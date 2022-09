Solothurner KMU Das Gewerbe ächzt unter den explodierenden Energiepreisen – Metzger Meier sagt: «Es ist schon fast ein bisschen kriminell» Zehn Mal höhere Strompreise lassen das Gewerbe verzweifeln. Man fordert die Möglichkeit, zurück in die Grundversorgung zu wechseln. Damit wären humanere Preisanstiege zu verkraften. Zugleich sucht man nach anderen Lösungen, zum Beispiel die Ausgliederung der Produktion. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 16.09.2022, 05.00 Uhr

Metzger Remo Meier kämpft mit den Energiepreisen. Er posiert vor einem «Blitz», einer Maschine, die zur Wurstherstellung gebraucht wird – und viel Strom verbraucht. Hanspeter Bärtschi

Remo Meier ist wütend. Enttäuscht vom Energieanbieter. Er spricht vom Ende einer 50-jährigen Partnerschaft. Dabei hat er sich vor knapp vier Jahren auch aufgrund der langjährigen Zusammenarbeit erneut für die AEK entschieden, schon damals im Besitz der BKW. Der Berner Energiekonzern produziert einen grossen Teil des Stroms selbst, weshalb die Preise für Kunden in der Grundversorgung 2023 praktisch unverändert bleiben.

Zugleich verlangt die BKW wie alle anderen Anbieter von ihren Kunden im freien Markt den Preis, zu dem der Strom aktuell an der Strombörse gehandelt wird. Es gebe in diesem Sinne keinen echten Preiswettbewerb unter den Anbietern, so Meier. Das hat für ihn fatale Konsequenzen.

Bisher hat Meier Strom zu einem Tarif von 6,5 Rappen pro Kilowattstunde (kWh) bezogen. Hätte er Anfang Woche einen neuen Vertrag für das kommende Jahr unterzeichnet, hätte ihm die BKW rund 65 Rappen verrechnet. Zehn Mal mehr als im aktuellen Vertrag. Weil zum Strompreis noch Netzkosten von 15 Rappen hinzukommen, würden seine jährlichen Energiekosten von rund 22’000 auf 95’000 Franken steigen.

Die BKW produziert einen grossen Teil des Stroms selbst, trotzdem verlangt sie von ihren Kunden, die sich im freien Markt für die BKW entschieden haben, die Preise, die an der Strombörse verlangt werden und ein x-Faches höher sind als ihre Gestehungskosten. Urs Byland

«Würde ich jetzt unterschreiben, wäre es das Todesurteil»

«Würde ich zu diesen Bedingungen einen Vertrag unterzeichnen, wäre das das Todesurteil für mein Unternehmen», sagt Meier. Denn während er sich vor knapp vier Jahren entschied, den Strom auf dem freien Markt zu beziehen, gibt es Konkurrenten, die immer noch in der Grundversorgung sind. Falls sie zudem BKW-Kunden sind – wie er selbst – dann müssen sie nur einen minimen Preisanstieg in Kauf nehmen (der übrigens auf die Erhöhung der Abgabe an die nationale Netzgesellschaft Swissgrid zurückzuführen ist). Meier: «Das ist eine riesige Ungerechtigkeit, fast schon ein bisschen kriminell.»

Seit 2009 ist es für Unternehmen mit einem Jahresverbrauch von mehr als 100'000 kWh möglich, den Strom auf dem freien Markt zu beziehen. Meier hat sich zehn Jahre später zu diesem Schritt entschieden. Auch auf Anraten des Metzgermeisterverbandes und von anderen Unternehmern.

