Solothurner Filmtage Im Gespräch mit dem neuen Filmtage-Leiter: «Als Tessiner bin ich eine Minderheit und daher ein Brückenbauer» Ein paar Fragen an Niccolò Castelli (40), den neuen künstlerischen Leiter der Solothurner Filmtage. Er tritt sein neues Amt als Co-Leiter des Festivals am 1. August an. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 29.04.2022, 10.30 Uhr

Niccolo Castelli (40) wird neuer künstlerischer Leiter der Solothurner Filmtage. Er übernimmt die konzeptuelle und inhaltliche Leitung und die Verantwortung der Gestaltung von Programm und Kommunikation. Christian Beutler / KEYSTONE

Diese Woche wurde bekannt gegeben: der Tessiner Regisseur Niccolò Castelli (40) wird neuer Co-Leiter der Solothurner Filmtage. Er wird gemäss neuen Statuten die künstlerische Leitung der Filmtage übernehmen.

Zum ersten Mal konnten wir Castelli in einem Interview ein paar Fragen stellen. Doch wahrscheinlich wirken die vergangenen Querelen bei den Filmtagen noch nach, denn gerne hätten wir Castelli auch eine Frage zu seinem Engagement im Vorstand des ARF/FDS (Schweizerischer Verband der Filmregisseure und Drehbuchautoren) gestellt. Der Verband hatte an der vergangenen ausserordentlichen Generalversammlung der Solothurner Filmtage Kritik geäussert und gewisse Teile der Statutenrevision zu torpedieren versucht. Doch die Filmtage-Leitung und Castelli schlossen Fragen dazu aus.

Herr Castelli, zuerst einmal Gratulation zum neuen Amt. Wir in Solothurn freuen uns, einen Tessiner in der Filmtage-Leitung willkommen zu heissen.

Niccolò Castelli: Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich ebenfalls, am 1. August diese neue Stelle zu übernehmen.

Was hat Sie dazu bewogen, sich für dieses Am zu melden. Was reizt Sie an der Aufgabe?

Grundsätzlich habe ich als Regisseur ein grosses Interesse und eine Leidenschaft für die Filmwelt und besonders der Schweizer Film liegt mir sehr am Herzen. Manchmal stellte ich in der Vergangenheit eine Trennung zwischen der Filmwelt und dem Publikum fest. Es ist mir also wichtig, entstandenen Klischees entgegenzuwirken. Zudem stehen in der Film- und Medienwelt heute generell sehr herausfordernde und spannende Zeiten an. Film findet, verstärkt auch nach der Pandemie, nicht mehr bloss auf der grossen Leinwand statt, es gibt Streamingdienste und vieles mehr. Diese neuen Tendenzen aktiv mitzugestalten, interessiert mich sehr. Zudem wird uns die kommende Abstimmung vom 15. Mai zeigen, wie es mit dem Filmgesetz weiter geht. Ich freue mich auch, in Solothurn mit vielen spannenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen arbeiten zu können.

Sie kennen also die Solothurner Filmtage bereits. Eher als Besucher oder als Filmemacher?

Beides. Seit meinen Studienabschluss in Bologna bin ich, sofern möglich, jedes Jahr an die Filmtage gekommen, seit 2006 also.

Können Sie sich heute schon darüber äussern, welche Änderungen Sie anstreben möchten?

Nein, das will ich noch nicht. Zunächst will ich mich einarbeiten und alle Mitarbeitenden und die Strukturen näher kennen lernen. Ich muss zuerst die anstehenden Fragen und Probleme erkennen und besser verstehen. Natürlich habe ich Ideen im Kopf, doch dazu möchte ich mich noch nicht äussern.

Sie werden nun also vom Filmkünstler zum Filmförderer. Ein Seitenwechsel, der Ihnen leicht fällt?

Auch als Filmemacher war ich immer auch ein Förderer, indem ich Einsitz in verschiedenen Branchenverbänden nahm. Klar wird mein künstlerisches Schaffen derzeit etwas beiseite geschoben, aber auf keinen Fall vergessen. Doch wer weiss: vielleicht ergeben sich in der Arbeit für die Solothurner Filmtage auch neue Sichtweisen und Ideen für eigene Filme.

Was würden Sie sagen: Was sind Ihre Stärken?

Ich bin sicher ein Brückenbauer und in dieser Eigenschaft will ich auch meine Erfahrungen einbringen. Ich bin in der Branche gut vernetzt und das hat sicher auch damit zu tun, dass ich als Tessiner einer Minderheit angehöre. Als solcher ist es immer nötig, sich gut zu vernetzen, Brücken zu bauen. Sonst kommt man nirgends hin.

Zur Person: Niccolò Castelli ist 1982 in Lugano geboren. 2006 erhielt er das Diplom in Kunstwissenschaften und Philosophie der Universität Bologna; 2008 den Master in Filmrealisation der ZHdK (Zürcher Hochschule der Künste). 2014 absolviert er die Drehbuchwerkstatt an die HFF München. Seither ist er als Autor und Regisseur tätig. Sein preisgekrönter Debütfilm «Tutti Giù» (2012) wurde auf dem Filmfestival Locarno im Rahmen von Cineasti del presente uraufgeführt. Zurzeit leitet Castelli die Ticino Film Commission, eine Aufgabe, welche er parallel zu den Solothurner Filmtagen beibehalten wird. Er ist Vorstandsmitglied bei ARF/FDS (Schweizerischer Verband der Filmregisseure und Drehbuchautoren) und SUISSIMAGE (Schweizerische Genossenschaft für Urheberrechte an audiovisuellen Werken) sowie Mitglied in verschiedenen anderen branchennahen Verbänden.

