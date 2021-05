Solothurner Frauen-Serie - «Ich war meiner Zeit voraus»: Tanzpädagogin Ursula Berger eckte mit ihrem Lebensentwurf und Frauenbild an

ist Tanzpädagogin, Choreografin, Yoga- und Spiraldynamik-Lehrerin. Sie war noch keine 20 Jahre alt, als sie die Tanzausbildung in Amerika begann. New York, Montreal, Los Angeles und San Diego sind Stationen ihrer Ausbildung. Nach der Rückkehr in die Schweiz eröffnete Berger 1977 in Olten ein eigenes Tanzstudio. Sie wirkte in verschiedenen Kompanien mit. 1996 gründete sie die Oltner Tanztage, die sie bis heute präsidiert. Daneben unterrichtet Berger an mehreren Hochschulen und arbeitet viel mit Kindern. (aka)