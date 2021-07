Solothurner Impfkampagne Plötzlich wäre man froh um jeden «Impfdrängler» Im Kanton Solothurn gibt es mehr Impfstoff als Impfwillige. Der Kanton bietet aber keine Incentives an. Belohnungen fürs Impfen wie anderswo gibts nicht. Hanspeter Schläfli 12.07.2021, 05.00 Uhr

Richtige Kampagne? Das Gesundheitspersonal zeigt sich landauf landab eher impfskeptisch. zvg

Impfdrängler. Das war bis im Mai ein Schimpfwort. Das Vakzin, das vor dem neuartigen Coronavirus schützt, war ein rares Gut und der Neid grassierte: Warum bist du schon geimpft und ich warte noch immer auf meinen Termin?

So und ähnlich wurde mit dem Finger auf die Geimpften gezeigt, die es gewagt hatten, sich zu outen – als hätten die etwas Verbotenes gemacht. Diese Zeiten sind vorbei. Heute gibt es im Kanton Solothurn mehr Impfdosen als Impfwillige. «Alle Personen, die sich bis am 6. Juli angemeldet haben, haben ihren Impftermin bereits erhalten», sagt Mirjam Andres vom kantonalen Fachstab Pandemie zur aktuellen Situation.

Hotline anrufen wenn es zu lange geht

Es ist eine etwas optimistische Aussage. «Ich habe mich Mitte Juni eingetragen, aber nach der Anmeldebestätigung habe ich keine Nachricht mehr bekommen», sagt eine Frau, die in Luterbach lebt. Sie möchte endlich wieder einmal ihre Mutter in Portugal besuchen und will sich deshalb möglichst rasch impfen lassen. Nicht nur, damit das Reisen einfacher wird, sondern auch, um die Gesundheit ihrer Mutter zu schützen.

Mirjam Andres, die eigentlich in der Fachstelle Pandemie für die Kommunikation zuständig ist, kümmerte sich nach dem Hinweis auf das Problem persönlich um den Fall. Sie empfiehlt:

«Wer länger als eine Woche auf die Zustellung des Impftermins wartet, sollte sich auf unserer Hotline melden. Dann finden wir eine Lösung.»

Der Rhythmus sei hoch und Probleme mit der Anmeldung die Ausnahme, sagt Andres: «Wir verzeichnen zurzeit pro Woche 1000 bis 2000 Neuanmeldungen. Das ist erfreulich. Bis Ende Juli werden 60 Prozent der erwachsenen Einwohnerinnen und Einwohner im Kanton Solothurn vollständig geimpft sein. Wir haben Kapazitäten und Impfstoff, um noch mehr impfen zu können und hoffen, dass sich möglichst viele Personen anmelden werden, so dass bis Ende Sommer 70-75 Prozent der Erwachsenen geimpft sein werden.»

Vertrauen auf Impfung schwindet rapide

Politik und Gesundheitsämter sind sich einig: Impfen ist die Lösung. In der Bevölkerung herrscht aber eine andere Meinung: «Die Überzeugung lässt nach, dass die Impfung den Weg aus der Pandemie ebnet – sie sinkt von 61 auf 51 Prozent», lautete das Fazit einer Umfrage der SRF-Sendung 10vor10 am vergangenen Freitag. «Wir bieten niederschwellige Impfmöglichkeiten wie Drive-ins, Impfen in Apotheken und mit Mobilen Teams an», beschreibt Andres die Bemühungen des Kantons.

«Seit 1. Juli läuft auch die Social Media-Kampagne des Bundesamts für Gesundheit. Diese soll durch eine einfach verständliche Anleitung und durch den direkten Link auf unser Anmeldetool mehr Menschen motivieren, sich impfen zu lassen.»

Kampagnen mit Mängeln

«Schützen, testen, impfen. So holen wir unseren Alltag zurück.» Der Slogan, den der Kanton Solothurn verbreitet, wird bei den 25 Prozent der Bevölkerung, die sich laut der am Freitag veröffentlichen Umfrage der Nachrichtensendung 10vor10 definitiv gegen das Impfen entschieden haben, nichts bewirken. Diese haben ihr Risiko akzeptiert, schwer am neuen Coronavirus zu erkranken oder daran zu sterben.

Das Plakat des Bundesamtes für Gesundheit zeigt eine Ärztin hinter Mundschutz, die sagt: «Ich werde mich impfen lassen“. Dies wirft eher die Frage auf, warum diese Ärztin nicht schon lange geimpft ist. «Jetzt auch für Jugendliche ab 12 Jahren»: Dieses Merkblatt ist mit kindischen Comicfiguren übersät, als wäre es für Sechsjährige gedacht, aber nicht für pubertierende Jugendliche.

Die 10vor10-Umfrage zeigt auch deutlich, wo das Potenzial liegen würde: Viele junge Leute sind nicht gegen das Impfen, warten aber ab, obwohl sie so lange auf ihr Recht nach unbeschwertem Leben mit Festen, Konzerten und Veranstaltungen verzichten mussten. Eine Heerschar Kommunikationsfachleute und Werber werden bezahlt, um wieder Schwung in die ins Stocken geratene Impfkampagne zu bringen. Irgendetwas, das die Bedürfnisse dieser Gruppe direkt ansprechen könnte, haben sie nicht hervorgebracht.

Andere Länder waren da mit ihren Kampagnen bedeutend innovativer: In Israel gab es bei der Impfung einen gratis Drink an der Bar. Im amerikanischen Bundesstaat Ohio gab es mit dem Piks ein Los, mit dem man in einer eigens geschaffenen Lotterie eine Million Franken gewinnen konnte. Für viele Grund genug, die Impfung nicht mehr länger hinauszuschieben.

Keine Belohnungen vorgesehen

Wie wärs mit einem Impfzelt an einem Open-Air-Konzert? «Wir stehen in Verbindung mit verschiedensten Institutionen und klären mit diesen ab, wie man die Bevölkerung möglichst niederschwellig erreichen könnte. Zum Beispiel durch Mobile Impfteams vor Ort. Eine Impfung zu belohnen ist im Kanton Solothurn aktuell nicht vorgesehen», sagt dazu Mirjam Andres.

