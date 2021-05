Solothurner Frauen-Serie Weltraumforscherin Kathrin Altwegg: «Das Rätsel des Lebens wird immer grösser» Im 7. Teil der Serie «Solothurnerinnen sichtbar gemacht» sprechen wir mit Kathrin Altwegg über ausserirdisches Leben und die Gründe, warum auch heutzutage nur wenige Frauen Physik studieren. Ann-Kathrin Amstutz 31.05.2021, 05.00 Uhr

Weltraumforscherin Kathrin Altwegg steht vor dem künstlichen Kometen, der an der Uni Bern gebaut wurde. Hanspeter Bärtschi

Da der Kampf um Frauenrechte immer auch ein Kampf ums Sichtbarwerden war und ist, wollen wir 2021 Solothurnerinnen sichtbar machen. Jeden zweiten Montag erzählt eine Solothurnerin von ihren Erlebnissen und Zielen und zeigt sich so den Lesern.

Kathrin Altwegg, 69 ist Weltraumforscherin und emeritierte Professorin an der Universität Bern. Sie wuchs in Klus bei Balsthal auf, besuchte das Gymnasium in Solothurn und studierte ab 1970 Physik in Basel. Breite Bekanntheit erlangte Altwegg durch die Rosetta-Mission zum Kometen Tschuri, da sie als Projektleiterin für die Entwicklung des Massenspektrometers Rosina verantwortlich war. Altwegg ist mit einem Physiker verheiratet und hat zwei Töchter. Sie geht gerne reiten und wandern oder kümmert sich um den Gemüsegarten vor ihrem Haus in Kehrsatz. (aka)

Frau Altwegg, wie würden Sie den Weltraum definieren?

Der Weltraum ist enorm faszinierend und ästhetisch schön. Im Prinzip ist es ein riesiger Lebensraum – nicht unendlich, aber riesig.

Also ist der Weltraum alles andere als ein leeres Nichts.

Es hat zwar viel Nichts, aber es ist nirgends leer. Es gibt überall Atome und Moleküle – sie sind einfach weiter voneinander entfernt als auf der Erde. Die Leute stellen sich das All leer vor, aber diese Vorstellung ist völlig falsch.

Glauben Sie, dass die Menschen den Weltraum eines Tages besiedeln werden?

Nein. Wir Menschen sind an die Bedingungen auf der Erde angepasst – im Weltraum sind wir elend verletzlich. Etwa durch kosmische Strahlung, die sich ähnlich wie Radioaktivität auf uns auswirkt. Die Erdatmosphäre und das Magnetfeld schützen uns davor, aber schon auf dem Mond fällt dieser Schutz weg. Das würden wir nicht überleben.

Projekte wie jenes von Elon Musk, den Mars bewohnbar zu machen, sind also Fantastereien.

Ja, das halte ich für unrealistisch. Ich bin fast sicher, dass wir wieder auf den Mond gehen werden, aber immer nur für kurze Aufenthalte – maximal ein paar Wochen. Terraforming-Projekte [Umformung von anderen Planeten in erdähnliche Himmelskörper, die Redaktion], wie Musk sie verfolgt, sind auch ethisch nicht tragbar.

Im Video erzählt Kathrin Altwegg, warum sie nach der Einführung des Frauenstimmrechts den Militärdienst absolvierte und welchen Tipp sie anderen Frauen zum beruflichen Erfolg mitgeben würde:

Wenn die Erde einmal nicht mehr bewohnbar wäre…

…dann ist der Rest noch viel weniger bewohnbar. Wir müssen der Erde Sorge tragen. Das ist alles, was wir tun können.

Was suchen die Menschen im Weltraum, was sie auf der Erde nicht finden?

Es ist sicher die Frage nach dem Ursprung, die uns antreibt: Woher kommen wir, wohin gehen wir? Und dann natürlich die grosse Frage, ob wir alleine sind im Weltraum – oder ob es irgendwo Leben gibt.

Sie haben dazu eine klare Antwort…

Es gibt fast sicher noch Leben. Wahrscheinlich in anderer Form, als wir es kennen – wir sind ein Produkt von vielen Zufällen. Aber für mich ist eigentlich klar, dass es noch anderes kohlenstoffbasiertes Leben gibt – vielleicht auch siliziumbasiert.

