betrieb ja Arbeitskapital dar, und das gilt es zu erhalten. Das klare Abstimmungsergebnis ist ein Vertrauensbeweis dafür, dass diese Bemühungen nicht vergebens sind. Gleichzeitig ziehen wir auch unsere Lehren aus den politischen Diskussionen.

Inwiefern?

Wir wissen, dass wir weiterhin das Gespräch suchen müssen mit Bevölkerung und Politik. Wir müssen uns stetig weiterentwickeln und gegen aussen auch zeigen, was wir alles machen. Gleichzeitig hat sich auch im Kanton ein Stadt-Land-Graben gezeigt. Auch den würden wir gerne verkleinern. Auch wenn ich dafür noch nicht die richtige Lösung aus dem Hut zaubern kann.

Das neue Pestizidgesetz haben Sie schon angesprochen. Was für andere Projekte, die in die gleiche Richtung zielen, gibt es denn noch?

Da gibt es etwa das Pestired-Programm (Anmerkung der Redaktion: Kantone Solothurn, Waadt und Genf machen mit), das sich in der Pilotphase befindet. Hier werden Daten gesammelt mit dem Ziel, langfristig weniger Pestizide zu brauchen – und möglichst wenig an Ertrag einzubüssen. Dann gibt es das Ressourcenprogramm Humus, mit welchem im Kanton durch bodenschonende Landwirtschaft Humus auf- und nicht abgebaut werden soll. Es gibt zudem Es gibt zudem viele Biodiversitätsförderflächen, der Anteil liegt im Kanton Solothurn bei 22 Prozent, gefordert sind 7 Prozent, oder Projekte aus dem Mehrjahresprogramm Natur- und Landschaft.

Trotz solcher Bewegungen: Die Landwirtschaft bleibt ein wichtiges Thema auf dem politischen Parkett – demnächst geht es etwa um die Massentierhaltungs-Initiative.

Das ist wieder so ein Schlagwort – wie es auch schon für die Trinkwasser-Initiative gebraucht wurde. Auch der Begriff Massentierhaltung ist ein Schlagwort, das etwas auslöst in uns – wenn wir uns aber mit dem Ausland vergleichen, haben wir in der Schweiz keine Massentierhaltung. Wir haben im Vergleich viel kleinere Strukturen.

Nach der Trinkwasser-Initiative kommt aber auch dieses Anliegen vors Volk. Warum beschäftigen diese Themen im Moment so?

Das ist sicher einer Auswirkung der grünen Welle, der Klimabewegung. Diese hat sich in vergangenen Wahlergebnissen ausgewirkt und in der Art von politischen Vorstössen, die eingereicht werden. Wir spüren gleichzeitig zwar nicht gerade eine Gegenbewegung – aber auch, dass die Wertschätzung gegenüber der regionalen Landwirtschaft gestiegen ist. Während Corona haben etwa Hofläden einen Boom erlebt.



Es gibt also verbreitete Kritik – aber auch mehr Verständnis für Produkte vom Hof und was dahinter steckt?

Ich schätze das zumindest aufgrund der Rückmeldungen, die ich erhalte, so ein. Gerade während Corona rückte der Kontakt zum Nahen ins Zentrum. Und wenn man im Hofladen einkauft, kann man dort gleich auch Fragen zum Produkt stellen; die Bauern können aufzeigen, wie sie produzieren. Denn wir sind uns bewusst, dass auch wir uns immer weiter bewegen müssen – auch nach der Ablehnung der Agrar-Initiativen.