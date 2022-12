Solothurner Budget bleibt tiefrot

Solothurner Finanzen Sparen um keinen Preis: Das Budget des Kantons Solothurn bleibt tiefrot Der Kantonsrat gibt sich mit einem hochdefizitären Voranschlag zufrieden. Sämtliche Bemühungen, Gelder zu sparen oder umzulagern, schlagen fehl. Christof Ramser Jetzt kommentieren 14.12.2022, 16.02 Uhr

Die Passwangstrasse ist eine wichtige Verbindung im Kanton. Und ein Symbol für das Parlament, nicht beim Strassenbau zu sparen. Patrick Luethy

Auch am zweiten Tag der Dezembersession beugte sich der Solothurner Kantonsrat über den defizitären Voranschlag. Abgesehen von der Tatsache, dass die SVP, die das Budget insgesamt ablehnt, sämtliche Posten als einzige Fraktion konsequent zurückwies, verbesserten sich die tiefroten Zahlen in keiner Weise.

Gerichte, der Justizvollzug, Gemeinden und Zivilstandsdienst, das Migrationsamt sowie das Amt für Wald, Jagd und Fischerei erhalten ihre beantragten Mittel. Ein Antrag der FDP, dem Migrationsamt mit Verweis auf die stark steigenden Verwaltungskosten und einer nicht budgetierbaren, anrollenden Flüchtlingswelle 70'000 Franken zu streichen, wurde mit 56 gegen 36 Stimmen abgelehnt.

Chancenlos war ebenfalls ein Kürzungsantrag um 300'000 Franken für das Zivilstandswesen, aus dem laut Beat Späti (FDP, Bellach) «Ungemach» kommt. Der gewohnte Service könne kaum mehr gewährleistet werden. So müssen sich heiratswillige Solothurnerinnen und Solothurner offenbar sogar ausserkantonal das Jawort geben, wie Thomas Studer (Mitte, Selzach) kritisch bemerkte. Neues Eherecht, das Bevölkerungswachstum und binationale Ehen fordern ihren Tribut.

Strassenbau ist sakrosankt

Nichts wissen wollte eine Mehrheit des Parlaments schliesslich von einem Antrag der SP, der das Budget für einmal verbessern wollte. Sie schlug vor, vom Ertrag der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) – kommendes Jahr sind dies 13,6 Millionen Franken – statt der üblichen 50 Prozent lediglich 25 Prozent in die Strassenrechnung abzuzweigen. Der Rest soll in den ordentlichen Haushalt fliessen.

«Es geht hier um eine einmalige, buchhalterische Frage», sagte SP-Sprecher Simon Bürki (Biberist): «Wo benötigen wir im kommenden Jahr dringender 3,4 Millionen Franken: Im defizitären Voranschlag oder in der rekordhohen Strassenrechnung?» Noch nie sei die Strassenkasse des Kantons mit fast 108 Millionen Franken so gut gefüllt gewesen. Kein einziges Bauprojekt sei mit dieser Umlagerung gefährdet.

Damit konnten die Sozialdemokraten einzig GLP und Grüne überzeugen. In der Ratsrechten fürchtete man sich vor maroden Strassen und Investitionsstau. «Gerade als Pendler- und Durchgangskanton brauchen wir gute Strassen, und das kostet alles viel Geld», warnte Richard Aschberger (SVP, Grenchen). Je weniger Solothurn als «Kanton der Regionen» heute in Unterhalt und Modernisierung investiere, desto teurer werde es später. Christian Thalmann (FDP, Breitenbach) verwies auf stockende Strassenbauten am Passwang und in der Klus: «Es wäre nicht schlau, wenn wir jetzt die Zuweisung von Geldern an die Strassenrechnung reduzieren würden.»

Baudirektorin Sandra Kolly führte weitere hängige oder geplante Umfahrungs- und Zubringerstrassen in Oensingen, Olten (ERO plus) und Dornach ins Feld. Mit Erfolg: Der SP-Antrag wurde mit 58 zu 33 Stimmen abgelehnt.