Denken Sie, dass wir dieses Leben entdecken werden?

Ich hoffe es. Was wir wahrscheinlich aber nie schaffen werden, ist die Kommunikation. Mit allen physikalischen Gesetzen, die wir heutzutage kennen, müssen wir sagen: Die Distanzen sind einfach zu gross. Selbst wenn wir Nachrichten mit Lichtgeschwindigkeit senden könnten, würde das Tausende von Jahren dauern. Und wie will man kommunizieren, wenn es so lange dauert, bis eine Antwort kommt?

In ein paar Jahrtausenden kann viel passieren…

Ja, ob es dann die Menschheit noch gibt, ob wir noch die gleichen Kommunikationsmittel benutzen, ob sich überhaupt noch jemand an die Botschaft erinnert… Das ist alles sehr fraglich. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir Leben anhand der Signatur eines Planeten feststellen – auch wenn das extrem schwierig ist.

Was meinen Sie mit «Signaturen»?

Biosignaturen sind Elemente oder Moleküle, die auf die Existenz von Leben hinweisen. Zum Beispiel Sauerstoff und Methan: Früher dachte man, wo diese zu finden sind, muss es Leben geben. Denn diese Gase reagieren miteinander und verschwinden sehr schnell, wenn sie nicht ständig nachgeliefert werden. Und das Einzige, was Sauerstoff nachliefern kann, sind Lebewesen – so dachte man. Seit wir aber mit der Rosetta-Mission auf dem Kometen Tschuri waren, wissen wir: Dort gibt es Methan und O 2 , aber kein Leben.

Wie ist das zu erklären?

Auf dem Kometen ist alles gefroren, auch Methan und Sauerstoff – deshalb gibt es keine Reaktion. Auch Aminosäuren fanden wir, die ebenfalls als wichtige Indikatoren für die Existenz von Leben galten. Das hat die frühere Lehrmeinung umgeworfen.

Schon noch blöd…

Ja, allerdings! Nun bleibt noch das Chlorophyll – das Grüne in den Pflanzen, das die Photosynthese ermöglicht. Wenn wir dieses auf einem anderen Stern finden würden, wäre das wohl ein Zeichen für Lebewesen. Aber auch das Chlorophyll ist nur deswegen grün, weil diese Farbe mit unserem Sonnenlicht die beste Energiegewinnung ermöglicht. Auf anderen Planeten, mit anderen Sonnen, ist vielleicht eine andere Farbe besser geeignet. Das ist eines der Probleme, die wir heutzutage haben: Was für Moleküle suchen wir, die auf Leben hinweisen?

Da haben Sie einen grossen Beitrag geleistet.

Ja, einen negativen Beitrag! Weil wir fast alles gefunden haben, das vorher als Indiz für Leben galt. Das Rätsel des Lebens wurde dank uns noch ein bisschen grösser.

Was sagen Sie dazu: Ein Rätsel erklären zu wollen, nimmt ihm seinen Zauber.

Nein, im Gegenteil! Je mehr wir wissen, desto mehr erkennen wir, dass wir sehr vieles nicht wissen. Das Geheimnis und der Zauber werden immer grösser. Wenn wir zurückverfolgen, woher die Erde und unser Sonnensystem kommen, dann landen wir beim Big Bang. Aber was war vorher? Laut Einstein gab es kein Vorher. Spätestens da bekommen Sie Kopfschmerzen. Da landen Sie bei der Philosophie und der Theologie.