Einsparungen von 3000 Franken stehen 75'000 Franken Mehrkosten gegenüber

Er sei sicher auch ein bisschen naiv gewesen damals, sagt er heute. Zum einen liess er sich von über viele Jahre stabilen Preisen verlocken, zum anderen konnte er ja tatsächlich ein bisschen sparen. Rund 1 Rappen pro kWh, «500 bis 1000 Franken im Jahr». Gute 3000 Franken auf die letzten drei Jahre. Und nächstes Jahr würden die Energiekosten auf einen Schlag um 75'000 Franken steigen (würde er heute den Vertrag abschliessen). Ein gewaltiges Minus unter dem Strich, da sich diese Preisexplosion nicht abwälzen lässt.

Naiv war er, weil ihm nicht bewusst war, dass der Entscheid für den freien Markt unumkehrbar ist. Einmal freier Markt, immer freier Markt. Wobei das noch nicht einmal im Vertrag stand, den er mit dem Energieanbieter unterschrieb. Es wurde einzig auf den Gesetzespassus verwiesen, der dies festhält, und auf einen Bundesgerichtsentscheid. «Selbst Leasingverträge sind transparenter, dort steht wenigstens alles im Kleingedruckten», sagt Meier.

Solarzellen helfen ein bisschen, aber letztlich zu wenig

Auch André Scholl macht kein Geheimnis aus dem Ernst der Lage. «Es ist existenziell, was derzeit abläuft», sagt er. Auch er ist Metzger, 13 Mitarbeitende hat er in Selzach. Scholl und Meier sind in engem Austausch, ihre Betriebe fast ein Abbild voneinander. Scholls Stromverbrauch ist leicht höher (130 kWh), allerdings hat er letzten Sommer eine Fotovoltaikanlage aufs Dach bauen lassen.

André Scholl hat seit letztem Sommer eine Fotovoltaikanlage. Diese deckt seinen Strombedarf zwar nicht, aber sie federt die Preisexplosion etwas ab. Wolfgang Wagmann

Seither produziert er 30 kWh selbst. Den Rest aber muss er immer noch auf dem freien Markt beziehen. Scholl: «Die Fotovoltaikanlage federt alles ein bisschen ab, aber sie löst das Problem nicht.» Das Problem, dass ein Teil der Konkurrenz nur einen Bruchteil für den Strom bezahlt und er und Meier damit aus dem Markt gedrängt würden.

Gewerbler fordern Möglichkeit, zurück in die Grundversorgung zu kommen

Wie der Gewerbeverband fordern die beiden Solothurner Metzger die Möglichkeit, zurück in die Grundversorgung wechseln zu können. Die Diskussionen dazu laufen, aber Zeit bleibt ihnen eigentlich keine mehr. Vorbereiten wollen sie sich trotzdem. Und Lösungen suchen. Meier zum Beispiel sagt, er sei am Prüfen, ob es Sinn machen könnte, den Produktionsstandort zu wechseln.

Das würde allenfalls die Möglichkeit bieten, bei Gründung einer neuen Gesellschaft zurück in die Grundversorgung zu wechseln. Eine Art Buebetrickli auf juristischem Glatteis. «Ich will nicht mein Geschäft vorsätzlich an die Wand fahren», sagt Meier. Es sei seine unternehmerische Pflicht, alle in Frage kommenden Lösungen zu prüfen.

Alle Optionen prüft auch Simon Gassler, CEO der Hans Gassler AG in Gretzenbach. Korrosionsschutz, Baumalerei und eine Industrielackiererei gehören zum Betrieb, genauso wie 80 Mitarbeitende. Über 80 Prozent des jährlichen Energiebedarfs von bis zu 900'000 kWh verschlingt das Lackieren.

Zurück zum Öl, um den exorbitanten Strompreisen auszuweichen?

Gassler muss schon dieses Jahr höhere Preise verkraften. Bis und mit 2021 bezahlte er während rund fünf Jahren um die 6 Rappen pro kWh, heuer ist es doppelt so viel. «Wir kämpfen jetzt schon», sagt er. Und schon nächstes Jahr müsste er derzeit 65 Rappen für eine kWh bezahlen. Denn er hat 2021 nur einen Vertrag über ein Jahr unterzeichnet. Weil damals fast sämtliche Experten davon ausgingen, dass es sich nur um temporäre Verwerfungen handle.

