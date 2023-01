20:28 Uhr Mittwoch, 4. Januar

Zeugenaufruf: Mann wurde im Jugendtreff in Dulliken überfallen

Im Jugendtreff in Dulliken wurde am 21. Dezember ein Mann überfallen. Der Täter flüchtete zu Fuss in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun in diesem Zusammenhang nach Zeugen.