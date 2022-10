Solothurner Fotograf Alt Nationalrätin Grossenbacher-Schmid über verstorbenen Freund Roland Schneider: «Seine Texte berührten ebenso stark wie seine Bilder» Mit seiner Leica fotografierte Roland Schneider die Welt der abgehärmten Arbeiterinnen und Arbeiter, ihre Verlorenheit, ihre Träume – nicht immer zur Freude seiner Auftraggeber. Ruth Grossenbacher-Schmid Jetzt kommentieren 03.10.2022, 11.30 Uhr

Roland Schneider interessierte sich für die Situation der Arbeiterschaft. Im Bild eine Textilarbeiterin in Oberitalien. Roland Schneider / Copyright Historisches Museum Olten

Porträt Roland Schneider, Weihnachten 1961. Fotograf unbekannt

Roland Schneider war ein begnadeter Fotograf. Als Industriefotograf wurde er international bekannt. Seine Bilder gingen um die Welt und er erhielt zahlreiche internationale Auszeichnungen. Am meisten freute ihn aber 1982 der Kunstpreis des Kantons Solothurn.

Kennen gelernt hatte ich Roland Schneider 1959 in Erlinsbach, als er, noch als Seminarist, eine halbjährige Stellvertretung an der Oberstufe übernahm. Ich unterrichtete gleichzeitig an der Primarschule. Schon damals war Fotografieren seine Leidenschaft.

Mit seiner Rolleiflex, einer zweiäugigen Spiegelreflex-Kamera, konnte er sich stundenlang in der Aarelandschaft bewegen, bis er – in seinen Worten – ein Bild «schoss». Schon damals war Roland Schneider ein Suchender.

1960 bis 1963 studierte er Fotografie an der Folkwang-Hochschule für Gestaltung in Essen. 1964 begann er am Stalden in Solothurn als freischaffender Fotograf zu arbeiten. Er spezialisierte sich auf die Industriefotografie, arbeitete für Von Roll, Bally, Sulzer, Cern, Chemiekonzerne in Basel und danach in zahlreichen europäischen Ländern.

Roland Schneider / Copyright Historisches Museum Olten Roland Schneider / Copyright Historisches Museum Olten Bilder von Roland Schneider von der Erdölraffinerie in Cressier. Roland Schneider / Copyright Historisches Museum Olten

Roland Schneider interessierte sich hauptsächlich für die Situation der Arbeiterinnen und Arbeiter, darunter viele aus Italien, sowie für die Beziehung Mensch–Industrie. Nicht immer zur Freude seiner Auftraggeber. Denn er hatte immer eine Leica in seiner Hosentasche versteckt. Mit dieser fotografierte er die «Welt» der abgehärmten Arbeiterinnen und Arbeiter, ihre Verlorenheit, ihre Träume.

1972 bis 1990 arbeitete er mit dem Oltner Fotografen Franz Gloor (1948–2009) zusammen. Sie ergänzten sich. Franz Gloor war eher der stille Schaffer im Hintergrund, Roland Schneider sorgte für die Aufträge. Ihre Geschäftspartnerschaft dokumentierten sie mit einem gemeinsamen Copyright. Sie beteiligten sich an Ausstellungen, schufen Bildbände und unzählige Publikationen für Firmen und Institutionen.

Roland Schneider / Copyright Historisches Museum Olten Roland Schneider / Copyright Historisches Museum Olten Arbeitsalltag in der Industrie und Forschung. Roland Schneider / Copyright Historisches Museum Olten

1987 folgte für Roland Schneider eine «Zwischenzeit». Eine schwere persönliche Krise zwang ihn zu einem Aufenthalt in der psychiatrischen Klinik Solothurn. Dr. Zoss, der damalige Klinikdirektor, erlaubte Roland Schneider, überall in der Klinik zu fotografieren.

Bei meinen Besuchen führte er mich in sein Zimmer, das er zum Fotoatelier umgestaltet hatte. Auf seinem Bett lagen Fotoabzüge – ungeordnet. Zu jedem Bild hatte er einen Kurztext geschrieben. Diese Texte besprach er mit mir, begründete sie, veränderte sie. So bezeichnete er zum Beispiel das Bild einer alten Patientin mit einer Puppe im Arm mit «Liebe».

Seine Texte berührten mich ebenso stark wie seine Bilder. Dann durfte ich ihn auf seinem Gang durch die Klinik begleiten. Von den Patientinnen und Patienten wurde er mit Freude begrüsst. Man spürte das Vertrauen, das sie in ihn hatten. Für sie war er etwas Besonderes: kein Pfleger, kein Arzt – einfach der «Fotograf».

Die «Königin» – aus dem Zyklus «Zwischenzeit», aufgenommen in der Psychiatrie Solothurn. Roland Schneider

Die Vernissage der Fotoausstellung mit dem Bildband «Zwischenzeit – oder der Weg ins Freie» 1988 wurde zu einem gesellschaftlichen Ereignis, und die Klinik kaum mehr als Ghetto empfunden. Anfang der 1990er-Jahre trennten sich Roland Schneider und Franz Gloor.

Kurz vor seinem Tod, im Dezember 2009, vermachte Franz Gloor sein gesamtes Werk der Stadt Olten. Das Historische Museum verwaltet seinen Nachlass. Wenig später übergab auch Roland Schneider sein Werk dem Historischen Museum Olten. Zeitgleich wurde der Verein Archiv Olten (zur Bewahrung und Förderung der Fotografie am Jurasüdfuss) gegründet.

Ein Arbeiter an einer Metalltrennsäge. Roland Schneider / Copyright Historisches Museum Olten

Mit den Fotografien von Schneider und Gloor organisierte der Verein zwei Ausstellungen: 2013 «Der andere Blick» in der Stadtkirche Olten und 2014 «Die Fotografen Roland Schneider und Franz Gloor» in der Zentralbibliothek Solothurn. Roland Schneider besuchte beide Ausstellungen mit Anteilnahme und Freude, zog sich aber immer mehr in seine eigene Welt zurück. Am 19. September ist Roland Schneider verstorben.

Wenn ich nach all diesen Jahren Bilder von Roland Schneider sehe, begegne ich ihm mit seiner Kreativität, seinem ganz besonderen Humor und seiner Menschlichkeit.

Ausstellung Bis am 16. Oktober im Historischen Museum Olten: Ausstellung «Durch die Linse. Fotografien aus dem Psychiatriealltag» mit Fotografien von Roland Schneider

Ruth Grossenbacher-Schmid. Sandra D. Sutter

Ruth Grossenbacher ist alt Nationalrätin des Kantons Solothurn und Gründungspräsidentin des Archivs Olten für Fotografie am Jurasüdfuss. Sie war mit Roland Schneider befreundet.