Wenn er davon erzählt, Optionen zu prüfen, redet er auch davon, dass man in den letzten Jahren zur CO 2 -Reduktion mehrere hunderttausend Franken investiert habe, um bei der Wärmeerzeugung von Öl auf Strom zu wechseln. Bei der Beheizung der Chemiebäder zum Beispiel. Eine zu prüfende Option: der Wechsel zurück auf Öl. So grotesk es ist, wie Gassler selbst sagt. Aber: «Der Ölpreis ist zwar auch doppelt so hoch wie vor einem Jahr, aber er ist für alle gleich.»

Auch eine temporäre Schliessung wird ins Auge gefasst

Eine weitere Option, die er prüfen müsse: eine temporäre Schliessung der Lackiererei.« Bei dermassen grotesken Energiepreisen haben wir vielleicht keine andere Wahl», sagt Gassler. Dann müsste er vorübergehend Kurzarbeit anmelden. Oder im schlimmsten Fall Leute entlassen. Gassler: «Das möchte ich mit allen Mitteln verhindern. Wir sprechen dauernd von Fachkräftemangel und dann Leute entlassen? Der Schaden wäre gewaltig.»

Auch er hofft dringend auf eine politische Lösung. Sie hätten sich mit vielem auseinandergesetzt. Mit einer Mangellage, der teilweisen Einstellung der Produktion. Sie haben Lösungen gesucht, Möglichkeiten, in der Nacht zu arbeiten, geprüft. Überall sei man vorbereitet. Aber: «Eine solche Kostenexplosion hätten wir nicht für möglich gehalten.»

Die Position des Solothurnischen Gewerbeverbands

Diesen Freitag treffen sich Vertreter des Gewerbes mit Regierungsrätin Brigit Wyss zu einem runden Tisch. Wie der schweizerische Gewerbeverband fordern die Solothurner die Möglichkeit, zurück in die Grundversorgung wechseln zu können. Es brauche diese Möglichkeit aber schon für das kommende Jahr, 2024 bringe vielen Gewerblern, die unter den explodierten Energiepreisen leiden, nichts mehr, sagt Andreas Gasche, Geschäftsführer des Solothurnischen Gewerbeverbands.

Danach müsste der Betrieb mindestens drei weitere Jahre in der Grundversorgung bleiben und während dieser Zeit eine bestimmte Strafzahlung leisten (z. B. einen rund 10 Prozent höheren Preis für den Strom). Das müsse verkraftbar sein. Zugleich will man alles daran setzen, dass Swissgrid die Netznutzungstarife vorerst einfriert und nicht auch noch nach oben korrigiert.

Härtefallentschädigungen sind kein Thema beim Gewerbe

Während Härtefallentschädigungen bei den Gewerblern keinen Anklang finden, ist das Thema Kurzarbeit für gewisse Betriebe ein Mittel, das helfen könnte. Wie das Beispiel der Hans Gassler AG zeigt. Auch wenn alle lieber arbeiten würden, wenn sie denn konkurrenzfähig blieben.

Andreas Gasche hat Verständnis dafür, dass die Energieversorger jetzt nicht auf einmal sämtliche Grossverbraucher in die Grundversorgung nehmen können. Das würde nämlich zur Folge haben, dass auch dort die Preise stärker steigen müssten. Aber man könnte sich vorstellen, dass man diese Möglichkeiten gewissen Gruppen von kleineren und mittleren Unternehmen gibt, um sie zu retten.

Er weiss, dass derzeit alle Lösungen suchen. Mit Auslagerungen, Energiesparvereinbarungen oder Eigenverbrauchsgemeinschaften. Man suche Schlupflöcher, beginne das Gesetz breit auszulegen. «Es gibt kein anderes Thema, das die Unternehmer derzeit mehr beschäftigt», so Gasche.

