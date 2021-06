Die Corona-News aus dem Kanton Solothurn

6 neue Fälle seit Dienstag – Fallzahlen sinken weiter ++ zweiter Impf-Drive-In eröffnet ++ Bundesrat Berset in Solothurn

Die neusten Entwicklungen rund um das Coronavirus im Kanton Solothurn. Am Dienstagmorgen hat Gesundheitsminister Alain Berset den Impf-Drive-in in Grenchen und das Testzentrum in der Kulturfabrik Kofmehl besucht.