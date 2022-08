Neuer Roman von Solothurner Krimiautor Christof Gasser

Solothurner Krimi Der Solothurner Krimiautor Christof Gasser vereint die grosse weite Welt mit dem kleinen Schweizer Kanton: «Denn Solothurn ist nicht ab der Welt!» Christof Gassers fünfter Band rund um Polizeihauptmann Dominik Dornach und Staatsanwältin Angela Casagrande ist im August diesen Jahres erschienen und spielt zum ersten Mal auch in Olten. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 27.08.2022, 05.00 Uhr

Mit Leib und Seele Solothurner: Krimiautor Christof Gasser in den Gassen der Ambassadorenstadt. Bild: Hanspeter Bärtschi

Mit einem Prolog wie aus einem James-Bond-Film – so steigt Bestsellerautor Christof Gasser in sein neues Buch mit dem Titel «Solothurn blickt in den Abgrund» ein. Ein Mann will sich eigentlich bloss in einem Privatjet vom fernen Ausland nach Grenchen befördern lassen – und gerät in einen brutalen Hinterhalt.

Doch nicht nur in 10'000 Metern Höhe geht es in Gassers Geschichte korrupt zu und her; auch in Olten geschehen merkwürdige Dinge, bei denen eine Aktivistin für Frauenrechte beinahe ums Leben kommt. Die beiden Ermittelnden, Polizeihauptmann Dominik Dornach sowie Staatsanwältin Angela Casagrande, haben jedenfalls erneut alle Hände voll zu tun, um für Gerechtigkeit zu sorgen.

Midlife-Crisis als Initialzündung

Die actiongeladene Art, mit welcher der 1960 in Zuchwil geborene Geschichtenmacher schreibt, kommt denn auch nicht von ungefähr. «Ich war schon als Kind eine Leseratte. Alles, was mit Action und Abenteuer zu tun hatte, habe ich verschlungen.» Ab Mitte zwanzig kam schliesslich die Begeisterung für Krimis dazu.

«Insbesondere Friedrich Dürrenmatt hatte es mir angetan, egal ob als Buch oder Film.»

Bis Gasser selbst zu Papier und Stift griff und begann, seine Krimi-Ideen zu Papier zu bringen, sollten allerdings noch viele Jahre ins Land gehen. Seine berufliche Laufbahn begann einst mit einer KV-Lehre. Später arbeitete er in einer leitenden Funktion in der Grenchener Uhrenindustrie und dozierte nebenbei Unternehmensstrategie für Masterstudierende an der Fachhochschule Nordwestschweiz.

20 bis 30 Jahre sei er «wie verschollen» gewesen und habe den Wunsch zu schreiben immer wieder zur Seite geschoben. Erst mit 53 fing er an umzusetzen, was bereits seit längerem in ihm brodelte. Dies, weil sich eine Midlife-Crisis bei ihm bemerkbar machte. Dem Autor wurde in dieser Zeit unmissverständlich klar, dass er dem Drang zu schreiben endlich nachkommen musste:

«Ich bin Jahrzehnte schwanger gegangen mit dem Wunsch, Schriftsteller zu werden.»

Als er in Thailand dann auch noch einen kreativen Schreibworkshop besuchte, gab es kein Zurück mehr – auch wenn es eine knallharte Schulung mit viel Kritik war. «In diesem Workshop beschäftigten wir uns unter anderem mit der Frage, wie man überhaupt einen guten Einstieg schafft.» Die viel grössere Aufgabe sei jedoch jene, an einer Geschichte dranzubleiben. Sehr oft komme man an den Punkt, wo man sich fragt: «Und jetzt? Wie weiter?»

Das Resultat dieser strengen Schulung war sein erstes Buch im Jahr 2016: «Solothurn trägt Schwarz». «Ich fühlte während dieses Workshops förmlich, wie alles in mir in Bewegung geriet.» Und diese Energie, dieses Gefühl, komplett im Fluss zu sein, habe er auch heute noch, wenn er schreibe.

