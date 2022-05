Joel Grolimunds Einschätzungen zum Eurovision Song Contest 2022

Joel Grolimund «Ich erachte eine Titelverteidigung von Italien als möglich»: Einschätzung des SRF-Moderators zum Eurovision Song Contest Der Solothurner Joel Grolimund moderiert im Gesellschaftsmagazin «Gesichter & Geschichten» drei Sendungen im Zusammenhang mit dem ESC. Seine persönlichen Favoriten auf den Sieg sind Italien oder Schweden. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 11.05.2022, 11.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Zuchwiler SRF-Moderator wird im Rahmen des Eurovision Song Contest 2022 drei Livesendungen moderieren. Ann-Kathrin Amstutz

Der Solothurner Joel Grolimund ist Moderator bei SRF, wo er seit 2017 für das Gesellschaftsmagazin «Gesichter & Geschichten» arbeitet. Seit dem letzten Jahr moderiert Grolimund beim SRF die Rahmensendungen zum Eurovision Song Contest (ESC).

Wie sieht Ihr Programm als Moderator während des ESC aus?

Im Rahmen der SRF-Sendung «Gesichter & Geschichten» moderiere ich die Rahmensendungen zum ESC. Am Dienstag startete meine intensive ESC-Woche. Meine letzten beiden Vorbereitungstage sind am Dienstag und Mittwoch. Danach folgen drei Livesendungen am Donnerstag, Samstag und Sonntag.

Was wird der Inhalt Ihrer Sendungen sein?

Die Sendungen am Donnerstag und am Samstag dauern von 20.10 bis 21 Uhr und sind jeweils Einstimmungssendungen auf das zweite Halbfinale und das Finale.

Am Donnerstag steht die Unterhaltung im Vordergrund. Mit Gästen bespreche ich die grössten Aufreger, Schmunzler, Tops und Flops der bisherigen ESC-Geschichte. Auch die diesjährige Ausgabe wird vorbesprochen. Eine spezielle Rolle wird meine Grossmutter einnehmen. Seit Jahren ist sie die begeisterte ESC-Zuschauerin. Am Donnerstag wird sie die diesjährigen Kandidatinnen und Kandidaten bewerten.

Am Samstag steht die Sendung im Kontext des grossen Finales. Mit den beiden Studiogästen Luca Hänni und Francine Jordi werden wir die Zuschauenden auf das Finale einstimmen. Zusätzlich schaue ich mit den beiden Gästen auf ihre eigenen ESC-Finale-Teilnahmen zurück.

Joel Grolimund 2021 moderierte bereits 2021 im Rahmen des letztjährigen Eurovision Song Contest eine G&G-Sondersendung. Zu Gast bei seiner ersten Livesendung war der Schweizer Act Gjon's Tears. Zvg

Am Sonntag habe ich eine Sendung mit dem Schweizer Kandidaten Marius Bear. Direkt nach seiner Rückkehr aus Turin kommt er zu uns nach Zürich ins SRF-Studio. Zusammen werden wir den ESC rekapitulieren.

Wie sieht Ihr ESC-Finalabend aus?

Den gesamten Samstag verbringe ich mit der Vorbereitung der abendlichen Sendung. Die eigentliche Sendung dauert von 20.10 Uhr bis um 21 Uhr. Anschliessend werde ich in Zürich bleiben und mit meiner Freundin das Finale schauen. Wir werden gemeinsam meine Abendsendung feiern, denn dies ist weiterhin etwas Spezielles für mich. Weil der ESC bis um 1 Uhr dauert und ich am Sonntag die nächste Sendung mit Marius Baer moderiere, werde ich am Samstag nicht nach Solothurn zurückkehren.

Welche Community spricht aktuell der ESC an?

Der ESC spricht ein breites Publikum an. Sowohl bei Jung als auch Alt ist die Show beliebt. In der Vergangenheit verlor der ESC zwar an Beliebtheit. Dennoch ist es bei vielen ein typischer Familienfernsehabend. Nach den letztjährigen Schweizer Erfolgen wurde der ESC in der Schweiz wieder beliebter.

Trotzdem wandelten sich die Zuschauenden. Anstelle einer geordneten Veranstaltung wurde der ESC zu einem riesigen Fest. Neben dem Gesang sind die Show und das Outfit ebenso entscheidend. Bei der Queer-Community ist der ESC sehr populär. Sie organisieren europaweit, so auch in der Schweiz, Partys und Public Viewings.

Welche Eigenheiten hat der ESC 2022 in Turin?

Der ESC 2022 steht weiterhin unter dem Einfluss von Corona. Die Einschränkungen in Italien sind vergleichsweise streng. Dies hat ebenso Einfluss auf die Durchführung des Events und auf die Arbeit der Journalistinnen und Journalisten.

In Bezug auf die Show können die Kandidatinnen und Kandidaten vielen Genres zugeordnet werden. 2022 steht der ESC speziell im Zeichen des Ukraine-Kriegs. Obschon Ukraine nur mit einem mittelmässigen Song antreten, sind sie die Favoriten. Viele Punkte werden sie aus Solidarität holen. Persönlich rechne ich jedoch nicht mit einem Sieg der Ukraine, auch wenn ich es ihnen natürlich gönnen würde.

Der ukrainische Kalush Orchestra mit seinem Song «Stefania» im ersten Halbfinale des Eurovision Song Contest in Turin. Alessandro Di Marco / EPA

Wer sind Ihre Favoriten auf den Sieg?

Meine Topfavoriten sind die Kandidaten aus Italien und die Kandidatin aus Schweden. Eine Titelverteidigung von Italien erscheint mir dieses Jahr möglich. Beide Songs haben bereits eine gewisse Bekanntheit und überzeugen musikalisch. Im ersten Halbfinal überzeugte mich der portugiesische Auftritt der Sängerin «Maro» besonders. Mit ihrem Lied «Saudade, saudade» schaffte sie es, mich emotional zu berührten.

Was trauen Sie dem Schweizer Kandidaten Marius Bear mit dem Lied «Boys Do Cry» im Final zu?

Marius Bear schaffte mit seinem Auftritt im ersten Halbfinal bei Eurovision Song Contest in Turin den Sprung ins Finale. Luca Bruno / AP

Über den Finaleinzug von Marius Bear freue ich mich sehr. Obschon ich seinen Song sehr ruhig finde, konnte er mich mit seiner herausragenden Stimme abholen. Ich hoffe, dass er im Final mit seiner Stimme viele Punkte holen wird. Für mich ist Marius Bear zwar nicht der Topfavorit auf den Sieg. Trotzdem traue ich ihm mit einem ähnlich guten Auftritt einen guten Platz im vorderen Mittelfeld zu. Hoffentlich klappt im Final alles mit den Lichteffekten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen