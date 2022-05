Nachtleben Der 21-jährige Igor Ranfaldi will die Partyszene in Solothurn aufmischen

Mit seiner Firma Solevents realisiert Igor Ranfaldi Anlässe. Seine Feuertaufe steht noch bevor: In zwei Wochen steigt seine erste Party «Freitanz» im Kofmehl. Er erklärt, was die Schwierigkeiten sind, in Solothurn und Umgebung Partys zu organisieren.