Das sind die Bilder der Rosetta-Mission, zu der Kathrin Altwegg einen wichtigen Beitrag leistete:

Zehn Jahre lang war die Raumsonde Rosetta im All unterwegs, bis sie an ihrem Ziel - dem Kometen Tschuri - ankam. Keystone Das ist das erste Bild, das Rosetta vom Kometen Tschuri machte ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team Zwei Jahre lang sammelte die Sonde Daten, während sie in Tschuris Orbit kreiste. Keystone Eine Aufnahme von Tschuri, die am 3. August 2014 aus einer Entfernung von 285 Kilometern gemacht wurde. ESA/dpa Keystone "Selfie" von der Rosetta-Sonde mit dem Kometen Tschuri aus einer Entfernung von 16 Kilometern, aufgenommen am 7. Oktober 2014. Zu erkennen ist, wie der Komet im Hintergrund Wasser und Staub ausgast. ESA/Rosetta/Philae/CIVA Die künstlerische Darstellung zeigt, wie sich Philae am 12. November 2014 von der Rosetta-Sonde löste, um auf dem Kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko zu landen. (Archiv) KEYSTONE/EPA/ESA / ATG MEDIALAB / HANDOUT Graphische Darstellung der Annäherung von Rosetta an den Kometen Keystone Dieses Bild von "Rosetta" zeigt Staubfontänen auf «Tschuri» nach Einbruch der Dunkelheit am 25. April 2015 (Bildmitte). Das Bild wurde aus einer Entfernung von etwa 93 Kilometern aufgenommen. ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team Den bisher spektakulärsten Gasausbruch des Kometen "Tschuri" konnte die europäische "Rosetta"-Sonde am 29. Juli 2015 aufnehmen. Der Komet nähert sich der Sonne, weshalb er immer mehr Gas und Staub ausstösst. ESA/Rosetta/MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA

Gingen Sie auch deshalb in die Weltraumforschung, weil Sie sich auch für die metaphysischen Fragen interessierten?

Nein, gar nicht – ich habe erst im Laufe der Zeit gemerkt, wie weit diese Fragen führen. Heutzutage sage ich immer, ich gehöre zur naturwissenschaftlich-philosophischen Fakultät. Wir arbeiten interdisziplinär und eng mit Philosophinnen und Theologen zusammen.

Haben Sie nicht als Kind schon vom Weltraum geträumt?

Nein, ich interessierte mich mehr für die Natur als für den Himmel. Ich wuchs in der Klus auf, da, wo heutzutage die Klettergärten sind – damals war ich die Einzige, die dort kletterte. Ich liebte es, draussen zu sein. Auch das Physikstudium begann ich aus Interesse an der Natur.

Als Sie 1970 das Physikstudium begannen, waren Sie die einzige Frau des Jahrgangs. Wie war das?

Mit den Kollegen hatte ich keine Probleme. Bei den Professoren war es unterschiedlich: Einer meinte, Frauen sollten lieber Strümpfe verkaufen, als Physik zu studieren. Ein Schlüsselerlebnis war, dass ich die Dissertation bei Iris Zschokke machen konnte. Sie war die erste Physikprofessorin an der Uni Basel.

Wurde von Ihnen als Frau mehr oder weniger erwartet als von Ihren Kollegen?

Ich stand mehr unter Beobachtung, aber die Erwartungshaltung war tief. Zum Beispiel kam bei einem Versuch, wo wir löten mussten, der Professor zu mir: Er mache die Arbeit für mich, da Frauen nicht löten könnten.

Auch heutzutage sind erst 15 bis 20 Prozent der Schweizer Physikstudierenden Frauen…

Ja, da gibt es noch viel Potenzial. Physik wird oft mit Technologie assoziiert, und in solchen Studiengängen ist der Frauenanteil überall tief. Oft mangelt es in diesem Bereich an weiblichen Vorbildern. Ausserdem ist der Zeitpunkt, wenn im Gymnasium die Weichen für die Studienwahl gestellt werden, denkbar ungünstig: Die Jugendlichen sind mitten in der Pubertät. Da brechen wenige aus den Rollenbildern aus.

Sie aber haben es geschafft: Sie wurden als Wissenschaftlerin erfolgreich. Was ist Ihr Erfolgsrezept?

Einerseits die Geduld: Am Rosetta-Projekt arbeiten wir schon viele Jahrzehnte, und die Auswertung wird uns auch jetzt noch jahrelang beschäftigen. Das braucht viel Ausdauer. Anderseits wohl auch, dass ich keine fixe Karriereplanung hatte: Ich hatte nie die Ambition, Professorin zu werden. Ich war einfach offen und habe Gelegenheiten ergriffen. Ich hätte nie gedacht, dass ich Weltraumforscherin werden würde.