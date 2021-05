Solothurner Gerichte Wenn Berufsverbote drohen: Richter verzeichnen vermehrt Fälle wegen Besitzes von Kinderpornografie Neue gesetzliche Regelungen führen auch im Kanton Solothurn zu vermehrten Gerichtsverfahren wegen verbotener Pornografie. Denn schon der Besitz eines einzigen Bildes kann üble Folgen haben. Hans Peter Schläfli 14.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Visier der Strafverfolger: Konsumenten und Besitzer verbotener Pornografie. Martin Ruetschi / KEYSTONE

Meldungen zum Thema Kinderpornografie reissen nicht ab. Da war zum Beispiel der heute 40-jährige, frühere Fussballstar Christoph Metzelder, der in Deutschland zu einer auf Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt wurde, weil er kinderpornografische Dateien besessen und an drei Frauen weitergeleitet hatte.

Kürzlich wurde publik, dass mit «Boystown» eine der weltweit grössten Kinderpornoplattformen im Darknet ausgehoben wurde und es in Deutschland und Paraguay zu Verhaftungen kam. Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass es unter den über 400'000 Kunden und Kundinnen dieser illegalen Plattform auch Personen aus dem Kanton Solothurn hatte, die schon bald von der Staatsanwaltschaft kontaktiert werden.

Vier Verhandlungen an zwei Tagen

Was auffällt ist die Häufung der Fälle, die derzeit im Kanton zur Verhandlung kommen. Alleine beim Richteramt Solothurn-Lebern stehen am 17. und 18. Mai vier Prozesse wegen verbotener Pornografie auf dem Kalender, in einem Fall handelt es sich explizit um die Darstellungen sexueller Handlungen mit Minderjährigen. «Das ist Zufall», beantwortet Karin Kubli auf Anfrage beim Amtsgericht,

«die Verhandlungen werden einzig wegen des zu erwartenden zeitlichen Aufwandes im Kalender zusammengestellt, das Thema spielt dabei keine Rolle.»

Dass es keine konzertierte Aktion und keinen direkten Zusammenhang zwischen den vielen Gerichtsfällen gebe, bestätigt auch Caroline Schenker von der Medienstelle der Staatsanwalt: «Es hängt damit zusammen, dass am 1. Januar 2019 mit dem Paragrafen 67.3 ein neuer Passus in Kraft getreten ist. Demnach muss mit einem Berufsverbot belegt werden, wer wegen Kinderpornografie verurteilt wurde», erklärt die Staatsanwaltschaft die Häufung.

«Ein solches Berufsverbot kann nicht mittels Strafbefehl, sondern einzig durch ein Gericht verfügt werden.»

So müssten nun auch einfachere Fälle, selbst wenn bei den Ermittlungen nur ein einziges Bild mit Kinderpornografie auf einem Computer gefunden wurde, durch ein Gericht beurteilt werden.

Die deutsche Kriminalstatistik weist während des Pandemiejahres 2020 eine Zunahme der Anzeigen wegen Kinderpornografie um 6,8 Prozent auf, wie «Die Zeit» am 15. April schrieb. «Trotz der Corona-Kontaktbeschränkungen hat die Polizei mehr sexuellen Missbrauch von Kindern aufgedeckt. Und das, obwohl Missbrauch, wenn er in den heimischen vier Wänden stattfand, wegen der vorübergehenden Schliessung von Schulen, Kitas und Jugendeinrichtungen womöglich eher unentdeckt blieb – und obgleich manche Tatgelegenheiten für Fremde wegfielen», schreibt die Zeitung.

Gelegenheit macht Konsumenten

Das Pandemiejahr 2020 zeigte dagegen im Kanton Solothurn einen – allerdings statistisch nicht signifikanten – Rückgang auf 131 Fälle, während es im Vorjahr 141 waren. Die Anzeigen wegen Konsums von Pornografie, die tatsächliche Handlungen mit Minderjährigen zeigt, ist gleichzeitig im Kanton leicht von 24 auf 26 Fälle angestiegen.

Die vom Bundesamt für Statistik zusammengestellten Zahlen liefern keinen Zusammenhang zwischen der Pandemie und dem Konsum illegaler Pornografie. Verurteilungen wegen solcher Delikte nahmen längerfristig in der Schweiz von 925 im Jahr 2006 auf 1426 im Jahr 2019 zu. Diese deutliche Zunahme kann einerseits mit der gestiegenen Sensibilisierung der Bevölkerung und der Staatsanwaltschaft für das Thema, andererseits aber auch mit der Banalisierung jeglicher Pornografie und der immer leichter werdenden Verfügbarkeit im Internet erklärt werden.