Christof Gasser liest an der Kulturnacht Solothurn. Bild: Oliver Menge

Mittlerweile konnte der in Oberdorf wohnhafte Autor einige Erfolge verzeichnen – seine bisher veröffentlichten Solothurner Krimiromane landeten auf Anhieb auf den Schweizer Bestsellerlisten –, weshalb er heute allein von der Schriftstellerei leben kann. Dies erlaubt es ihm, eigene Ideen rund um das Krimigenre anzuschieben, wie beispielsweise das Schweizerische Krimifestival in Grenchen – bei dessen Umsetzung hilft er seit 2021 massgeblich mit. Für ihn steht denn auch fest:

«Grenchen soll Krimi-Hotspot der Schweiz werden.»

Manchmal übernimmt eine Figur die Regie

Um ein Buch zu schreiben, zieht sich Gasser in der Regel für sechs bis acht intensive Wochen zurück, danach geht der Text ins Lektorat. «Ich komme jeweils sehr schnell ins Schreiben.» Gerade bei einem Krimi sei der Einstieg gut machbar, da am Anfang stets ein Verbrechen geschieht. «Und daran hängt man den Rest der Geschichte dann auf.»

Die Schwierigkeit bei dieser weltweit bekannten und schematisch weitgehend festgelegten Literaturform sei vielmehr, die Leserschaft mit Wendungen zu überraschen, ohne unglaubwürdig zu werden. Ebenfalls sei es herausfordernd, seit längerem bestehende Figuren wie Dornach und Casagrande stringent weiterzuentwickeln. Für Gasser darum besonders wichtig:

«Bei jedem neuen Roman muss ich mir die Frage stellen, was in der Zwischenzeit – also seit der letzten Geschichte – im Leben der Protagonisten passiert sein könnte.»

Überhaupt stehen für den Autor die Figuren im Vordergrund, die nicht selten die Regie übernehmen. «Es kann durchaus vorkommen, dass sich eine Figur ‹selbstständig macht›.» Dann sei es beinahe so, als habe die Figur einen Teil der Geschichte geschrieben.

«Ich weiss manchmal im Vorhinein nicht, was passiert.»

Die Intuition des Schriftstellers spielt bei der Entwicklung von Figuren und Handlungen ebenfalls eine zentrale Rolle. «Ich stelle mir beim Schreiben auch immer wieder die Frage: Was würde mich beim Lesen fesseln? Oder: Wie ansprechend ist eine Figur?» Davon lasse er sich leiten. «Ein guter Text muss es jedenfalls schaffen, an die Gefühlswelt der Lesenden anzudocken und neugierig zu machen.»

Solothurner Kleinstädte und die weite Welt?

Trotz seiner Bekanntheit kann Gasser noch immer problemlos durch die Ambassadorenstadt spazieren. «Es kommt zwar immer einmal vor, dass mich Leute erkennen und auch ansprechen, aber immer sehr höflich und zurückhaltend.» Anfangs sei das zwar schon etwas komisch gewesen, aber natürlich auch schmeichelhaft.

Doch wie bringt man die grosse, weite Welt und die kleinen Städtchen Olten und Solothurn denn nun glaubhaft unter einen Hut? Richtig schlimme Dinge passieren doch – jedenfalls gemäss Hollywood – nur in New York, Los Angeles oder London. Kann diese zugegeben recht gewöhnungsbedürftige Kombination wirklich funktionieren? Für Gasser steht diesbezüglich fest:

«Solothurn ist nicht ab der Welt. Und bis jetzt haben meine Geschichten jedenfalls ‹verhebt›.»

Ausserdem sei die Schweiz ja keine «Insel», welche von jeglichem Unheil bewahrt würde. «Alles, was irgendwo auf der Erde passieren kann, ist auch in einer Schweizer Kleinstadt möglich, denn Reibungen gibt es überall.» Hier würde Korruption vielleicht einfach etwas besser versteckt. In erster Linie habe er sich aber dazu entschieden, Solothurn als Ort des Geschehens zu wählen, weil er sich in dieser Stadt bestens auskennt. Dass dies auch bei der ortsansässigen Leserschaft sehr gut ankommen könnte, darauf habe ihn erst der Emons-Verlag «gelupft», welcher Gassers Bücher publiziert.

